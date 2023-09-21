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ເປັນຫຍັງ DNA Mitochondrial ຖືກຖ່າຍທອດມາຈາກແມ່

ByGabriel Botha

Sep 21, 2023
ເປັນຫຍັງ DNA Mitochondrial ຖືກຖ່າຍທອດມາຈາກແມ່

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Nature Genetics ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ mitochondrial DNA (mtDNA) ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖ່າຍທອດຈາກແມ່ໄປສູ່ລູກຫລານຂອງພວກເຂົາ. Mitochondria, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນພະລັງງານຂອງຈຸລັງ, ຜະລິດພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງເຊນ. organelle ນີ້ແມ່ນຜະລິດມາຈາກສູດພັນທຸກໍາທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ DNA ຂອງແມ່, ໃນຂະນະທີ່ mtDNA ຂອງພໍ່ບໍ່ມີບົດບາດ.

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິຂອງມະນຸດພົບວ່າບໍ່ມີ mtDNA intact ກ່ອນການຈະເລີນພັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ mtDNA ຂອງຜູ້ຊາຍແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນ mitochondria. ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ spermatozoa ຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ມີ mtDNA ແລະ genome mitochondrial ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສືບທອດມາຈາກແມ່ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ.

ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫນຶ່ງສໍາລັບປະກົດການນີ້ແມ່ນອັດຕາການກາຍພັນທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງ genome mitochondrial ເມື່ອທຽບກັບ genome ນິວເຄລຍ. ໃນລະຫວ່າງການແບ່ງຈຸລັງ, mitochondria ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງສຸ່ມໃນບັນດາຈຸລັງລູກສາວ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ບາງຈຸລັງທີ່ໄດ້ຮັບ mitochondria ທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. ນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການກາຍພັນເພີ່ມຂຶ້ນແລະການແຕກແຍກໃນ mtDNA. ຈຸລັງອະສຸຈິມີອາຍຸຈໍາກັດແລະຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອບັນລຸໄຂ່ສໍາລັບການຈະເລີນພັນ. ການປະກົດຕົວຂອງ mtDNA ໃນຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິສາມາດສະສົມການກາຍພັນເນື່ອງຈາກການບໍລິໂພກພະລັງງານຢ່າງໄວວາ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຈຸລັງໄຂ່ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ mitochondria ຂອງຕົນເອງສໍາລັບພະລັງງານ. ພວກມັນໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກຈຸລັງໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດຮັກສາ mtDNA ທີ່ມີສຸຂະພາບດີເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການສືບທອດຂອງແມ່ຂອງ mtDNA ແມ່ນແຜ່ຫຼາຍ.

ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສືບທອດຂອງແມ່ຂອງ mtDNA, ມັນບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍກໍລະນີທີ່ຫາຍາກທີ່ການສົ່ງຕໍ່ mtDNA ເບິ່ງຄືວ່າມາຈາກພໍ່ແມ່ທັງສອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການຈະເລີນພັນທີ່ສາມາດຖ່າຍທອດຜ່ານໄຂ່ຫຼືເຊື້ອອະສຸຈິ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຜ່ານມາໃນການປິ່ນປົວດ້ວຍການທົດແທນ mitochondrial ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດລູກທີ່ມີ DNA ຈາກສາມຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງການກາຍພັນເປົ້າຫມາຍແລະພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ. ເຖິງວ່າຈະມີບົດບາດອັນສໍາຄັນຂອງ mtDNA ໃນຊີວິດ, ຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະຫນ້າທີ່ຂອງມັນ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Nature Genetics

By Gabriel Botha

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