Jupiter ເປັນເຈົ້າພາບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຜິດປົກກະຕິ

ສະຫຼຸບສັງລວມ: ບໍ່ດົນມານີ້, ດາວພະຫັດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂດຍວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະນັກດາລາສາດ. ບົດຂຽນນີ້ເວົ້າເຖິງການມາຮອດຂອງແຂກ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ, ແລະການສັງເກດການທີ່ເຮັດມາເຖິງຕອນນັ້ນ.
ດາວພະຫັດ, ດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພິເສດຈາກວັດຖຸທີ່ເຊື່ອວ່າມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ແຂກຄົນນີ້, ເອີ້ນວ່າວັດຖຸລະຫວ່າງດາວ, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີໂອກາດທີ່ຫາຍາກເພື່ອສຶກສາຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ເດີນທາງມາຈາກລະບົບດາວອື່ນ.
ວັດຖຸ Interstellar ແມ່ນວັດຖຸທີ່ມາຈາກພາຍນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະເຂົ້າໄປໃນພາກພື້ນຂອງອາວະກາດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍສໍາລັບນັກດາລາສາດເພາະວ່າພວກເຂົາສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະອົງປະກອບຂອງວັດຖຸໃນລະບົບດາວອື່ນໆ. ວັດຖຸລະຫວ່າງດາວດວງທໍາອິດທີ່ຄົ້ນພົບ, ມີຊື່ວ່າ 'Oumuamua, ໄດ້ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໃນວົງການວິທະຍາສາດໃນປີ 2017. ໃນປັດຈຸບັນ, ເບິ່ງຄືວ່າດາວພະຫັດໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບນັກທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງດາວຂອງຕົນເອງ.
ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫັນວັດຖຸທີ່ຜິດປົກກະຕິນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບດາວພະຫັດໂດຍນໍາໃຊ້ telescopes ພື້ນດິນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດວ່າມັນເປັນວັດຖຸຄ້າຍຄື comet ທີ່ມີຮູບຮ່າງຍາວສູງ. ຮູບຮ່າງຍາວນີ້ຄ້າຍຄືກັບຂອງ 'Oumuamua, ແນະນໍາວ່າສິ່ງຂອງລະຫວ່າງດາວອາດມີຮູບຮ່າງແລະຮູບແບບທີ່ຫລາກຫລາຍ.
ການສຶກສາສິ່ງຂອງລະຫວ່າງດາວສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈສະພາບແວດລ້ອມ ແລະເງື່ອນໄຂໃນລະບົບດາວອື່ນໆໄດ້ດີຂຶ້ນ. ໂດຍການກວດສອບອົງປະກອບຂອງວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ນອກເຫນືອຈາກລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາເສັ້ນທາງແລະເສັ້ນທາງຂອງວັດຖຸລະຫວ່າງດາວສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກມັນແລະກໍາລັງທີ່ນໍາພາການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາຜ່ານອາວະກາດ.
ເຖິງວ່າຕົ້ນກຳເນີດທີ່ແນ່ນອນຂອງວັດຖຸລະຫວ່າງດາວດວງນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້, ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນກັບໂອກາດທີ່ຈະສຶກສາມັນຕື່ມອີກ ແລະປົດລັອກການຄົ້ນພົບໃໝ່ກ່ຽວກັບຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການສັງເກດຢ່າງລະມັດລະວັງແລະການວິເຄາະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກ້າວໄປສູ່ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງ cosmos.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ວ່າ
– Amy Simon (NASA-GSFC)
– Michael H. Wong (UC Berkeley)
– Joseph DePasquale (STScI)