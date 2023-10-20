ການວິເຄາະພຶດຕິກຳຂອງຄື້ນໃນສື່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນອອກຟິນແລນແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Tampere ໄດ້ຄົ້ນຫາພຶດຕິກໍາຂອງຄື້ນໃນສື່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາ. ໂດຍການພິຈາລະນາວ່າຄວາມໄວຂອງຄື້ນສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເວລາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າສົມຜົນຂອງຄື້ນເລັ່ງ. ສົມຜົນນີ້ໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຜົນກະທົບ relativistic ແລະມີຜົນກະທົບສໍາລັບປະກົດການຕ່າງໆ.
ໃນການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າສົມຜົນຂອງຄື້ນເລັ່ງພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການແກ້ໄຂໃນເວລາທີ່ເວລາໄຫຼໄປຂ້າງຫນ້າ, ກໍານົດທິດທາງຂອງເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ດີຫຼື "ລູກສອນຂອງເວລາ." ໃນຂະນະທີ່ທິດທາງຂອງເວລາມັກຈະຖືກກໍານົດໂດຍການເພີ່ມ entropy, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນລະດັບຂອງອະນຸພາກດຽວ, ມີທິດທາງຄົງທີ່ຂອງເວລາ.
ກອບທີ່ນໍາສະເຫນີໃນການສຶກສາຍັງແກ້ໄຂການໂຕ້ວາທີທີ່ຍາວນານທີ່ເອີ້ນວ່າການໂຕ້ຖຽງ Abraham-Minkowski. ມັນແກ້ໄຂຄໍາຖາມຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ momentum ຂອງແສງສະຫວ່າງເວລາທີ່ມັນເຂົ້າໄປໃນສື່ກາງໄດ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ, ອີງຕາມທັດສະນະຂອງຄື້ນ, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນ momentum.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ສົມຜົນຂອງຄື້ນເລັ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງແບບຈໍາລອງການວິເຄາະຂອງຄື້ນໃນວັດສະດຸທີ່ມີການປ່ຽນແປງເວລາ. ນີ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ການສຶກສາສະຖານະການທີ່ເຄີຍເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານການຈໍາລອງຕົວເລກເທົ່ານັ້ນ. ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການເຊັ່ນ: ພຶດຕິກໍາຂອງຄື້ນຟອງໃນໄປເຊຍກັນທີ່ໃຊ້ເວລາ photonic ບໍ່ເປັນລະບຽບ, ບ່ອນທີ່ການອະນຸລັກພະລັງງານໄດ້ຖືກລະເມີດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເນື່ອງຈາກເວລາໂຄ້ງລົງພື້ນທີ່ປະສົບການໂດຍຄື້ນ.
ການສຶກສານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂົງເຂດຕ່າງໆ, ລວມທັງຜົນກະທົບທາງ optical ປະຈໍາວັນ, ການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງຂອງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປ, ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງທີ່ຕ້ອງການຂອງເວລາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Matias Koivurova et al, “ສື່ທີ່ປ່ຽນແປງເວລາ, ຄວາມສຳພັນ, ແລະລູກສອນຂອງເວລາ”, Optica.
- ມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນອອກຟິນແລນ