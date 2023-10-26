ຫຸ່ນຍົນ Algae ແມ່ເຫຼັກ: ການແກ້ໄຂແບບຍືນຍົງຕໍ່ກັບມົນລະພິດພາດສະຕິກ

ມົນລະພິດພາດສະຕິກໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນ, ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາ. ພລາສຕິກເຫຼົ່ານີ້ແຕກແຍກອອກເປັນຈຸນລະພາກແລະ nanoplastics, ເຊິ່ງຖືກດູດຊຶມໂດຍສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ໍາແລະສາມາດສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບແລະລະບົບນິເວດຂອງມັນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີກາງເອີຣົບ (CEITEC) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີ Brno ໄດ້ພັດທະນາຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກ.
ທີມງານຂອງ CEITEC ໄດ້ຕົກແຕ່ງຈຸລັງ algae ສີຂຽວດ້ວຍອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ magnetite, ສ້າງຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກທີ່ສາມາດຄວບຄຸມເພື່ອແຍກພລາສຕິກທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດອອກຈາກນ້ໍາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ, ອະນຸພາກຂະຫນາດຈຸນລະພາກ / ນາໂນເຫຼົ່ານີ້ດຶງດູດແລະຈັບ microplastics ແລະ nanoplastics. ຈຸລັງຂອງ algae ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້, ງ່າຍຕໍ່ການຜະລິດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມໃນການສ້າງຫຸ່ນຍົນຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້.
ການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີ. ຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກໄດ້ສົບຜົນສໍາເລັດ captures microplastics ແລະ nanoplastics ປະສິດທິພາບການໂຍກຍ້າຍສູງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກຫຼາຍໆຮອບຂອງການລ້າງພາດສະຕິກທີ່ຈັບໄດ້, ຫຸ່ນຍົນຍັງຮັກສາປະສິດທິຜົນຂອງມັນ. ພວກມັນສາມາດຖືກນຳມາຣີໄຊເຄີນເພື່ອນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປໄດ້ໂດຍການເພີ່ມເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງແມ່ເຫຼັກໃໝ່.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາເຄັມໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງຊີວະພາບແລະຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວຂອງ nanoparticles ເຫຼົ່ານີ້ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນບໍ່ນໍາໄປສູ່ບັນຫາຄວາມເປັນພິດໃດໆ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການພັດທະນາຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກສະຫນອງການແກ້ໄຂແບບຍືນຍົງເພື່ອຮັບມືກັບມົນລະພິດພາດສະຕິກໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະການຄວບຄຸມແມ່ເຫຼັກ, janitors ຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເອົາ microplastics ແລະ nanoplastics ປະສິດທິຜົນ, ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຂອງພວກມັນຕໍ່ຊີວິດໃນທະເລແລະລະບົບນິເວດ.
FAQ
ຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກເອົາ microplastics ແລະ nanoplastics ແນວໃດ?
ຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກແມ່ນອະນຸພາກ micro/nano-sized ເຮັດໄດ້ໂດຍການຕົກແຕ່ງຈຸລັງ algae ສີຂຽວດ້ວຍ nanoparticles magnetite. ຈຸລັງ algae ເຫຼົ່ານີ້ດຶງດູດ microplastics ແລະ nanoplastics ເນື່ອງຈາກຄ່າ electrostatic ລົບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປະສິດທິພາບຈັບແລະເອົາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກນ້ໍາ.
ຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່. ຫຼັງຈາກຈັບເອົາພລາສຕິກ, ຫຸ່ນຍົນສາມາດຖືກລ້າງເພື່ອກໍາຈັດມົນລະພິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການເຄືອບແມ່ເຫຼັກຈໍານວນນ້ອຍອາດຈະຖືກລ້າງອອກ, ຫຸ່ນຍົນຮັກສາປະສິດທິພາບການຈັບຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການລ້າງຫຼາຍຮອບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກມັນສາມາດຖືກເຄືອບດ້ວຍແມ່ເຫຼັກສົດແລະນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່.
ຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກແມ່ນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ?
ແມ່ນແລ້ວ, ຫຸ່ນຍົນ algae ແມ່ເຫຼັກແມ່ນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຈຸລັງ algae ທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ biodegradable ແລະງ່າຍທີ່ຈະຜະລິດເປັນມະຫາຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອະນຸພາກ nanoparticles magnetite ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ biocompatible ແລະສາມາດເກັບກໍາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຕອນທ້າຍຂອງຂະບວນການ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີອະນຸພາກທີ່ຈະປົນເປື້ອນນ້ໍາ.
[ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)