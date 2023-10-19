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ດາວຫາງ Cryovolcanic ມຸ່ງໜ້າສູ່ໂລກ: 12P/Pons-Brooks

ByRobert Andrew

Oct 19, 2023
ດາວຫາງ Cryovolcanic ມຸ່ງໜ້າສູ່ໂລກ: 12P/Pons-Brooks

ປະຈຸບັນ, ດາວຫາງຂະໜາດໃຫຍ່ cryovolcanic ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ 12P/Pons-Brooks ພວມມຸ່ງໜ້າສູ່ໂລກ. ດາວຫາງດວງນີ້, ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າພູເຂົາເອເວີເຣສເຖິງ 5 ເທົ່າ, ໄດ້ລະເບີດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນວັນທີ XNUMX ຕຸລາ, ເຊິ່ງເປັນການລະເບີດຄັ້ງທີ່ສອງໃນຮອບ XNUMX ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ comet ນີ້ເປັນເອກະລັກແມ່ນອົງປະກອບຂອງມັນ. ອີງຕາມການ Dailymail, 12P/Pons-Brooks ແມ່ນປະກອບດ້ວຍກ້ອນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະອາຍແກັສ, ເຊິ່ງສ້າງປະກົດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄາບອນໃນກະຕຸກດື່ມ fizzy. ແກນແຂງຂອງດາວຫາງຄາດວ່າຈະມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 18.6 ໄມ (30 ກິໂລແມັດ), ແລະເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນ, ຄວາມກົດດັນກໍ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນຈົນກ່ວາການລະເບີດ, ປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ແຊ່ແຂໍງຜ່ານກະດູກຫັກໃນເປືອກຂອງແກນ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​, ນັກ​ສັງ​ເກດ​ການ​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ໂຄ​ມາ​, ຟັງ​ຂອງ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ທີ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​, ປະ​ກົດ​ວ່າ​ມີ "horns​." ເຫດຜົນທີ່ແນ່ນອນຂອງຮູບຮ່າງຄ້າຍຄື horn ນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້, ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນຮູບຮ່າງທີ່ແປກປະຫລາດຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດ cryovolcanic ແລະບາງປະເພດຂອງການອຸດຕັນເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຖືກຂັບໄລ່ອອກໃນຮູບແບບການໄຫຼເປັນເອກະລັກ. ບາງຄົນຍັງໄດ້ປຽບທຽບຮູບລັກສະນະຂອງ comet ກັບຍານອະວະກາດ Millennium Falcon ຈາກ Star Wars.

ເຖິງວ່າຈະມີ trajectory ແລະຮູບຮ່າງທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວ, ບໍ່ມີການຂົ່ມຂູ່ທັນທີທັນໃດຂອງ "ຜົນກະທົບເລິກ" ຈາກ 12P / Pons-Brooks. ດາວຫາງຈະບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າຈົນກວ່າມັນຈະຜ່ານມາໃກ້ໂລກໃນປີ 2024 ແລະມັນຈະບໍ່ກັບຄືນສູ່ເຂດໃກ້ຄຽງຂອງພວກເຮົາຈົນຮອດປີ 2095. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າດາວຫາງຍັງສືບຕໍ່ລະເບີດ, ມັນອາດຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

12P/Pons-Brooks ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 20 ດາວດວງທີ່ຮູ້ຈັກກັບພູເຂົາໄຟນ້ຳກ້ອນ, ແລະມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດໂດຍ Jean-Louis Pons ໃນເດືອນກໍລະກົດ 1812.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Dailymail
– ໜັງສືພິມ New York Post
- ຮວບຮວມສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ

By Robert Andrew

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