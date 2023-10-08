ພາລະກິດ L1 ຂອງ Aditya ໃນການຕິດຕາມເພື່ອບັນລຸຈຸດ L1 ໃນ 18 ມື້: ປະທານ ISRO

ປະທານ ISRO ທ່ານ S Somanath ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພາລະກິດ Aditya L1 ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໜ້າພໍໃຈ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄປຮອດຈຸດ L1 ໃນ 18 ມື້ຂ້າງໜ້າ. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາ corona ຂອງແສງຕາເວັນແລະນະໂຍບາຍດ້ານຂອງມັນ.
ນອກເຫນືອຈາກພາລະກິດ Aditya L1, ISRO ຍັງວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວ X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) ໃນເດືອນທັນວາ. XPoSat ຖືກອອກແບບເພື່ອສຶກສາ Polarization ຂອງ X-rays cosmic.
ໃນລະຫວ່າງການສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ໃນກອງປະຊຸມ Hacking ແລະ Cyber Briefing, Somnath ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ISRO ປະເຊີນຫນ້າໃນການຮັບປະກັນໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານອະວະກາດຂອງອິນເດຍ. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍນັກສະແດງໃນບ້ານໃກ້ຄຽງທີ່ພະຍາຍາມເຈາະລະບົບອະວະກາດຂອງອິນເດຍ.
ISRO ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຕັ້ງຫນ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ເຫຼົ່ານີ້. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດການປະຕິບັດການກໍານົດແລະແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບຕົວມັນເອງ. ວິທີການນີ້ຮັບປະກັນວ່າລະບົບ intranet ແລະອິນເຕີເນັດໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ແມ່ນບັນຈຸຢູ່ໃນການໂຕ້ຕອບ.
ໂດຍການຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້, ISRO ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງອະວະກາດທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງຄົງໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະປົກປ້ອງຊັບສິນອະວະກາດຂອງປະເທດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ປະທານ ISRO ທ່ານ S Somanath, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂ່າວທີ່ນະຄອນ Kochi
– ພາລະກິດ Aditya L1 ຂອງ ISRO ແລະ X-ray Polarimeter ດາວທຽມ (XPoSat)
ນິຍາມ:
– ຈຸດ L1: ຈຸດໜຶ່ງໃນອາວະກາດທີ່ກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງອົງຄະທາດຊັ້ນສູງສອງອັນມີຄວາມສົມດູນກັນ.
– X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat): ດາວທຽມທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອສຶກສາ Polarization ຂອງ X-ray cosmic.