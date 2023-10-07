ນັກວິທະຍາສາດສ້າງ ແລະສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທາດໄອອອນທອງຄຳທີ່ຫາຍາກເພື່ອນຳໃຊ້ໃໝ່

ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, ເບີເກີລີ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ McGill ໃນປະເທດການາດາ ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄຳທີ່ຫາຍາກທີ່ມີຊື່ວ່າ Au2+. ຄວາມແຕກແຍກນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີແອັບພລິເຄຊັນໃໝ່ໆຫຼາກຫຼາຍຊະນິດສຳລັບໂລຫະອົງປະກອບທີ່ໜ້າສົນໃຈນີ້.
ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງອະຕອມຄໍາ, ທີ່ມີຄ່າບວກຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງພວກມັນ, ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຈໍານວນ protons ຈໍານວນຫລາຍໃນນິວເຄຍຂອງພວກມັນ. ກໍາລັງເຫຼົ່ານີ້, ບວກໃສ່ກັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງພິເສດກ່ຽວກັບການເລັ່ງຂອງພວກເຂົາ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດການທີ່ແນ່ນອນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສູນເສຍຫນຶ່ງຫຼືສາມເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຫຼາຍກ່ວາການສູນເສຍສອງ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທາດໄອອອນ Au2+ ຄົງຕົວ, ນັກເຄມີໄດ້ຕິດພວກມັນໄວ້ໃນວັດສະດຸຜລຶກທີ່ເອີ້ນວ່າ halide perovskite, ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນແຜງແສງອາທິດ ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ການຕັ້ງຄ່າສະເພາະຂອງອົງປະກອບໃນໄປເຊຍກັນໄດ້ຮັກສາສະຖານະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Au2+ ions. ໂດຍການນໍາໃຊ້ສູດທີ່ມີເກືອຊີຊຽມ chloride, Au3+ chloride, ນ້ໍາ, ກົດ hydrochloric, ແລະຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງວິຕາມິນ C, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດປ່ຽນ Au3+ ions ເປັນ Au2+ ໂດຍຜ່ານການບໍລິຈາກຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ທອງແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບຮູບແບບທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງ Au2+, ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກຈະສຸມໃສ່ການສຶກສາລັກສະນະທາງ optical ແລະເອເລັກໂຕຣນິກຂອງມັນ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກດັດແປງ ແລະນຳໃຊ້ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເອເລັກໂຕຣນິກ.
ການສັງເຄາະທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ Au2+ perovskite ຄົງທີ່ໄດ້ຖືກພົບກັບຄວາມແປກໃຈໂດຍນັກວິທະຍາສາດໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕອນນີ້ພວກເຂົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສະເຫນີໂດຍວັດສະດຸໃຫມ່ນີ້. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຖືກຕີພິມໃນ Nature Chemistry.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Lindquist et al., ເຄມີທໍາມະຊາດ, 2023