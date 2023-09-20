ບັ້ງໄຟ Falcon 9: ຕົວປ່ຽນເກມໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ

ຈະຫຼວດ Falcon 9, ພັດທະນາໂດຍ SpaceX, ໄດ້ປະຕິຮູບການສຳຫຼວດອາວະກາດໂດຍການເປັນຈະຫຼວດຊັ້ນວົງໂຄຈອນໜ່ວຍທຳອິດທີ່ສາມາດບິນຄືນໄດ້. ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງມັນ, ລູກສອນໄຟທີ່ນຳໃຊ້ຄືນໄດ້ສອງຂັ້ນຕອນນີ້ສາມາດຂົນສົ່ງທັງນັກບິນອາວະກາດແລະຍານອາວະກາດຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກແລະນອກ.
ການວັດແທກຄວາມຍາວ 70 ແມັດແລະມີເສັ້ນຜ່າກາງ 3.7 ແມັດ, Falcon 9 ເປັນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະສົ່ງ payload ຂອງ 4020 kg ໄປດາວອັງຄານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດລະຫວ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັ້ງໄຟສາມາດຂົນສົ່ງບັນທຸກທີ່ມີນໍ້າໜັກ 22,800 ກກ ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກລຸ່ມ (LEO) ແລະ 8300 ກລ ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນ Geostationary Transfer Orbit (GTO).
ບັ້ງໄຟ Falcon 9 ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ Merlin, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເກຣດ (RP-1) ແລະ ອົກຊີເຈນຂອງແຫຼວເປັນເຄື່ອງຂັບໄລ່. ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຮງດັນຫຼາຍກວ່າ 1.7 ລ້ານປອນຢູ່ລະດັບນໍ້າທະເລ, ຊ່ວຍໃຫ້ລູກບັ້ງໄຟສາມາດບັນລຸຄວາມໄວທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອແລະບັນລຸຈຸດປະສົງພາລະກິດຂອງມັນ.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Falcon 9 ໄດ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໂດຍຜ່ານການເປີດຕົວ 256, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະປະສິດທິພາບຂອງມັນ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ຈະໄປຮອດດາວອັງຄານ, ສົ່ງ payloads ໄປໃຫ້ LEO ແລະ GTO, ແລະການນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້, Falcon 9 ແມ່ນຕົວປ່ຽນເກມໃນດ້ານການສຳຫຼວດອາວະກາດ.