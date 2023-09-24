ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu: ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງການ NASA ເພື່ອປ້ອງກັນການປະທະກັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ

ອົງການ NASA ກຳລັງໃຊ້ມາດຕະການຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນການປະທະກັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບຮູບດາວ Bennu, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນຮູບດາວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ຊື່ຕາມນົກ mythological Egyptian ບູຮານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດວງອາທິດ, ການສ້າງ, ແລະການເກີດໃຫມ່, Bennu ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນໂດຍ NASA ມີໂອກາດທີ່ຈະຕີໂລກ.
ເພື່ອສຶກສາຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນແລະປົກປ້ອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, NASA ໄດ້ເປີດຕົວພາລະກິດ OSIRIS-REx ໃນປີ 2016. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກໍາຕົວຢ່າງຈາກ Bennu ແລະເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງມັນ. ຖ້າ Bennu ທີ່ມີຄວາມກວ້າງປະມານ 510 ແມັດຖືກປະທະກັບໂລກ, ມັນສາມາດປ່ອຍພະລັງງານເທົ່າກັບ 1,2000 megatons, ເຊິ່ງມີພະລັງຫຼາຍກວ່າ 24 ເທົ່າຂອງອາວຸດນິວເຄຼຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍສ້າງ.
ໄລຍະເວລາທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດສໍາລັບການປະທະກັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄາດວ່າຈະເປັນທ້າຍປີ 2100 ແລະຕົ້ນປີ 2200, ກັບວັນທີ 24 ກັນຍາ 2182, ເປັນວັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, NASA ຄາດຄະເນການບໍ່ລົງຮອຍກັນຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວເປັນ 1 ໃນ 1,750 ໃນປີ 2300 ຫຼື 0.05%. ໃນຂະນະທີ່ໂອກາດທີ່ຈະຕີໂດຍກົງແມ່ນຕໍ່າ, Bennu ຍັງຖືກຈັດເປັນ "ຮູບດາວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ" ທີ່ສາມາດເຂົ້າມາໃກ້ໂລກໄດ້ເຖິງ 4.65 ລ້ານໄມລ໌.
ຫຼັງຈາກການເດີນທາງເປັນເວລາ 24 ປີ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ຫຼຸດລົງຕົວຢ່າງຈາກ Bennu ໃນວັນທີ 2023 ກັນຍາ XNUMX. ຕົວຢ່າງ XNUMX ອອນສ໌ທີ່ເກັບໄດ້ຈະໄປແຕະລົງໃນທະເລຊາຍລັດຢູທາ ແລະ ຖືກສົ່ງໄປຍັງສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນເມືອງ Houston ຕື່ມອີກ. ການວິເຄາະ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະປະເພດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາຈະຖືກປະກາດໃນກອງປະຊຸມຂ່າວທີ່ຈະມາເຖິງໃນວັນທີ 11 ເດືອນຕຸລາປີ 2023. NASA ຖືວ່າຕົວຢ່າງນີ້ກັບຄືນມາເປັນຜົນສໍາເລັດທາງປະຫວັດສາດ, ທຽບໄດ້ໃນຄວາມສໍາຄັນຂອງການກັບຄືນຂອງໂງ່ນຫີນດວງຈັນໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດ Apollo.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາເພື່ອປົກປ້ອງໂລກຈາກການປະທະກັນຂອງຮູບດາວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ການກັບຄືນມາຂອງຕົວຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງຮູບດາວແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຕົ້ນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເວລາ Hindustan
– NASA