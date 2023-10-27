Debunked: ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍຊອກຫາການສະກັດເອົາຄໍາຈາກດວງອາທິດ

ບໍ່ດົນມານີ້, ວິດີໂອທີ່ອ້າງວ່າອິນເດຍກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນຄໍາຈາກດວງອາທິດໂດຍການສົ່ງຍານອາວະກາດ Aditya-L1 ຂອງຕົນໄດ້ດໍາເນີນຮອບໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ. ໃຫ້ເຮົາເຈາະເລິກການຮຽກຮ້ອງ ແລະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນ.
ຕົ້ນກໍາເນີດ Cosmic ຂອງດວງອາທິດແລະຄໍາທີ່ເຊື່ອງໄວ້
A plethora ຂອງ cosmic ເຫດການນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງອົງປະກອບຫນັກ, ລວມທັງຄໍາ, ພາຍໃນແສງຕາເວັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເມື່ອດາວນິວຕຣອນຢູ່ຫ່າງໆສອງດວງມາຕຳກັນ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການທຳລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະການກະບອງຂອງຊ່ອງ. collision cosmic ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ catalyst ສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຢ່າງໄວວາຂອງອົງປະກອບຫນັກເຊັ່ນ: ຄໍາ (ແຫຼ່ງ: space.com, nasa.gov).
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄໍາພາຍໃນແສງຕາເວັນ
ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າດວງອາທິດປະກອບດ້ວຍຄໍາປະມານ 2.5 ພັນຕື້ໂຕນແລະອົງປະກອບອື່ນໆ, ການເຂົ້າເຖິງຫຼືການສະກັດເອົາວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ເນື່ອງຈາກສະພາບທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ມີຢູ່ໃນດວງອາທິດ. ອຸນຫະພູມ ແລະຄວາມກົດດັນທີ່ສູງພິເສດຂອງດວງອາທິດເຮັດໃຫ້ມັນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາດຶງເອົາຊັບພະຍາກອນໃດໆຈາກມັນ (ແຫຼ່ງ: space.com, nasa.gov).
ຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈິງຂອງພາລະກິດ Aditya-L1
ກົງກັນຂ້າມກັບການຮຽກຮ້ອງໃນວິດີໂອ, ພາລະກິດ Aditya-L1 ບໍ່ໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອການສຶກສາແສງຕາເວັນເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການສະກັດເອົາຄໍາ. ແທນທີ່ຈະ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ໄດ້ອອກແບບພາລະກິດນີ້ (isro.gov.in, space.com) ເພື່ອສືບສວນດວງອາທິດ ແລະເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມອາວະກາດຂອງພວກເຮົາ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງພາລະກິດ Aditya-L1 ແມ່ນເພື່ອວິເຄາະໂຄໂມສະເຟຍຂອງດວງອາທິດ ແລະ ໂຄໂຣນາຢ່າງໃກ້ຊິດ. ມັນຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດ 1 ເຄື່ອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຈຸດ Lagrange ຈຸດທໍາອິດ (L1.5), ປະມານ XNUMX ລ້ານກິໂລແມັດຫ່າງຈາກໂລກ. ຈຸດພິເສດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງດວງຕາເວັນ ແລະການພົວພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມັນ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: isro.gov.in, space.com).
ສະຫຼຸບ: ບໍ່ມີການສະກັດເອົາຄໍາຈາກແສງຕາເວັນ
ກົງກັນຂ້າມກັບການຮຽກຮ້ອງທີ່ຫຼອກລວງທີ່ແຜ່ລາມຢູ່ໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍບໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການສະກັດເອົາຄໍາຈາກດວງອາທິດ. ພາລະກິດຍັງຄົງອຸທິດຕົນເພື່ອສຶກສາດວງອາທິດແລະເຂົ້າໃຈຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ, ແທນທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນມັນສໍາລັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ຄໍາຖາມ
ທອງຄໍາສາມາດສະກັດຈາກດວງອາທິດໄດ້ບໍ?
ບໍ່, ເຖິງວ່າຈະມີປະລິມານອັນມະຫາສານຂອງຄໍາແລະອົງປະກອບອື່ນໆ, ເງື່ອນໄຂທີ່ຮ້າຍກາດພາຍໃນດວງອາທິດ, ລວມທັງອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຫຼືສະກັດເອົາວັດສະດຸໃດໆຈາກມັນ.
ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດ Aditya-L1 ແມ່ນຫຍັງ?
ພາລະກິດ Aditya-L1, ພັດທະນາໂດຍອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO), ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາດວງອາທິດ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມອາວະກາດຂອງພວກເຮົາ. ມັນຈະກວດສອບ chromosphere ແລະ corona ຂອງດວງອາທິດຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດ Lagrange ທໍາອິດ (L1).
ດວງຕາເວັນມີທອງຄຳຫຼາຍປານໃດ?
ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າດວງອາທິດປະກອບດ້ວຍຄໍາປະມານ 2.5 ພັນຕື້ໂຕນ ແລະອົງປະກອບອື່ນໆ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສະກັດເອົາວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກດວງອາທິດແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.