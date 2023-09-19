ວິທີການໃຫມ່ Upcycles ພາດສະຕິກເຂົ້າໄປໃນ surfactants ທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ໃຊ້ໃນສະບູແລະ detergents

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Virginia Tech ໄດ້ພັດທະນາວິທີການພື້ນຖານເພື່ອເອົາພລາສຕິກໄປສູ່ສານເຄມີທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ເອີ້ນວ່າ surfactants, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດສະບູ, ຜົງຊັກຟອກ, ແລະອື່ນໆ. ວິທີນີ້ສາມາດສະໜອງທາງເລືອກທີ່ເປັນຜົນກໍາໄລ ແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ກັບການລີໄຊເຄີນພລາສຕິກແບບດັ້ງເດີມ.
ກຸນແຈຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງໂມເລກຸນລະຫວ່າງພລາສຕິກ polyethylene ແລະອາຊິດໄຂມັນ, ເຊິ່ງເປັນທາດເຄມີທີ່ເປັນຄາຣະວາຂອງສະບູ່. ວັດສະດຸທັງສອງປະກອບດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ຄາບອນຍາວ, ແຕ່ອາຊິດໄຂມັນມີກຸ່ມອະຕອມເພີ່ມເຕີມຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້. ການກໍ່ສ້າງກ່ຽວກັບຄວາມຄ້າຍຄືກັນນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສົມມຸດວ່າມັນຄວນຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປ່ຽນ polyethylene ເຂົ້າໄປໃນອາຊິດໄຂມັນແລະໃນທີ່ສຸດກໍຜະລິດສະບູ.
ເພື່ອທໍາລາຍຕ່ອງໂສ້ polyethylene ຍາວເຂົ້າໄປໃນຕ່ອງໂສ້ສັ້ນລົງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ພັດທະນາຂະບວນການ thermolysis ທີ່ມີອຸນຫະພູມທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຂະບວນການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພລາສຕິກຢູ່ໃນເຕົາປະຕິກອນພິເສດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມສູງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນເຢັນຢ່າງໄວວາ. ຫຼັງຈາກ thermolysis, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບ "ໂພລີເອທິລີນສາຍສັ້ນ", ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າຂີ້ເຜີ້ງ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການເພີ່ມອີກສອງຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງການ saponification, ເພື່ອປ່ຽນຂີ້ເຜີ້ງເປັນສະບູ. ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຊ່ຽວຊານໃນແບບຈໍາລອງການຄິດໄລ່ແລະການວິເຄາະເສດຖະກິດ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ປັບປຸງຂະບວນການ upcycling. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍແມ່ນສະບູ່ທໍາອິດຂອງໂລກທີ່ເຮັດຈາກພາດສະຕິກ.
ໂດຍສະເພາະ, ວິທີການ upcycling ນີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບທັງສອງ polyethylene ແລະຢາງອື່ນໆທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ, polypropylene. ພາດສະຕິກເຫຼົ່ານີ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນບໍລິໂພກປະຈໍາວັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຫຸ້ມຫໍ່, ບັນຈຸອາຫານ, ແລະຜ້າ. ປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງເຕັກນິກການ upcycling ນີ້ແມ່ນວ່າມັນສາມາດປຸງແຕ່ງທັງສອງ polyethylene ແລະ polypropylene ໃນເວລາດຽວກັນ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຈັດລຽງແຍກຕ່າງຫາກຂອງພາດສະຕິກເຫຼົ່ານີ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວິທີການມີຄວາມຕ້ອງການງ່າຍດາຍ: ພາດສະຕິກແລະຄວາມຮ້ອນ. ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນປະກອບເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອປ່ຽນຂີ້ເຜີ້ງເປັນອາຊິດໄຂມັນແລະສະບູ, ການຫັນປ່ຽນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພາດສະຕິກແມ່ນກົງໄປກົງມາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ວິທີການ upcycling ນີ້ດັດແປງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລະອາດຈະຂະຫຍາຍໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ.
ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການ upcycling ພລາສຕິກໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂະບວນການສະລັບສັບຊ້ອນຫຼື catalyst ໃຫມ່. ວິທີການປະດິດສ້າງນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະດົນໃຈການອອກແບບສ້າງສັນໃນອະນາຄົດສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຂີ່ລົດຖີບ.