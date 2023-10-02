ບັນດານັກນິເວດວິທະຍາທາງທະເລຂອງ Florida ຫັນໄປໃຊ້ກະປູເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດແນວປະກາລັງ

ແນວປະກາລັງຂອງລັດ Florida ພວມຕົກຢູ່ໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກຜ້າຫົ່ມຂອງສາຫຼ່າຍທະເລທີ່ຂາດຄວາມອຶດອັດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາເຂດຊາຍຝັ່ງຂອງລັດ. ສາຫຼ່າຍທະເລ, ຫຼືມະຫາພາກ, ແມ່ນຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຍ້ອນການກະເສດທີ່ໄຫຼລົງມາ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸດົມດ້ວຍສານອາຫານສໍາລັບການເຕີບໂຕຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ແມ່ນຂ່າວດີສໍາລັບພຶຊະຄະນິດ, ມັນເປັນການຮ້າຍກາດສໍາລັບແນວປະກາລັງ, ເຊິ່ງກໍາລັງດີ້ນລົນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດພາຍໃຕ້ນ້ໍາຫນັກຂອງ macroalgae. ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫານີ້, ນັກນິເວດວິທະຍາທາງທະເລຂອງ Florida ໄດ້ລົງທະບຽນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ hero ທີ່ບໍ່ຫນ້າຈະເປັນຄືກະປູ.
ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຫີນປະກາລັງຂອງລັດ Florida ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນພະຍາດສູນເສຍເນື້ອເຍື່ອ ແລະນ້ຳທີ່ຮ້ອນ. ປະກາລັງທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນກຳລັງດີ້ນຮົນເພື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕ, ເນື່ອງຈາກສາຫຼ່າຍທະເລປ້ອງກັນຕົວອ່ອນຂອງປະກາລັງ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ planulae, ບໍ່ໃຫ້ຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຍຶດໝັ້ນ ແລະເຕີບໃຫຍ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະກາລັງທີ່ແກ່ແລ້ວບໍ່ສາມາດດູດເອົາແສງແດດໄດ້ພຽງພໍສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນເວລາທີ່ປົກຫຸ້ມດ້ວຍຜ້າຫົ່ມຫນາຂອງ macroalgae.
Caribbean king crabs ກໍາລັງຖືກນໍາສະເຫນີເປັນວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ກະປູເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສຳລັບການບໍລິໂພກສາຫຼ່າຍທະເລຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ກິນ macroalgae ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ການປະກົດຕົວຂອງພວກມັນເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍຫຍ້າແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ລະບົບນິເວດທະເລ. ຫ້ອງທົດລອງ ແລະສັດນ້ຳ Mote Marine ໃນ Sarasota ໄດ້ເປີດສູນຄົ້ນຄວ້າທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອລ້ຽງກະປູ Caribbean ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຜະລິດກະປູ 34,000 ໂຕພາຍໃນ XNUMX ປີຂ້າງໜ້າ.
ກະປູເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກປ່ອຍລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະເລີ່ມບໍລິໂພກ macroalgae ເກີນ, ປ່ອຍໃຫ້ປະກາລັງເດັກນ້ອຍຕິດກັບພື້ນທະເລ ແລະປະກາລັງທີ່ແກ່ແລ້ວຈະໄດ້ຮັບແສງແດດພຽງພໍສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ, ກອງທັບ crustacean ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ລ້າ. ນັກນິເວດວິທະຍາຂອງ Mote ໃຊ້ຖົງຕີນເພື່ອທົດສອບການຕໍ່ສູ້ຂອງກະປູ ຫຼືສະຕິປັນຍາຂອງການບິນ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມມະຫາສະໝຸດ ແລະ octopi ໃນຖັງຂອງມັນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການນໍາກະປູກະປູ Caribbean ໄປຫາຊາຍຝັ່ງຂອງ Florida ຖືເປັນຄໍາສັນຍາສໍາລັບການປະຫຍັດປະກາລັງທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ດ້ວຍຄວາມຢາກອາຫານຂອງພວກມັນສໍາລັບ macroalgae, ກະປູເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍຟື້ນຟູຄວາມສົມດູນຂອງລະບົບນິເວດທະເລແລະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປະກາລັງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Vox (ລາຍງານແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບ)