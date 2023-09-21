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ການວິເຄາະວິດີໂອທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ສາມາດປະຕິວັດການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກຳຂອງນົກ

ByMampho Brescia

Sep 21, 2023
ການວິເຄາະວິດີໂອທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ສາມາດປະຕິວັດການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກຳຂອງນົກ

ນັກສຶກສາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Alberta ໄດ້ນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI) ເພື່ອປັບປຸງການວິເຄາະວິດີໂອການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຶກສາພຶດຕິກໍາຂອງນົກດໍາປີກສີແດງແລະຮັງຂອງພວກມັນ. ການວິເຄາະວິດີໂອແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງແມ່ກາຝາກກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງນົກ. ວິທີການປະຈຸບັນໃນການກໍານົດນົກສະເພາະແລະການກະທໍາຂອງພວກມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍຊົ່ວໂມງຂອງວິດີໂອແລະຟັງການໂທທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະຕ້ອງການຄວາມຊໍານານໃນຊີວະວິທະຍາຂອງນົກ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະວິດີໂອທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກໍາຂອງນົກໂດຍການອັດຕະໂນມັດການກວດພົບນົກແຕ່ລະຄົນແລະກິດຈະກໍາຂອງມັນ. Priscilla Adebanji, ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງການນີ້, ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືວິໄສທັດຄອມພິວເຕີແລະ algorithms ກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປັບປ່ຽນ footage ດິບແລະກໍານົດເວລາທີ່ແນ່ນອນທີ່ນົກໄປຢ້ຽມຢາມຮັງຂອງພວກເຂົາເພື່ອລ້ຽງລູກໄກ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວ່າພວກເຂົາຈະເຂົ້າຫຼືອອກໄປ. ອັດຕະໂນມັດນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຈໍາເປັນໃນການທົບທວນຄືນວິດີໂອ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບຫຼາຍ.

ຊອບແວທີ່ພັດທະນາໂດຍ Adebanji ຍັງຕ້ອງການການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ, ແຕ່ທ່າແຮງຂອງມັນແມ່ນດີ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປະຫຍັດເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອຈຸດປະສົງການຄົ້ນຄວ້າ, ແຕ່ຍັງມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຊີວະສາດສັດ. ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບ​ຊະ​ນິດ​ແລະ​ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ​, ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ນິ​ເວດ​ນິ​ເວດ​.

ວຽກງານໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບໂຄງການຈະປະກອບມີການວິເຄາະໄລຍະເວລາຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມຮັງຂອງນົກຂອງພວກເຂົາແລະການກໍານົດເພດໂດຍຜ່ານການວິເຄາະການໂທຫານົກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະຄົ້ນຫາການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ກັບສັດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຈໍາພວກຫນູ.

ໂຄງ​ການ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ແລະ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ຂະ​ແຫນງ​ການ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ແລະ AI​. ໂດຍການເຮັດວຽກກັບສະຖານະການຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງແລະປັດໃຈທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂນະວັດກໍາທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ, ລວມທັງຍານພາຫະນະທີ່ຂັບລົດດ້ວຍຕົນເອງແລະ drones.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການນໍາໃຊ້ການວິເຄາະວິດີໂອທີ່ໃຊ້ AI ໃນການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກໍາຂອງນົກມີທ່າແຮງທີ່ຈະປັບປຸງຂະບວນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະກ້າວຫນ້າຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ. ໂຄງ​ການ​ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ໃຫມ່​ສໍາ​ລັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​, sparking ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ AI ແລະ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of Alberta

By Mampho Brescia

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