AlphaMissense: A Novel AI Model for Predicting Missense Variants

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາແບບຈໍາລອງ AI ທີ່ມີຊື່ວ່າ AlphaMissense, ເຊິ່ງສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະມີລັກສະນະການເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຂອງຕົວປ່ຽນແປງ missense ກວ້າງ proteome ຂອງມະນຸດໃນລະດັບການທົດແທນອາຊິດ amino ດຽວ. ຮູບແບບນີ້ແມ່ນການປັບຕົວຂອງຕົວແບບໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, AlphaFold (AF), ດ້ວຍການດັດແປງສະຖາປັດຕະຍະກໍາເພີ່ມເຕີມ.
ຕົວແປຂອງ Missense ແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂປຣຕີນໂດຍການປ່ຽນແປງລໍາດັບອາຊິດ amino. ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນພະຍາດຫຼື benign, ການຄາດຄະເນຫນ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈພະຍາດແລະການພັດທະນາການປິ່ນປົວເປົ້າຫມາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຮູບແບບການຄາດຄະເນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຂັດຂວາງປະສິດທິພາບຂອງພວກເຂົາໃນການກໍານົດຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົວແປເຫຼົ່ານີ້.
AlphaMissense ເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການລວມເອົາຄວາມສາມາດຂອງ AlphaFold ໃນການເຂົ້າໃຈການຈັດລໍາດັບຫຼາຍລໍາດັບ (MSAs) ແລະຮຽນຮູ້ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງວິວັດທະນາຈາກລໍາດັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍປ້າຍທີ່ອ່ອນແອ, ເຊັ່ນ: ຕົວແປທີ່ອ່ອນໂຍນ ແລະຕົວແປທີ່ເປັນພະຍາດສົມມຸດຕິຖານ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລຳອຽງໃນການຮັກສາຂອງມະນຸດ. ມັນປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າແບບຈໍາລອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຖານຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຊ່ວຍແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນການຄາດຄະເນການເກີດພະຍາດພາຍໃນພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດສະເພາະ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າສັງເກດຂອງ AlphaMissense ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການເກັບກໍາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜົນກະທົບຂອງຕົວແປສ່ວນບຸກຄົນພາຍໃນໂດເມນທີ່ຖືກຈໍາກັດ evolutionarily. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວຍັງຄໍານຶງເຖິງໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງອາຊິດ amino, ເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການທາງຊີວະພາບທີ່ຮູ້ຈັກ.
ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ AlphaMissense, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຕົວແປທີ່ຜິດພາດຈາກຖານຂໍ້ມູນ ClinVar. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນລຸພື້ນທີ່ສູງພາຍໃຕ້ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຕົວຮັບສັນຍານ (auROC) ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບທີ່ເຫນືອກວ່າເມື່ອທຽບກັບຮູບແບບອື່ນໆ.
ການປ່ອຍຂອງ AlphaMissense ສະຫນອງຊັບພະຍາກອນອັນລ້ໍາຄ່າສໍາລັບຊຸມຊົນການຄົ້ນຄວ້າ, ລວມທັງການຄາດຄະເນ variant missense, ການຄາດຄະເນເຊື້ອພະຍາດໃນລະດັບ gene, ແລະການຄາດຄະເນສໍາລັບ variants missense ທີ່ເປັນໄປໄດ້ທັງຫມົດແລະການທົດແທນອາຊິດ amino. ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງຕົວແປທີ່ຜິດພາດແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າພັນທຸກໍາ.
ໂດຍລວມ, AlphaMissense ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ variant missense ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພະຍາດທາງພັນທຸກໍາແລະປັບປຸງການວິນິດໄສທາງຄລີນິກແລະການປິ່ນປົວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມ: [ຫົວຂໍ້ ແລະ URL ຂອງບົດຄວາມແຫຼ່ງ]
- ການສຶກສາ AlphaMissense: [ອ້າງອີງວາລະສານ]