ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຂອງອົງການ NASA ກວດພົບສັນຍານທີ່ອາດມີຊີວິດຢູ່ໃນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວດພົບສັນຍານທີ່ອາດມີຊີວິດຢູ່ໃນດາວເຄາະທີ່ຕັ້ງຫ່າງຈາກໜ່ວຍໂລກ 120 ປີແສງ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ BBC. ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຫວັງໃໝ່ໃນການຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ດາວເຄາະ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ K2-18b, ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ "Goldilocks", ພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບດາວທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການມີນ້ໍາຂອງແຫຼວ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນສໍາລັບການຊ່ວຍຊີວິດ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງອາຍແກັສທີ່ແນ່ນອນຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະທີ່ຜະລິດໂດຍສິ່ງມີຊີວິດທະເລທີ່ງ່າຍດາຍຢູ່ເທິງໂລກ.
ສາດສະດາຈານ Nikku Madhusudhan ຈາກສະຖາບັນດາລາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge, ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາການສຶກສາກ່າວວ່າ "ການຄົ້ນພົບນີ້ສາມາດປ່ຽນແປງວິທີທີ່ພວກເຮົາຄິດກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາຊີວິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ການຄົ້ນພົບນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດຢູ່ໃນດາວອື່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ K2-18b ບໍ່ສະແດງອາການຂອງຊີວິດ, ມີດາວເຄາະອີກ 10 ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທີມງານທີ່ຈະສຶກສາ.
ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ມີຂໍ້ຈຳກັດ, ອົງການ NASA ກໍາລັງພັດທະນາກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງຫໍສັງເກດການໂລກ, ແລະ ໜ່ວຍສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງຢູໂຣບ ກໍາລັງກໍ່ສ້າງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. telescopes ໃນອະນາຄົດເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃນການສຶກສາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບໂລກ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຊອກຫາຊີວິດຢູ່ໃນດາວເຄາະທີ່ຫ່າງໄກແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງສຸມໃສ່ລະບົບສຸລິຍະຄາດຂອງເຮົາເອງ. ພາລະກິດເຊັ່ນ Clipper ຂອງ NASA ແລະ Jupiter Icy Moons Explorer (Jupiter) ຂອງອົງການອາວະກາດເອີຣົບມີຈຸດປະສົງເພື່ອສໍາຫຼວດດວງຈັນທີ່ມີນ້ໍາກ້ອນເຊັ່ນ Europa, ເຊິ່ງມີມະຫາສະຫມຸດຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວທີ່ແຊ່ແຂໍງຂອງພວກເຂົາ.
ການຄົ້ນຫາສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກຍັງລວມເຖິງພາລະກິດໄປສູ່ດວງຈັນ Titan ຂອງ Saturn, ເຊິ່ງມີລັກສະນະເຊັ່ນ: ທະເລສາບແລະສານເຄມີທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າດາວອັງຄານ, ກັບເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງບູຮານ, ອາດມີຊີວິດເປັນເຈົ້າພາບ.
ສະຖາບັນຊອກຫາປັນຍານອກໂລກ (SETI) ກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ການລ່າສັດຂອງຊີວິດນອກໂລກ. ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວໄດ້ປັບປຸງອາເລ telescope ຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະ ໄໝ ເພື່ອຊອກຫາສັນຍານ ກຳ ມະຈອນເລເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບຈາກດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກ, ເພື່ອຫວັງວ່າຈະກວດພົບການສື່ສານຈາກຮູບແບບຊີວິດທີ່ສະຫຼາດ.
ທ່ານດຣ Subhajit Sarker ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cardiff ກ່າວວ່າ "ຖ້າພວກເຮົາຊອກຫາສັນຍານຂອງຊີວິດ, ມັນຈະເປັນວິວັດທາງວິທະຍາສາດແລະການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນວິທີການທີ່ມະນຸດເບິ່ງຕົວເອງແລະສະຖານທີ່ຂອງມັນຢູ່ໃນຈັກກະວານ".
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມ BBC: [ໃສ່ຊື່ບົດຄວາມແຫຼ່ງທີ່ນີ້]
- ສະຖາບັນດາລາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge: [ບໍ່ມີ URL ໃຫ້]
– NASA: [ບໍ່ມີ URL ໃຫ້]
– ຄົ້ນຫາສໍາລັບ Extraterrestrial Intelligence (SETI) ສະຖາບັນ: [ບໍ່ມີ URL ໃຫ້]