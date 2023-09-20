ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທາງປະຫວັດສາດໄດ້ມີບົດບາດໃນການສືບພັນລະຫວ່າງມະນຸດກ່ອນໄວອັນຄວນ

ການສຶກສາໃໝ່ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດເປີດເຜີຍວ່າ ການເໜັງຕີງຂອງລະດັບ CO2 ຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພືດພັນແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງເວລາ ແລະບ່ອນໃດທີ່ເກີດການປະສົມພັນຂອງມະນຸດ. ມະນຸດສະໄໝໃໝ່ມີສ່ວນນ້ອຍຂອງ DNA ທີ່ສືບທອດມາຈາກສາຍພັນ hominin ອື່ນໆເຊັ່ນ: Neanderthal ແລະ Denisovans.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນໂດຍທີມງານສາກົນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບອາກາດແລະນັກຊີວະວິທະຍາຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ແລະອີຕາລີ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼັກຖານທາງດ້ານມະນຸດວິທະຍາ, ຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາ, ແລະການຈໍາລອງ supercomputer ຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເຂົ້າໃຈຮູບແບບຂອງການປະສົມພັນລະຫວ່າງຊະນິດຕ່າງໆ. ພວກເຂົາພົບວ່າ Neanderthal ແລະ Denisovans ມີຄວາມມັກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Denisovans ໄດ້ຖືກປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນໄດ້ດີກວ່າ, ເຊັ່ນ: ປ່າທໍາມະຊາດແລະເຂດ tundra, ໃນຂະນະທີ່ Neanderthals ມັກປ່າໄມ້ແລະທົ່ງຫຍ້າທີ່ມີອາກາດຮ້ອນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີເພື່ອວິເຄາະການຊ້ອນກັນທາງພູມິສາດຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ອົບອຸ່ນ interglacial. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າໃນໄລຍະເວລາເຫຼົ່ານີ້ຂອງການຊ້ອນກັນ, ມີໂອກາດຫຼາຍສໍາລັບການພົບແລະປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງຊະນິດພັນ, ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະສົມພັນ. ການຈໍາລອງດັ່ງກ່າວຍັງສອດຄ່ອງກັບຕອນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງການປະສົມພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນປະມານ 78,000 ແລະ 120,000 ປີກ່ອນ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຕົວຂັບເຄື່ອນສະພາບອາກາດຂອງການປະສົມພັນກັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດເບິ່ງວິທີການປ່ຽນຮູບແບບຂອງພືດພັນໃນ Eurasia ໃນ 400,000 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າລະດັບສູງຂອງ CO2 ບັນຍາກາດແລະສະພາບ interglacial ອ່ອນໆເຮັດໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍຕົວທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງປ່າເຂດຮ້ອນເຂົ້າໄປໃນພາກກາງຂອງ Eurasia, ສ້າງແລວທາງກະຈາຍສໍາລັບ Neanderthals ເຂົ້າໄປໃນອານາເຂດ Denisovan.
ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະເຊີນແມ່ນການຄາດຄະເນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ Denisovans, ຍ້ອນວ່າມີຂໍ້ມູນຈໍາກັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືສະຖິຕິໃຫມ່ເພື່ອບັນຊີສໍາລັບຄວາມສໍາພັນຂອງບັນພະບຸລຸດທີ່ຮູ້ຈັກໃນບັນດາຊະນິດຂອງມະນຸດ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຄາດຄະເນທີ່ຢູ່ອາໄສ Denisovan ທີ່ມີທ່າແຮງ. ປະຫລາດໃຈ, ການວິເຄາະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາກເຫນືອຂອງເອີຣົບສາມາດເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ Denisovans, ນອກເຫນືອຈາກລັດເຊຍແລະຈີນ.
ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງພັນທຸກໍາຂອງມະນຸດ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດສາດເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຮ່ອງຮອຍທາງພັນທຸກໍາຂອງການປະສົມພັນໃນປະຊາກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍຂອງພວກເຮົາ.
ກະສານອ້າງອີງ:
“ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຫຼື ເຫດການການປະສົມພັນ hominin ໃນທົ່ວເອີເຣເຊຍ” ໂດຍ Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione, ແລະ Marina10 Melchi, August 2023, XNUMX .
DOI: 10.1126/science.add4459