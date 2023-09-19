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ຊຸກຍູ້​ການ​ອະນຸລັກ​ນົກ​ນ້ຳ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ຈີນ: ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ແລະ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ຊຸກຍູ້​ການ​ອະນຸລັກ​ນົກ​ນ້ຳ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ຈີນ: ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ແລະ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ

ບົດ​ວິຈານ​ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວາລະສານ​ຄົ້ນຄວ້າ​ສັດ​ປີກ​ຂອງ​ທ່ານ Zhijun Ma ​ແລະ​ບັນດາ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ ​ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ການ​ອະນຸລັກ​ນົກ​ນ້ຳ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ທາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ຈີນ. ເຂດດິນທາມຊາຍຝັ່ງທະເລແມ່ນລະບົບນິເວດທີ່ສຳຄັນທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວົງຈອນຄາບອນ, ການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ການດຳລົງຊີວິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຊີວະນາໆພັນ. ນົກນ້ໍາ, ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຂອງສຸຂະພາບຂອງດິນທາມແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊະນິດທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກ.

ເຂດ​ດິນ​ທາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ຈີນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ແຜ່​ພັນ, ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ, ແລະ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ຂອງ​ນົກ​ນ້ຳ​ຫຼາຍ​ສິບ​ລ້ານ​ໂຕ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການປະຕິສັງຂອນທີ່ດິນຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນນົກນ້ໍາຫຼຸດລົງ. ລັດຖະບານ​ຈີນ​ໄດ້​ທຳ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ແລະ​ການ​ລົງທຶນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ການ​ອະນຸລັກ​ເຂດ​ດິນ​ທາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ​ແຕ່​ປະສິດທິ​ຜົນ​ຂອງ​ມາດ​ຕະການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແລະ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຍັງ​ບໍ່​ຈະ​ແຈ້ງ.

ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງນິຕິກຳ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານລະດັບຊາດ, ພ້ອມທັງປັບປຸງປະສິດທິຜົນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການຟື້ນຟູຂອງດິນທາມຊາຍຝັ່ງທະເລ, ການຄວບຄຸມຊະນິດພັນທີ່ຮຸກຮານເຊັ່ນ: Spartina alterniflora, ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສປອມ.

ຜູ້ຂຽນໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປ້ອງດິນທາມທໍາມະຊາດ tidal ແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບນົກນ້ໍາແຄມທະເລທີ່ອີງໃສ່ຫຼາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ intertidal. ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາການຕິດຕາມມົນລະພິດເປັນປົກກະຕິ, ແບບຈໍາລອງເສດຖະກິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບສານເຄມີກະສິກໍາແລະຢາຕ້ານເຊື້ອໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງມະນຸດ-ນົກ.

ລັດຖະບານກາງຂອງຈີນໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານທີ່ຈະກໍາຈັດການຮຸກຮານ Spartina ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລພາຍໃນປີ 2022. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວລວມມີວິທີການປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຂອງພາກພື້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຊີວະນາໆພັນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະປ້ອງກັນການບຸກລຸກ Spartina ໃນອະນາຄົດ. ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ໄວ​ຫຼັງ​ການ​ລົບ​ລ້າງ Spartina ແມ່ນ​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ນົກ​ນ​້​ໍ​າ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​.

ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າມີໂອກາດໃນການປັບປຸງການອະນຸລັກນົກນ້ໍາແລະການປົກປ້ອງດິນທາມຊາຍຝັ່ງໃນປະເທດຈີນໂດຍຜ່ານການຕັດສິນໃຈແລະການປະຕິບັດຫຼັກຖານ. ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ວິທະຍາສາດແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍແລະຮັບປະກັນການອະນຸລັກໃນໄລຍະຍາວຂອງນົກນ້ໍາແຄມທະເລແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Zhijun Ma et al, ຜົນສໍາເລັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ແລະຂໍ້ສະເຫນີແນະສໍາລັບການອະນຸລັກນົກນ້ໍາໃນເຂດດິນທາມຊາຍຝັ່ງທະເລຂອງຈີນ, ການຄົ້ນຄວ້າສັດປີກ (2023).

KeAi Communications Co.

By Mampho Brescia

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