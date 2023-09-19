ບົດວິຈານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານຄົ້ນຄວ້າສັດປີກຂອງທ່ານ Zhijun Ma ແລະບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການອະນຸລັກນົກນ້ຳແຄມທະເລຢູ່ເຂດດິນທາມຊາຍຝັ່ງຂອງຈີນ. ເຂດດິນທາມຊາຍຝັ່ງທະເລແມ່ນລະບົບນິເວດທີ່ສຳຄັນທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວົງຈອນຄາບອນ, ການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ການດຳລົງຊີວິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຊີວະນາໆພັນ. ນົກນ້ໍາ, ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຂອງສຸຂະພາບຂອງດິນທາມແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊະນິດທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກ.
ເຂດດິນທາມຊາຍຝັ່ງທະເລຂອງຈີນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການແຜ່ພັນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະບ່ອນຢູ່ອາໄສໃນລະດູໜາວຂອງນົກນ້ຳຫຼາຍສິບລ້ານໂຕ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການປະຕິສັງຂອນທີ່ດິນຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນນົກນ້ໍາຫຼຸດລົງ. ລັດຖະບານຈີນໄດ້ທຳຄວາມພະຍາຍາມແລະການລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການອະນຸລັກເຂດດິນທາມຊາຍຝັ່ງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ແຕ່ປະສິດທິຜົນຂອງມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ແລະຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີຢູ່ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ.
ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງນິຕິກຳ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານລະດັບຊາດ, ພ້ອມທັງປັບປຸງປະສິດທິຜົນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການຟື້ນຟູຂອງດິນທາມຊາຍຝັ່ງທະເລ, ການຄວບຄຸມຊະນິດພັນທີ່ຮຸກຮານເຊັ່ນ: Spartina alterniflora, ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສປອມ.
ຜູ້ຂຽນໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປ້ອງດິນທາມທໍາມະຊາດ tidal ແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບນົກນ້ໍາແຄມທະເລທີ່ອີງໃສ່ຫຼາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ intertidal. ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາການຕິດຕາມມົນລະພິດເປັນປົກກະຕິ, ແບບຈໍາລອງເສດຖະກິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບສານເຄມີກະສິກໍາແລະຢາຕ້ານເຊື້ອໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງມະນຸດ-ນົກ.
ລັດຖະບານກາງຂອງຈີນໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານທີ່ຈະກໍາຈັດການຮຸກຮານ Spartina ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລພາຍໃນປີ 2022. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວລວມມີວິທີການປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຂອງພາກພື້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຊີວະນາໆພັນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະປ້ອງກັນການບຸກລຸກ Spartina ໃນອະນາຄົດ. ການຟື້ນຟູທີ່ຢູ່ອາໄສໄວຫຼັງການລົບລ້າງ Spartina ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ຈະສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສນົກນ້ໍາທີ່ເຫມາະສົມ.
ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າມີໂອກາດໃນການປັບປຸງການອະນຸລັກນົກນ້ໍາແລະການປົກປ້ອງດິນທາມຊາຍຝັ່ງໃນປະເທດຈີນໂດຍຜ່ານການຕັດສິນໃຈແລະການປະຕິບັດຫຼັກຖານ. ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ວິທະຍາສາດແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍແລະຮັບປະກັນການອະນຸລັກໃນໄລຍະຍາວຂອງນົກນ້ໍາແຄມທະເລແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
Zhijun Ma et al, ຜົນສໍາເລັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ແລະຂໍ້ສະເຫນີແນະສໍາລັບການອະນຸລັກນົກນ້ໍາໃນເຂດດິນທາມຊາຍຝັ່ງທະເລຂອງຈີນ, ການຄົ້ນຄວ້າສັດປີກ (2023).
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