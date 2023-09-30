ຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍ ລອດພົ້ນຈາກອິດທິພົນຂອງໂລກໄດ້ສຳເລັດ

ຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ທີ່ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໂດຍອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (Isro) ເມື່ອວັນທີ 2 ກັນຍາ 2023 ໄດ້ຜ່ານໄລຍະຫ່າງຈາກໂລກ 9.2 ລ້ານກິໂລແມັດ ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍການຫຼົບໜີຈາກອິດທິພົນຂອງດາວເຄາະຢ່າງສຳເລັດຜົນ. Isro ປະກາດວ່າ ຍານອະວະກາດຕອນນີ້ກຳລັງເດີນທາງໄປຍັງຈຸດ Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1). ຜົນສໍາເລັດນີ້ປະຕິບັດຕາມຜົນສໍາເລັດຂອງພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາຂອງ Isro, ພາລະກິດ Orbiter ຂອງດາວອັງຄານ, ໃນການສົ່ງຍານອະວະກາດຂ້າມຂອບເຂດຂອງອິດທິພົນຂອງໂລກ.
Aditya-L1 ແມ່ນພາລະກິດທຳອິດຂອງອິນເດຍທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອສຶກສາດວງອາທິດ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮູບໂຟໂຕສະເຟຍ, ໂຄໂມສເຟຍ ແລະໂຄໂຣນາ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີ XNUMX ລໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫ້າອັນໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍ Isro ແລະສອງໂດຍສະຖາບັນວິຊາການຮ່ວມມືກັບອົງການອະວະກາດ. payloads ເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບດວງອາທິດແລະປະກົດການຕ່າງໆຂອງມັນ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າສັງເກດຂອງພາລະກິດຂອງ Aditya-L1 ແມ່ນວົງໂຄຈອນຮອບຈຸດ Sun-Earth L1, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ປະມານ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດຈາກໂລກ. ຈຸດນີ້ເອີ້ນວ່າຈຸດ Lagrange ຫຼືຈຸດ libration, ບ່ອນທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງລະຫວ່າງສອງອົງຄະໃຫຍ່, ໃນກໍລະນີນີ້ດວງອາທິດແລະໂລກ, ມີຄວາມສົມດຸນກັນຢ່າງແທ້ຈິງຂອງແຮງສູນກາງທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບວັດຖຸຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ເຊັ່ນຍານອາວະກາດ, ເພື່ອໂຄຈອນກັບພວກມັນ.
ຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ໂຄຈອນຮອບຈຸດ L1 ສະເໜີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການບໍລິໂພກນໍ້າມັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະແກ້ໄຂວົງໂຄຈອນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຍານອະວະກາດສາມາດຮັກສາເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງການໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ອັນທີສອງ, ຕໍາແຫນ່ງຍຸດທະສາດນີ້ສະຫນອງຈຸດ vantage ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສຶກສາປະກົດການແສງຕາເວັນ, ຍ້ອນວ່າມັນສະຫນອງທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບດວງອາທິດແລະກິດຈະກໍາຂອງມັນ.
ພາລະກິດ Aditya-L1 ມີສີ່ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມຮ້ອນຂອງ coronal ແລະການເລັ່ງລົມແສງຕາເວັນ, ສືບສວນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Coronal Mass Ejections (CMEs), flares, ແລະສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດໃກ້ກັບໂລກ, ການສໍາຫຼວດ coupling ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຍາກາດແສງຕາເວັນ, ແລະການສຶກສາ. ການກະຈາຍລົມແສງຕາເວັນ ແລະອຸນຫະພູມ anisotropy.
ດ້ວຍການຫລົບຫນີຈາກອິດທິພົນຂອງໂລກຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດແລະການເດີນທາງໄປສູ່ຈຸດ Sun-Earth L1, ຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຄວາມລຶກລັບຂອງດວງອາທິດແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ນິຍາມ:
– Isro: ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ
– Aditya-L1: ພາລະກິດທຳອິດຂອງອິນເດຍເພື່ອສຶກສາດວງອາທິດ
– ຈຸດ Lagrange: ສະຖານທີ່ທີ່ເປັນເອກະລັກໃນອາວະກາດທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງລະຫວ່າງສອງອົງຄະໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ສົມດຸນກັບແຮງສູນກາງທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບວັດຖຸຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ຈະໂຄຈອນກັບພວກມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄໍາຖະແຫຼງ Isro