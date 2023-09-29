AI-aided Drug Design: ຊອບແວ RandBatch ເປີດເຜີຍໃນ Chongqing

ທ່ານດຣ Jin Shi, ຜູ້ອໍານວຍການແລະຫົວຫນ້າວິທະຍາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Shanghai Jiao Tong ສະຖາບັນປັນຍາທຽມ Chongqing, ເຊື່ອວ່າການອອກແບບຢາທີ່ຊ່ວຍ AI ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາການດູແລສຸຂະພາບ. ໃນການໃຫ້ສໍາພາດສະເພາະກັບ Bridging News, ທ່ານດຣ Jin ກ່າວວ່າການນໍາໃຊ້ການອອກແບບຢາທີ່ຊ່ວຍຄອມພິວເຕີສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາໄລຍະເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ສະນັ້ນອໍານວຍຄວາມສະດວກການພັດທະນາຢາໃຫມ່.
ເພື່ອສືບຕໍ່ເປົ້າຫມາຍນີ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ AI ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Shanghai Jiao Tong Chongqing ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຊອບແວທາງປັນຍາຫຼາຍຕົວແທນຂອງຕົນ, RandBatch. ຊອບແວທີ່ທັນສະ ໄໝ ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ວິທີການສ້າງແບບຈໍາລອງແບບ Random Batch ຂອງທີມງານສໍາລັບການພົວພັນກັບລະບົບອະນຸພາກແລະໂມເລກຸນ. ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການຄິດໄລ່ຂອງອະນຸພາກປະຕິສໍາພັນ, RandBatch ເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄອມພິວເຕີ້ທີ່ເກີດຈາກພະລັງງານຄອມພິວເຕີ້ບໍ່ພຽງພໍແລະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອມພິວເຕີ້.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ RandBatch ແມ່ນກວ້າງຂວາງແລະກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງປັນຍາ swarm, ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, ການຄົ້ນຄວ້າຊີວະແພດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍດ້ານໂມເລກຸນ, ແລະຮູບແບບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ. ທ່ານດຣ Jin ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງປັນຍາ swarm, ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນຫົວຂໍ້ຮ້ອນໃນສາຂາວິຊາ interdisciplinary ເຊັ່ນວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະຊີວະສາດ. ການພົວພັນກັນລະຫວ່າງບັນດາຫົວໜ່ວຍພາຍໃນກຸ່ມ ສະໜອງການແກ້ໄຂຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຊັດເຈນສໍາລັບວຽກງານເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມຈະລາຈອນ, ການຄາດຄະເນຝູງຊົນ, ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ, ແລະການວາງແຜນສໍາລັບກຸ່ມຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຫນຶ່ງໃນຜົນສໍາເລັດທີ່ຫນ້າສັງເກດຂອງຊອບແວ RandBatch ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາວັດສະດຸໃຫມ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ໂດຍການດໍາເນີນການຈໍາລອງຂະຫນາດໃຫຍ່, ຢ່າງໄວວາໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວໂມເລກຸນ, ທີມງານໄດ້ອອກແບບຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃຫມ່ເປັນ conductive polymer dielectric. ນະວັດຕະກໍານີ້ມີການປັບປຸງປະສິດທິພາບ 50% ເມື່ອທຽບກັບຕົວເກັບປະຈຸແບບດັ້ງເດີມແລະເລັ່ງຂະບວນການພັດທະນາໂດຍຜ່ານການທົດລອງການສັງເຄາະຄູ່ມື.
ນອກຈາກນັ້ນ, RandBatch ນໍາໃຊ້ການລົບກວນພະລັງງານຟຣີເພື່ອຄິດໄລ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ molecule-target binding ພະລັງງານຟຣີຂອງຢາເສບຕິດ, ບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ 1.10 kcal / mol ໃນຫຼາຍເປົ້າຫມາຍຢາເສບຕິດ. ສູດການຄິດໄລ່ທີ່ອອກແບບໂດຍທີມງານແຂ່ງຂັນກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄວາມໄວການຄິດໄລ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສະຖາບັນປັນຍາປະດິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Shanghai Jiao Tong Chongqing ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ 19 ບໍລິສັດ, ລວມທັງ CISDI China Mobile, ໃນກອງປະຊຸມ. ຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາໂດເມນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ, ການບໍລິການຟັງ, ຂໍ້ມູນໃຫຍ່, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງທຸລະກິດ, ເນັ້ນໃສ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະຫລາກຫລາຍຂອງ RandBatch.
ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າການພັດທະນາແລະການຍົກລະດັບຊ້ໍາຊ້ອນຂອງ RandBatch, ລວມທັງວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບສໍາລັບການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກແລະເຄືອຂ່າຍ neural ເລິກ. ໂດຍຜ່ານໂຄງການຮ່ວມມືກັບວິສາຫະກິດ, ທີມງານວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງຖານຂໍ້ມູນນະໂຍບາຍດ້ານໂມເລກຸນສໍາລັບວັດສະດຸແລະສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປີດເຜີຍຂອງ RandBatch ໃນ Chongqing ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນເພື່ອນໍາໃຊ້ການອອກແບບຢາທີ່ຊ່ວຍ AI ເພື່ອປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາການດູແລສຸຂະພາບແລະຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວສານ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກການສໍາພາດສະເພາະກັບດຣ Jin Shi, ຜູ້ອໍານວຍການແລະຫົວຫນ້າວິທະຍາສາດຂອງ Shanghai Jiao Tong ວິທະຍາໄລ Chongqing ສະຖາບັນປັນຍາທຽມ.