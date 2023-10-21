ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບພື້ນຖານໃນດ້ານການຖ່າຍຮູບທາງການແພດ, ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍອັນຍາວນານຂອງການໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢ່າງໄວວາໂດຍໃຊ້ multispectral optoacoustic tomography (MSOT). MSOT ເປັນເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ມີທ່າແຮງໃນການວິນິດໄສ ແລະ ປະເມີນພະຍາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ພະຍາດກ້າມເນື້ອ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປຸງແຕ່ງທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອສ້າງຮູບພາບລາຍລະອຽດໄດ້ຈໍາກັດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຊ່ວຍຂອງຕົນ.
ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາ DeepMB, ກອບການຮຽນຮູ້ເລິກເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍຮູບ optoacoustic ຄຸນນະພາບສູງໃນເວລາຈິງ. DeepMB ຂົວຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄວາມໄວຂອງການຖ່າຍຮູບໃນເວລາຈິງແລະຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການສ້າງແບບຈໍາລອງຄືນໃຫມ່. ມັນບັນລຸໄດ້ໂດຍການເປັນຕົວແທນຂອງການຟື້ນຟູແບບຈໍາລອງໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ neural ເລິກ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ DeepMB ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງມັນ. ໂດຍການຝຶກອົບຮົມລະບົບກ່ຽວກັບສັນຍານ optoacoustic ທີ່ສັງເຄາະແລະຮູບພາບຄວາມຈິງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການກໍ່ສ້າງແບບຈໍາລອງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ບັນລຸການຟື້ນຟູຮູບພາບ optoacoustic ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາພຽງແຕ່ 31 milliseconds ຕໍ່ຮູບພາບ. ນີ້ແມ່ນປະມານ 1000 ເທົ່າໄວກ່ວາ algorithms ທີ່ທັນສະໄຫມ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາເກືອບບໍ່ມີການສູນເສຍໃນຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ, ຕາມການຢືນຢັນໂດຍຜ່ານການປະເມີນຄຸນນະພາບແລະປະລິມານຂອງຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຮູບພາບ vivo.
ຜົນສະທ້ອນຂອງ DeepMB ແມ່ນເລິກເຊິ່ງ. ມັນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ແພດສາມາດເຂົ້າຫາຮູບພາບ MSOT ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະພາບຂອງຄົນເຈັບຫຼືພື້ນທີ່ຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຖືກສະແກນ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຖ່າຍພາບທາງກົງກັນຂ້າມຫຼາຍສີທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຜ່ານເຄື່ອງກວດຈັບພາບດ້ວຍມື optoacoustic ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງປົກກະຕິຂອງການປະຕິບັດທາງຄລີນິກ. ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫັນປ່ຽນການສຶກສາທາງການແພດແລະການດູແລຄົນເຈັບໂດຍການໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລສຸຂະພາບທີ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການວິນິດໄສທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນແລະສະຫນອງການດູແລທີ່ດີກວ່າ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, DeepMB ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການຖ່າຍຮູບ optoacoustic. ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງມັນຂະຫຍາຍອອກໄປນອກ MSOT ຕໍ່ກັບຮູບແບບການຖ່າຍຮູບອື່ນໆເຊັ່ນ: ultrasound, x-ray, ແລະການຖ່າຍພາບສະນະແມ່ເຫຼັກ. ໃນຂະນະທີ່ DeepMB ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະກາຍເປັນພື້ນຖານຂອງຮູບພາບທາງການແພດທີ່ທັນສະໄຫມ, ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນຄວາມໄວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແລະການປະຕິວັດພາກສະຫນາມໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້.