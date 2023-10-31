ການເປີດເຜີຍ Lampreys ວັດຖຸບູຮານທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການວິວັດທະນາການຂອງຜູ້ລ້າທີ່ຮຸນແຮງ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈໃນພາກເໜືອຂອງຈີນ, ໂດຍໄດ້ຄົ້ນພົບຟອດຊິວທຳຂອງຊ້າງເຜືອກສອງຊະນິດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາປະມານ 160 ລ້ານປີກ່ອນ. ຟອດຊິວທໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງວິວັດທະນາການອັນໜ້າສົນໃຈຂອງປາບູຮານເຫຼົ່ານີ້, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປເປັນສັດລ່າທີ່ເປັນຕາຢ້ານທີ່ມີຄາງກະໄຕຍາວ, ເຕີບໃຫຍ່ກວ່າພີ່ນ້ອງໃນໄວທີ່ສຸດເຖິງສິບເທົ່າ.
Lampreys, ມັກຈະເອີ້ນວ່າ "ຟອດຊິວທໍາທີ່ມີຊີວິດ", ມີປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການອັນອຸດົມສົມບູນທີ່ມີມາເຖິງ 360 ລ້ານປີ. ສັດເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງຂ້ອນຂ້າງບໍ່ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄລຍະເວລາອັນກວ້າງຂວາງນີ້, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຊື່ຫຼິ້ນທີ່ສົມຄວນສົມຄວນ. ໃນຂະນະທີ່ lampreys ປະຈຸບັນສາມາດຍາວເຖິງຫນຶ່ງແມັດ, ບັນພະບຸລຸດ Paleozoic ຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຍາວພຽງແຕ່ສອງສາມຊັງຕີແມັດ. ຫນຶ່ງໃນຊະນິດພັນໄມ້ບູຮານທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່, ມີຊື່ວ່າ Yanliaomyzon occisor, ວັດແທກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 64 ຊັງຕີແມັດ (25 ນິ້ວ) ຈາກປາຍຫາຫາງ, ສະແດງເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສໍາຄັນທີ່ປາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມເວລາ.
ຟອດຊິວທໍາໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດິນ Yanliao Biota, ສະຖານທີ່ຢູ່ໃນພາກເຫນືອຂອງຈີນທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບຟອດຊິວທໍາ Lagerstätte ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ຢ່າງໂດດເດັ່ນ. ຟອດຊິວທໍາເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບນັກ paleontologists ເພື່ອເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການແລະຊີວະວິທະຍາການໃຫ້ອາຫານບັນພະບຸລຸດຂອງ lampreys ທີ່ທັນສະໄຫມ.
ທີມງານຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາໂດຍ Feixiang Wu ຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ, ໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງສອງຊະນິດ lamprey ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກຂັ້ນສູງເຊັ່ນ X-ray micro-computerized tomography, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເບິ່ງເຫັນ fossils ລາຍລະອຽດ 3D ສະລັບສັບຊ້ອນ. ຄຽງຂ້າງບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ປາ hagfish, lampreys ແມ່ນຂຶ້ນກັບກຸ່ມສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງທີ່ບໍ່ມີຄາງກະໄຕ. ສັດທະເລທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືໄຂ່ປາ, ແບ່ງປັນຮ່າງກາຍທີ່ຍາວແລະບໍ່ມີຂະຫນາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ eels ແມ່ນຊະນິດໃຫມ່ກວ່າຫຼາຍ, ມີລັກສະນະປະດິດສ້າງເຊັ່ນ: ຄາງກະໄຕແລະກະດູກ.
ແຕກຕ່າງຈາກປາອື່ນໆທີ່ໃຊ້ຄາງກະໄຕສໍາລັບການໃຫ້ອາຫານ, lampreys ມີປາກເປັນວົງ, ແຂ້ວແຫຼມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາດູດເລືອດຂອງຜູ້ຖືກລ້າ. Lampreys ແມ່ນໃນບັນດາສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງທີ່ຮູ້ຈັກໄວທີ່ສຸດ, ແລະພຶດຕິກໍາການໃຫ້ອາຫານຂອງພວກມັນມີນ້ໍາຫນັກທີ່ສໍາຄັນໃນການສຶກສາວິວັດທະນາການຂອງກະດູກສັນຫຼັງ. ດັ່ງທີ່ Wu, Janvier, ແລະ Zhang ອະທິບາຍຢູ່ໃນເອກະສານທີ່ຕີພິມຂອງພວກເຂົາ, lampreys ຍຶດຫມັ້ນກັບເຈົ້າພາບຫຼືຜູ້ຖືກລ້າແລະອາຫານໂດຍການບໍລິໂພກເລືອດຫຼືຕັດແພຈຸລັງໂດຍໃຊ້ແຂ້ວດູດປາກ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາໃນການເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການຂອງກະດູກສັນຫຼັງ, ການຖອດລະຫັດປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງ lampreys ໄດ້ພິສູດວ່າທ້າທາຍເນື່ອງຈາກການມີ fossils ຈໍາກັດ. ມັນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າດອກໄຟຟຣີໄດ້ພັດທະນາແຂ້ວທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອການໃຫ້ອາຫານ, ເນື່ອງຈາກສັດສ່ວນຕົ້ນໆຂອງພວກມັນຂາດຂັ້ນຕອນຂອງຕົວອ່ອນທຳອິດທີ່ສັງເກດເຫັນໃນວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄມໄຟສະໄໝໃໝ່, ບ່ອນທີ່ໄຂ່ຂອງພວກມັນແຕກອອກເປັນຕາບອດ, ຄ້າຍກັບແມ່ທ້ອງທີ່ຝັງຢູ່ໃນດິນຕົມ.
ຊະນິດ Jurassic lamprey ທີ່ພົບໃໝ່ໄດ້ສະເໜີຂໍ້ຄຶດທີ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການໃຫ້ອາຫານ ແລະວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄມໄຟສະໄໝບູຮານ. ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຊະນິດພັນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ໄກກວ່າ, ຂະຫຍາຍໄລຍະຫ່າງ, ວາງໄຂ່ຫຼາຍ, ແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມນ້ຳເຄັມໄດ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຜ່ານການກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບຊາກໂຄງກະດູກ, ລວມທັງແຂ້ວ, ກະດູກຄາງກະໄຕ, ແລະແມ້ກະທັ້ງກະໂຫຼກຂອງກະດູກຂອງປາ, ພາຍໃນລໍາໄສ້ຂອງຟອດຊິວທໍາທັງສອງຊະນິດ. ສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງນິໄສການກິນເນື້ອຫນັງຂອງ lampreys ບູຮານ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນກາຍເປັນບັນທຶກທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງ lampreys ທີ່ມີຮູບແບບການໃຫ້ອາຫານທີ່ຊັດເຈນ.
ການສຶກສາໄດ້ປະຕິເສດການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊີວະສາດຂອງ lampreys ທີ່ທັນສະໄຫມ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງເຂດຊີກໂລກໃຕ້ເປັນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກມັນ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຟອດຊິວທໍາໃນການເຊື່ອມຊ່ອງຫວ່າງຂອງວິວັດທະນາການແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະລັກສະນະ predatory ຂອງ creatures ປະຫລາດໃຈເຫຼົ່ານີ້. ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕີພິມຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດການສື່ສານ.
ຄໍາຖາມ
1. lampreys ແມ່ນຫຍັງ?
Lampreys ແມ່ນປາບູຮານທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສໍາລັບຮູບລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີຄາງກະໄຕ, ຄ້າຍຄືປາທີ່ແລະພຶດຕິກໍາການໃຫ້ອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການດູດເລືອດຂອງປາອື່ນໆ.
2. lampreys ມີອາຍຸເທົ່າໃດ?
Lampreys ມີປະມານປະມານ 360 ລ້ານປີ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ "ຟອດຊິວທໍາທີ່ມີຊີວິດ" ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງທາງວິວັດທະນາການເລັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາຕາມເວລາ.
3. ການຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາຫຼ້າສຸດເປີດເຜີຍຫຍັງກ່ຽວກັບໂຄມໄຟ?
ຟອດຊິວທໍາທີ່ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນພາກເຫນືອຂອງຈີນແນະນໍາວ່າ lampreys ໄດ້ພັດທະນາໄປເປັນນັກລ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ເມື່ອ 160 ລ້ານປີກ່ອນ, ເຊິ່ງເຕີບໂຕຍາວກວ່າບັນພະບຸລຸດທໍາອິດຂອງພວກເຂົາຫຼາຍກວ່າສິບເທົ່າ.
4. ຟອດຊິນໄດ້ຖືກວິເຄາະແນວໃດ?
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ X-ray micro-computerized tomography ເພື່ອເບິ່ງເຫັນຟອດຊິວທໍາໃນລາຍລະອຽດ 3D, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງແລະຄຸນລັກສະນະຂອງ lampreys ບູຮານ.
5. ຟອດຊິນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃສ?
ຟອດຊິວທໍາໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດິນ Yanliao Biota ໃນພາກເຫນືອຂອງຈີນ, ສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບຟອດຊິວທໍາທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້.
6. ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາແມ່ນຫຍັງ?
ຟອດຊິວທໍາໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການແລະການໃຫ້ອາຫານຊີວະວິທະຍາຂອງ lampreys, ສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານແລະພຶດຕິກໍາການລ້າຂອງພວກເຂົາ.
7. ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບເຫັນຫຍັງຢູ່ໃນລໍາໄສ້ຂອງ lampreys ບູຮານ?
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຊາກໂຄງກະດູກ, ລວມທັງແຂ້ວ, ຄາງກະໄຕ, ແລະກະໂຫຼກກະໂຫຼກຂອງປາທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວຕົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄມໄຟບູຮານເຫຼົ່ານີ້ມີອາຫານທີ່ກິນຊີ້ນ.
8. ແຫຼ່ງຊີວະສາດຂອງ lampreys ທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນຫຍັງ?
ກົງກັນຂ້າມກັບການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາ, ການສຶກສາແນະນໍາວ່າຊີກໂລກໃຕ້ແມ່ນແຫຼ່ງຊີວະວິທະຍາຂອງ lampreys ທີ່ທັນສະໄຫມ.