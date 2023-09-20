ຮູບພາບກະຈົກ: ນັກຄົ້ນຄວ້າສັງເກດເຫັນ Alice Rings ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນສະຫະລັດແລະຟິນແລນໄດ້ສັງເກດເຫັນແຫວນ Alice ໃນຫ້ອງທົດລອງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ແຫວນ Alice ແມ່ນວົງແຫວນທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືວົງແຫວນທີ່ບິດເບືອນຄ່າບໍລິການຂອງ monopoles ໃດໆທີ່ຜ່ານພວກມັນ, ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກປະຕູຄ້າຍຄືກະຈົກໃນນະວະນິຍາຍຂອງ Lewis Carroll "Through the Looking-Glass." ການທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ອະຕອມຂອງຄວາມເຢັນ ແລະສາມາດສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂະບວນການພື້ນຖານໃນຟີຊິກອະນຸພາກ ແລະຈັກກະວານວິທະຍາ.
ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານໄດ້ລວມເອົາສອງສາຍຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເກີດຂື້ນປະມານ 35 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ເສັ້ນໜຶ່ງຂອງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍຂອງເຄື່ອງສຳອາງ, ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງ 1D ສົມມຸດຕິຖານໃນອາວະກາດ. ເຊືອກເຫຼົ່ານີ້ອາດມີຜົນສະທ້ອນອັນເລິກຊຶ້ງຕໍ່ຈັກກະວານວິທະຍາ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນສາມາດປ່ຽນບັນຫາໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງຕ້ານທານໄດ້. ຖ້າມີສາຍ cosmic, ພວກມັນຖືກເອີ້ນວ່າ Alice strings.
ເສັ້ນທີສອງຂອງການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນສຸມໃສ່ການ monopoles, ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນອາວະກາດ. Monopoles ແລະ strings ສາມາດປະຕິບັດຄ່າ topological ອະນຸລັກ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນແມ່ເຫຼັກ, ໄຟຟ້າ, ຫຼືຄ່າສີ quark. ໃນຊຸມປີ 1980, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ monopoles ສາມາດປ່ຽນເປັນໂຄງສ້າງຄ້າຍຄືວົງແຫວນທີ່ເອີ້ນວ່າວົງ Alice ເມື່ອສັງເກດເຫັນຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າສົນໃຈອັນໜຶ່ງຂອງວົງແຫວນ Alice ແມ່ນວ່າ ຖ້າ monopole ອື່ນຜ່ານກາງຂອງມັນ, monopole ຈະປ່ຽນເປັນ antiparticle. ອັນນີ້ຊີ້ບອກເຖິງຈັກກະວານທີ່ສະທ້ອນເຖິງບ່ອນທີ່ມີທາດປະຕິສັງຂອນຄອບງຳເໜືອເລື່ອງ.
ໃນປີ 2015, ຄວາມແຕກແຍກໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອນັກຄົ້ນຄວ້າສ້າງ monopole ໃນ Bose-Einstein condensate, ອາຍແກັສຂອງອະຕອມ rubidium cooled ໃກ້ກັບສູນຢ່າງແທ້ຈິງ. ການສຶກສາຫລ້າສຸດໄດ້ລວມເອົາເຕັກນິກການທົດລອງກັບວິທີການຈໍາລອງເພື່ອສັງເກດການວິວັດທະນາການເວລາຂອງ monopoles ໃນ condensate. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ monopoles ເຊື່ອມໂຊມເຂົ້າໄປໃນວົງ Alice, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ໂດຍກົງລັກສະນະຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງວົງ Alice ເປັນ monopole ພັດທະນາ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບທາດແຫຼວ quantum, ແນະນໍາວ່າໂຄງສ້າງທີ່ປ່ຽນບັນຫາເປັນທາດຕ້ານທານສາມາດເກີດຂື້ນໂດຍທໍາມະຊາດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າການທົດລອງຂອງພວກເຂົາສາມາດສະເຫນີເວທີທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນຂະບວນການພື້ນຖານໃນຈັກກະວານ.
ທີ່ມາ: Nature Communications
ນິຍາມ:
- ແຫວນ Alice: ວົງແຫວນທີ່ຄ້າຍຄືວົງແຫວນທີ່ບິດເບືອນຄ່າບໍລິການຂອງ monopoles ທີ່ຜ່ານພວກມັນ, ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກປະຕູຄ້າຍຄືກະຈົກໃນ "ຜ່ານແວ່ນຕາ"
- Monopoles: ຈຸດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນອະວະກາດ
- ເຊືອກ Cosmic: ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງສົມມຸດຕິຖານ 1D ໃນເວລາອາວະກາດທີ່ມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ cosmology
ທີ່ມາ: Nature Communications