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ພາລະກິດ L1 ຂອງ Aditya ໃນການຕິດຕາມເພື່ອບັນລຸຈຸດ L1 ໃນ 18 ມື້: ປະທານ ISRO

ByRobert Andrew

Oct 8, 2023
ພາລະກິດ L1 ຂອງ Aditya ໃນການຕິດຕາມເພື່ອບັນລຸຈຸດ L1 ໃນ 18 ມື້: ປະທານ ISRO

ປະທານ ISRO ທ່ານ S Somanath ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພາລະກິດ Aditya L1 ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໜ້າພໍໃຈ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄປຮອດຈຸດ L1 ໃນ 18 ມື້ຂ້າງໜ້າ. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາ corona ຂອງແສງຕາເວັນແລະນະໂຍບາຍດ້ານຂອງມັນ.

ນອກເຫນືອຈາກພາລະກິດ Aditya L1, ISRO ຍັງວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວ X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) ໃນເດືອນທັນວາ. XPoSat ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ເພື່ອ​ສຶກ​ສາ Polarization ຂອງ X-rays cosmic.

ໃນລະຫວ່າງການສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ໃນກອງປະຊຸມ Hacking ແລະ Cyber ​​Briefing, Somnath ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ISRO ປະເຊີນຫນ້າໃນການຮັບປະກັນໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານອະວະກາດຂອງອິນເດຍ. ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ນັກ​ສະ​ແດງ​ໃນ​ບ້ານ​ໃກ້​ຄຽງ​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຈາະ​ລະ​ບົບ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ.

ISRO ໄດ້​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຫນ້າ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດການປະຕິບັດການກໍານົດແລະແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບຕົວມັນເອງ. ວິທີການນີ້ຮັບປະກັນວ່າລະບົບ intranet ແລະອິນເຕີເນັດໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ແມ່ນບັນຈຸຢູ່ໃນການໂຕ້ຕອບ.

ໂດຍການຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້, ISRO ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງອະວະກາດທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງຄົງໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະປົກປ້ອງຊັບສິນອະວະກາດຂອງປະເທດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ປະທານ ISRO ທ່ານ S Somanath, ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຂ່າວ​ທີ່​ນະຄອນ Kochi
– ພາລະກິດ Aditya L1 ຂອງ ISRO ແລະ X-ray Polarimeter ດາວທຽມ (XPoSat)

ນິຍາມ:
– ຈຸດ L1: ຈຸດໜຶ່ງໃນອາວະກາດທີ່ກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງອົງຄະທາດຊັ້ນສູງສອງອັນມີຄວາມສົມດູນກັນ.
– X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat): ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ເພື່ອ​ສຶກ​ສາ Polarization ຂອງ X-ray cosmic.

By Robert Andrew

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