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ການວິເຄາະພຶດຕິກຳຂອງຄື້ນໃນສື່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາ

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ການວິເຄາະພຶດຕິກຳຂອງຄື້ນໃນສື່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນອອກຟິນແລນແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Tampere ໄດ້ຄົ້ນຫາພຶດຕິກໍາຂອງຄື້ນໃນສື່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາ. ໂດຍການພິຈາລະນາວ່າຄວາມໄວຂອງຄື້ນສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເວລາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າສົມຜົນຂອງຄື້ນເລັ່ງ. ສົມຜົນນີ້ໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຜົນກະທົບ relativistic ແລະມີຜົນກະທົບສໍາລັບປະກົດການຕ່າງໆ.

ໃນການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າສົມຜົນຂອງຄື້ນເລັ່ງພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການແກ້ໄຂໃນເວລາທີ່ເວລາໄຫຼໄປຂ້າງຫນ້າ, ກໍານົດທິດທາງຂອງເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ດີຫຼື "ລູກສອນຂອງເວລາ." ໃນຂະນະທີ່ທິດທາງຂອງເວລາມັກຈະຖືກກໍານົດໂດຍການເພີ່ມ entropy, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນລະດັບຂອງອະນຸພາກດຽວ, ມີທິດທາງຄົງທີ່ຂອງເວລາ.

ກອບທີ່ນໍາສະເຫນີໃນການສຶກສາຍັງແກ້ໄຂການໂຕ້ວາທີທີ່ຍາວນານທີ່ເອີ້ນວ່າການໂຕ້ຖຽງ Abraham-Minkowski. ມັນ​ແກ້​ໄຂ​ຄໍາ​ຖາມ​ຂອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ momentum ຂອງ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມັນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສື່​ກາງ​ໄດ້​. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ, ອີງຕາມທັດສະນະຂອງຄື້ນ, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນ momentum.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ສົມຜົນຂອງຄື້ນເລັ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງແບບຈໍາລອງການວິເຄາະຂອງຄື້ນໃນວັດສະດຸທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາ. ນີ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ການສຶກສາສະຖານະການທີ່ເຄີຍເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານການຈໍາລອງຕົວເລກເທົ່ານັ້ນ. ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການເຊັ່ນ: ພຶດຕິກໍາຂອງຄື້ນຟອງໃນໄປເຊຍກັນທີ່ໃຊ້ເວລາ photonic ບໍ່ເປັນລະບຽບ, ບ່ອນທີ່ການອະນຸລັກພະລັງງານໄດ້ຖືກລະເມີດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເນື່ອງຈາກເວລາໂຄ້ງລົງພື້ນທີ່ປະສົບການໂດຍຄື້ນ.

ການສຶກສານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂົງເຂດຕ່າງໆ, ລວມທັງຜົນກະທົບທາງ optical ປະຈໍາວັນ, ການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງຂອງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປ, ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງທີ່ຕ້ອງການຂອງເວລາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Matias Koivurova et al, “ສື່ທີ່ປ່ຽນແປງເວລາ, ຄວາມສຳພັນ, ແລະລູກສອນຂອງເວລາ”, Optica.

- ມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນອອກຟິນແລນ

By Gabriel Botha

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