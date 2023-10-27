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Debunked: ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍຊອກຫາການສະກັດເອົາຄໍາຈາກດວງອາທິດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 27, 2023
Debunked: ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍຊອກຫາການສະກັດເອົາຄໍາຈາກດວງອາທິດ
ບໍ່ດົນມານີ້, ວິດີໂອທີ່ອ້າງວ່າອິນເດຍກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນຄໍາຈາກດວງອາທິດໂດຍການສົ່ງຍານອາວະກາດ Aditya-L1 ຂອງຕົນໄດ້ດໍາເນີນຮອບໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ. ໃຫ້ເຮົາເຈາະເລິກການຮຽກຮ້ອງ ແລະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນ.

ຕົ້ນກໍາເນີດ Cosmic ຂອງດວງອາທິດແລະຄໍາທີ່ເຊື່ອງໄວ້

A plethora ຂອງ cosmic ເຫດການນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງອົງປະກອບຫນັກ, ລວມທັງຄໍາ, ພາຍໃນແສງຕາເວັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເມື່ອດາວນິວຕຣອນຢູ່ຫ່າງໆສອງດວງມາຕຳກັນ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການທຳລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະການກະບອງຂອງຊ່ອງ. collision cosmic ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ catalyst ສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຢ່າງໄວວາຂອງອົງປະກອບຫນັກເຊັ່ນ: ຄໍາ (ແຫຼ່ງ: space.com, nasa.gov).

ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄໍາພາຍໃນແສງຕາເວັນ

ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າດວງອາທິດປະກອບດ້ວຍຄໍາປະມານ 2.5 ພັນຕື້ໂຕນແລະອົງປະກອບອື່ນໆ, ການເຂົ້າເຖິງຫຼືການສະກັດເອົາວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ເນື່ອງຈາກສະພາບທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ມີຢູ່ໃນດວງອາທິດ. ອຸນຫະພູມ ແລະຄວາມກົດດັນທີ່ສູງພິເສດຂອງດວງອາທິດເຮັດໃຫ້ມັນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາດຶງເອົາຊັບພະຍາກອນໃດໆຈາກມັນ (ແຫຼ່ງ: space.com, nasa.gov).

ຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈິງຂອງພາລະກິດ Aditya-L1

ກົງກັນຂ້າມກັບການຮຽກຮ້ອງໃນວິດີໂອ, ພາລະກິດ Aditya-L1 ບໍ່ໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອການສຶກສາແສງຕາເວັນເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການສະກັດເອົາຄໍາ. ແທນທີ່ຈະ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ໄດ້ອອກແບບພາລະກິດນີ້ (isro.gov.in, space.com) ເພື່ອສືບສວນດວງອາທິດ ແລະເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມອາວະກາດຂອງພວກເຮົາ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງພາລະກິດ Aditya-L1 ແມ່ນເພື່ອວິເຄາະໂຄໂມສະເຟຍຂອງດວງອາທິດ ແລະ ໂຄໂຣນາຢ່າງໃກ້ຊິດ. ມັນ​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ພິ​ເສດ 1 ເຄື່ອງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຈຸດ Lagrange ຈຸດ​ທໍາ​ອິດ (L1.5), ປະ​ມານ XNUMX ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂລກ. ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ນີ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ແລະ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຂອງ​ດວງ​ຕາ​ເວັນ ແລະ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ມັນ (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ: isro.gov.in, space.com).

ສະຫຼຸບ: ບໍ່ມີການສະກັດເອົາຄໍາຈາກແສງຕາເວັນ

ກົງກັນຂ້າມກັບການຮຽກຮ້ອງທີ່ຫຼອກລວງທີ່ແຜ່ລາມຢູ່ໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍບໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການສະກັດເອົາຄໍາຈາກດວງອາທິດ. ພາລະກິດຍັງຄົງອຸທິດຕົນເພື່ອສຶກສາດວງອາທິດແລະເຂົ້າໃຈຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ, ແທນທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນມັນສໍາລັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າ.

ຄໍາ​ຖາມ

ທອງຄໍາສາມາດສະກັດຈາກດວງອາທິດໄດ້ບໍ?

ບໍ່, ເຖິງວ່າຈະມີປະລິມານອັນມະຫາສານຂອງຄໍາແລະອົງປະກອບອື່ນໆ, ເງື່ອນໄຂທີ່ຮ້າຍກາດພາຍໃນດວງອາທິດ, ລວມທັງອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຫຼືສະກັດເອົາວັດສະດຸໃດໆຈາກມັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດ Aditya-L1 ແມ່ນຫຍັງ?

ພາລະກິດ Aditya-L1, ພັດທະນາໂດຍອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO), ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາດວງອາທິດ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມອາວະກາດຂອງພວກເຮົາ. ມັນຈະກວດສອບ chromosphere ແລະ corona ຂອງດວງອາທິດຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດ Lagrange ທໍາອິດ (L1).

ດວງຕາເວັນມີທອງຄຳຫຼາຍປານໃດ?

ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າດວງອາທິດປະກອບດ້ວຍຄໍາປະມານ 2.5 ພັນຕື້ໂຕນ ແລະອົງປະກອບອື່ນໆ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສະກັດເອົາວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກດວງອາທິດແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

By Vicky Stavropoulou

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