Ranatec ເພື່ອສ້າງຮາດແວປະມວນຜົນສັນຍານສໍາລັບ Square Kilometer Array Observatory

Ranatec, ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງກຸ່ມ Qamcom ແລະເປັນຜູ້ສະຫນອງຊັ້ນນໍາຂອງອຸປະກອນການທົດສອບແລະການວັດແທກສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ RF ແລະໄມໂຄເວຟ, ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍ Qamcom Research ແລະເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອສ້າງຮາດແວປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ກ້າວຫນ້າສໍາລັບ Square Kilometer Array Observatory (SKAO). SKAO ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງກ້ອງໂທລະທັດວິທະຍຸທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດໃນໂລກຢູ່ໃນອົດສະຕາລີແລະອາຟຣິກາໃຕ້.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ SKAO ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການສຶກສາຕ່າງໆ ລວມທັງການສຳຫຼວດຈັກກະວານຕອນຕົ້ນ, ການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວ ແລະກາແລັກຊີ, ແລະການຄົ້ນຫາສິ່ງມີຊີວິດນອກໂລກ. ພາລະບົດບາດຂອງ Ranatec ໃນໂຄງການແມ່ນຈະປະສົມປະສານແລະປະກອບຫຼາຍການແກ້ໄຂທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ telescopes ໄດ້.
ການແຕ່ງຕັ້ງນີ້ແມ່ນຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Ranatec, ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊໍານານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍານ, ແຕ່ຍັງເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂ turnkey ສໍາລັບການພັດທະນາແລະການຜະລິດ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Ranatec ແລະ Qamcom ການຄົ້ນຄວ້າແລະເຕັກໂນໂລຢີຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນຄວາມຄິດແລະການປະດິດສ້າງໄປສູ່ການແກ້ໄຂທີ່ແທ້ຈິງ.
Bengt Münter, ຜູ້ຈັດການໂຄງການຂອງ Qamcom, ໄດ້ຍົກຍ້ອງ Ranatec ສໍາລັບບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາໃນການສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ມີນະວັດກໍາແລະຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາໃນການຜະລິດອຸປະກອນການທົດສອບແລະການວັດແທກພິເສດ. ທ່ານກ່າວວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Ranatec ຈະເປັນສ່ວນສໍາຄັນຕໍ່ການປະກອບແລະການທົດສອບລະບົບເຄື່ອງຮັບອາຫານດິຈິຕອນທີ່ກ້າວຫນ້າສໍາລັບໂຄງການ SKAO.
ການມອບໝາຍຂອງ Qamcom SKAO ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ເຊິ່ງຂະຫຍາຍໄປຈົນຮອດປີ 2027. Qamcom ຮັບຜິດຊອບໃນການລວມເອົາອົງປະກອບຈາກຜູ້ສະໜອງອື່ນໆເຂົ້າໃນລະບົບຫຼັກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ່ວມມືກັບ Onsala Space Observatory ແລະ Chalmers University of Technology, ສອງຜູ້ນຊັ້ນນໍາໃນການກໍ່ສ້າງຂອງ telescopes SKAO.
Ranatec ພິຈາລະນາໂອກາດນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວແລະໂອກາດທີ່ຈະເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບຜູ້ນໍາທີ່ມີວິໄສທັດໃນເຕັກໂນໂລຢີແລະການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງຊູແອັດ. ບໍລິສັດຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ໂຄງການທີ່ມີຊື່ສຽງນີ້ແລະຫວັງວ່າຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງ SKAO Observatory.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງຂ່າວ: ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ