ເປັນຫຍັງ DNA Mitochondrial ຖືກຖ່າຍທອດມາຈາກແມ່

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Nature Genetics ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ mitochondrial DNA (mtDNA) ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖ່າຍທອດຈາກແມ່ໄປສູ່ລູກຫລານຂອງພວກເຂົາ. Mitochondria, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນພະລັງງານຂອງຈຸລັງ, ຜະລິດພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງເຊນ. organelle ນີ້ແມ່ນຜະລິດມາຈາກສູດພັນທຸກໍາທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ DNA ຂອງແມ່, ໃນຂະນະທີ່ mtDNA ຂອງພໍ່ບໍ່ມີບົດບາດ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິຂອງມະນຸດພົບວ່າບໍ່ມີ mtDNA intact ກ່ອນການຈະເລີນພັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ mtDNA ຂອງຜູ້ຊາຍແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນ mitochondria. ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ spermatozoa ຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ມີ mtDNA ແລະ genome mitochondrial ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສືບທອດມາຈາກແມ່ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ.
ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫນຶ່ງສໍາລັບປະກົດການນີ້ແມ່ນອັດຕາການກາຍພັນທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງ genome mitochondrial ເມື່ອທຽບກັບ genome ນິວເຄລຍ. ໃນລະຫວ່າງການແບ່ງຈຸລັງ, mitochondria ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງສຸ່ມໃນບັນດາຈຸລັງລູກສາວ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ບາງຈຸລັງທີ່ໄດ້ຮັບ mitochondria ທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. ນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການກາຍພັນເພີ່ມຂຶ້ນແລະການແຕກແຍກໃນ mtDNA. ຈຸລັງອະສຸຈິມີອາຍຸຈໍາກັດແລະຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອບັນລຸໄຂ່ສໍາລັບການຈະເລີນພັນ. ການປະກົດຕົວຂອງ mtDNA ໃນຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິສາມາດສະສົມການກາຍພັນເນື່ອງຈາກການບໍລິໂພກພະລັງງານຢ່າງໄວວາ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຈຸລັງໄຂ່ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ mitochondria ຂອງຕົນເອງສໍາລັບພະລັງງານ. ພວກມັນໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກຈຸລັງໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດຮັກສາ mtDNA ທີ່ມີສຸຂະພາບດີເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການສືບທອດຂອງແມ່ຂອງ mtDNA ແມ່ນແຜ່ຫຼາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສືບທອດຂອງແມ່ຂອງ mtDNA, ມັນບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍກໍລະນີທີ່ຫາຍາກທີ່ການສົ່ງຕໍ່ mtDNA ເບິ່ງຄືວ່າມາຈາກພໍ່ແມ່ທັງສອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການຈະເລີນພັນທີ່ສາມາດຖ່າຍທອດຜ່ານໄຂ່ຫຼືເຊື້ອອະສຸຈິ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຜ່ານມາໃນການປິ່ນປົວດ້ວຍການທົດແທນ mitochondrial ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດລູກທີ່ມີ DNA ຈາກສາມຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງການກາຍພັນເປົ້າຫມາຍແລະພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ. ເຖິງວ່າຈະມີບົດບາດອັນສໍາຄັນຂອງ mtDNA ໃນຊີວິດ, ຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະຫນ້າທີ່ຂອງມັນ.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Nature Genetics