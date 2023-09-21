ການວິເຄາະວິດີໂອທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ສາມາດປະຕິວັດການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກຳຂອງນົກ

ນັກສຶກສາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Alberta ໄດ້ນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI) ເພື່ອປັບປຸງການວິເຄາະວິດີໂອການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຶກສາພຶດຕິກໍາຂອງນົກດໍາປີກສີແດງແລະຮັງຂອງພວກມັນ. ການວິເຄາະວິດີໂອແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງແມ່ກາຝາກກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງນົກ. ວິທີການປະຈຸບັນໃນການກໍານົດນົກສະເພາະແລະການກະທໍາຂອງພວກມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍຊົ່ວໂມງຂອງວິດີໂອແລະຟັງການໂທທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະຕ້ອງການຄວາມຊໍານານໃນຊີວະວິທະຍາຂອງນົກ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະວິດີໂອທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກໍາຂອງນົກໂດຍການອັດຕະໂນມັດການກວດພົບນົກແຕ່ລະຄົນແລະກິດຈະກໍາຂອງມັນ. Priscilla Adebanji, ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງການນີ້, ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືວິໄສທັດຄອມພິວເຕີແລະ algorithms ກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປັບປ່ຽນ footage ດິບແລະກໍານົດເວລາທີ່ແນ່ນອນທີ່ນົກໄປຢ້ຽມຢາມຮັງຂອງພວກເຂົາເພື່ອລ້ຽງລູກໄກ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວ່າພວກເຂົາຈະເຂົ້າຫຼືອອກໄປ. ອັດຕະໂນມັດນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຈໍາເປັນໃນການທົບທວນຄືນວິດີໂອ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບຫຼາຍ.
ຊອບແວທີ່ພັດທະນາໂດຍ Adebanji ຍັງຕ້ອງການການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ, ແຕ່ທ່າແຮງຂອງມັນແມ່ນດີ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປະຫຍັດເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອຈຸດປະສົງການຄົ້ນຄວ້າ, ແຕ່ຍັງມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຊີວະສາດສັດ. ເຕັກໂນໂລຊີສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ກັບຊະນິດແລະໂຄງການຕ່າງໆ, ການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຄົ້ນຄວ້ານິເວດນິເວດ.
ວຽກງານໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບໂຄງການຈະປະກອບມີການວິເຄາະໄລຍະເວລາຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມຮັງຂອງນົກຂອງພວກເຂົາແລະການກໍານົດເພດໂດຍຜ່ານການວິເຄາະການໂທຫານົກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະຄົ້ນຫາການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ກັບສັດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຈໍາພວກຫນູ.
ໂຄງການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການທ້າທາຍແລະກາລະໂອກາດໃນຂະແຫນງການວິໄສທັດຄອມພິວເຕີແລະ AI. ໂດຍການເຮັດວຽກກັບສະຖານະການຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງແລະປັດໃຈທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂນະວັດກໍາທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ, ລວມທັງຍານພາຫະນະທີ່ຂັບລົດດ້ວຍຕົນເອງແລະ drones.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການນໍາໃຊ້ການວິເຄາະວິດີໂອທີ່ໃຊ້ AI ໃນການຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກໍາຂອງນົກມີທ່າແຮງທີ່ຈະປັບປຸງຂະບວນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະກ້າວຫນ້າຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ເປີດກາລະໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, sparking ຄວາມສົນໃຈໃນການເຮັດວຽກໃນ AI ແລະສະຫນອງການນໍາໃຊ້ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of Alberta