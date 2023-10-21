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Nanophotonic Electron Accelerators: ເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກຂະໜາດນ້ອຍ

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
Nanophotonic Electron Accelerators: ເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກຂະໜາດນ້ອຍ

ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບ miniaturizing particle accelerators ໂດຍການພັດທະນາ nanophotonic accelerators ເອເລັກໂຕຣນິກ. ເຄື່ອງເລັ່ງຄວາມໄວໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເປັນຂະໜາດຂອງຊິບຄອມພິວເຕີ, ໃຊ້ເລເຊີເພື່ອເລັ່ງຄວາມໄວຂອງອິເລັກຕອນ. ການເລັ່ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນ nano ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ radiotherapy ພາຍໃນໂດຍກົງກັບການນໍາໃຊ້ endoscopes ໃນອະນາຄົດ.

ເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະຂະແຫນງການແພດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຕ້ອງການພື້ນທີ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການນໍາໃຊ້ການເລັ່ງ laser ພາຍໃນ nanostructure photonic ສະເຫນີທາງເລືອກກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຂະຫນາດອຸປະກອນ.

ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ທັນມີຫຼັກຖານສະຫຼຸບຂອງການໄດ້ຮັບພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເຄື່ອງເລັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ nanophotonic. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທີມງານຂອງນັກຟິສິກເລເຊີຢູ່ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດຂອງເຄື່ອງເລັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ nanophotonic ທໍາອິດ. ຜົນສໍາເລັດນີ້ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ.

ເຄື່ອງເລັ່ງ nanophotonic ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຂະຫນາດນ້ອຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ມີໂຄງສ້າງທີ່ວັດແທກຂະຫນາດພຽງແຕ່ສອງສາມ nanometers. ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດວັດແທກຄວາມໄວຂອງເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ ultrashort laser pulses. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນຜົນສໍາເລັດເລັກນ້ອຍ, ມັນເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມຂອງຟີຊິກເລັ່ງ.

ເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ເພີ່ມການໄດ້ຮັບພະລັງງານແລະກະແສໄຟຟ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກຢູ່ໃນຊິບທີ່ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງການແພດ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງຫຼືວາງຊ່ອງທາງຫຼາຍຊ່ອງທາງຢູ່ຂ້າງກັນ.

ເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດຍັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ "Accelerator on a chip" ໃນການຮ່ວມມືກັບທີມງານ FAU. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກ Gordon ແລະ Betty Moore Foundation.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • "ນັກຟິສິກເລເຊີປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເລັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນ nano" - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
  • "ການເລັ່ງເອເລັກໂຕຣນິກດ້ວຍເທກໂນໂລຍີທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຈາກການຄົ້ນຄວ້າຟີຊິກອະນຸພາກ" - ມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford

By Gabriel Botha

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