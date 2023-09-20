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ບັ້ງໄຟ Falcon 9: ຕົວປ່ຽນເກມໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ບັ້ງໄຟ Falcon 9: ຕົວປ່ຽນເກມໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ

ຈະຫຼວດ Falcon 9, ພັດທະນາໂດຍ SpaceX, ໄດ້ປະຕິຮູບການສຳຫຼວດອາວະກາດໂດຍການເປັນຈະຫຼວດຊັ້ນວົງໂຄຈອນໜ່ວຍທຳອິດທີ່ສາມາດບິນຄືນໄດ້. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່​ໜ້າ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຂອງ​ມັນ, ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ຄືນ​ໄດ້​ສອງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້​ສາມາດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທັງ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ໂລກ​ແລະ​ນອກ.

ການວັດແທກຄວາມຍາວ 70 ແມັດແລະມີເສັ້ນຜ່າກາງ 3.7 ແມັດ, Falcon 9 ເປັນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະສົ່ງ payload ຂອງ 4020 kg ໄປດາວອັງຄານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດລະຫວ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັ້ງໄຟສາມາດຂົນສົ່ງບັນທຸກທີ່ມີນໍ້າໜັກ 22,800 ກກ ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກລຸ່ມ (LEO) ແລະ 8300 ກລ ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນ Geostationary Transfer Orbit (GTO).

ບັ້ງໄຟ Falcon 9 ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ Merlin, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເກຣດ (RP-1) ແລະ ອົກຊີເຈນຂອງແຫຼວເປັນເຄື່ອງຂັບໄລ່. ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຮງດັນຫຼາຍກວ່າ 1.7 ລ້ານປອນຢູ່ລະດັບນໍ້າທະເລ, ຊ່ວຍໃຫ້ລູກບັ້ງໄຟສາມາດບັນລຸຄວາມໄວທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອແລະບັນລຸຈຸດປະສົງພາລະກິດຂອງມັນ.

ຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງບັ້ງໄຟ Falcon 9 ທີ່ຕັ້ງຊື່ຢ່າງເໝາະສົມວ່າຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ Merlin ເກົ້າເຄື່ອງຈັກ. ຕົວກະຕຸ້ນ, RP-1 ແລະອົກຊີເຈນຂອງແຫຼວ, ຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ-lithium. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະການປ່ຽນແປງເກມຂອງບັ້ງໄຟນີ້ແມ່ນການນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. ການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ນີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຂາລົງຈອດຂອງຂັ້ນຕອນທຳອິດ, ເຊິ່ງກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸກາກບອນເສັ້ນໄຍ ແລະອາລູມີນຽມ Honeycomb.
ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ຈະ​ຫຼວດ Falcon 9 ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ, ລວມ​ທັງ​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ. ມັນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍເຄື່ອງຈັກສູນຍາກາດ Merlin ດຽວ. ຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນທໍາອິດແຍກອອກ, ຂັ້ນຕອນທີສອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າແລະສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອວາງ payloads ຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການປັບຕົວນີ້ເຮັດໃຫ້ Falcon 9 ເປັນບັ້ງໄຟທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍແລະມີປະສິດທິພາບ.

ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Falcon 9 ໄດ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໂດຍຜ່ານການເປີດຕົວ 256, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະປະສິດທິພາບຂອງມັນ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ຈະໄປຮອດດາວອັງຄານ, ສົ່ງ payloads ໄປໃຫ້ LEO ແລະ GTO, ແລະການນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້, Falcon 9 ແມ່ນຕົວປ່ຽນເກມໃນດ້ານການສຳຫຼວດອາວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “Falcon 9” – SpaceX
- "SpaceX ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ທີ່ບັນທຸກຄ່າຈ້າງສໍາລັບລູກຄ້າຫຼາຍໆຄົນ" - SpaceX

By Vicky Stavropoulou

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