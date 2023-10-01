ການສັງເກດການ NIRSpec ຂອງ Sedna, Gonggong, ແລະ Quaoar ໃນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb

ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການສັງເກດການຂອງ Sedna, Gonggong, ແລະ Quaoar ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື NIRSpec ໃນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ເພື່ອສຶກສາສະເປກຂອງພວກມັນ. Sedna ແລະ Gonggong ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໃນໂຫມດ prism ທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕ່ໍາ, ກວມເອົາຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຈາກ 0.7 ຫາ 5.2 μm. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Quaoar ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ spectral ໂດຍໃຊ້ gratings ທີ່ມີຄວາມລະອຽດຂະຫນາດກາງ, ເຊິ່ງກວ້າງຈາກ 0.97 ຫາ 3.16 μm.
spectrum ຂອງ Sedna ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງລັກສະນະການດູດຊຶມຫຼາຍ, ລວມທັງ ethane (C2H6), acetylene (C2H2), ethylene (C2H4), H2O (ນ້ໍາ), ແລະອາດມີ CO2 ຫນ້ອຍ (ຄາບອນໄດອອກໄຊ). spectrum ຂອງ Gonggong ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະ ethane ຫນ້ອຍແລະອ່ອນແອ, ແຕ່ລັກສະນະທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສະອາດກວ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ H2O ແລະ CO2 ທີ່ຜູກມັດກັບໂມເລກຸນອື່ນໆ. spectrum prism ຂອງ Quaoar ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະ ethane ຫນ້ອຍແລະອ່ອນກວ່າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລັກສະນະ H2O ເລິກແລະສະອາດ, ຄຸນສົມບັດທີ່ມີທ່າແຮງຢູ່ທີ່ 3.2 μmໂດຍ HCN (hydrogen cyanide), ແລະກ້ອນ CO2.
ເມື່ອກວດເບິ່ງ Quaoar ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ, ພວກເຮົາຄົ້ນພົບແຖບ overtone ແລະປະສົມປະສານຂອງ ethane ແລະ methane (CH4). ສະເປກຂອງວັດຖຸທັງສາມໄດ້ສະແດງຄ້ອຍຊັນ spectral ສີແດງທີ່ສູງຊັນ ແລະແຂງແຮງ, ການດູດຊຶມກວ້າງລະຫວ່າງ 2.7 ແລະ 3.6 μm, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີໂມເລກຸນອິນຊີສະລັບສັບຊ້ອນ.
ທາດໄຮໂດຄາບອນອ່ອນໆເຫຼົ່ານີ້ ແລະໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ຊັບຊ້ອນແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການ irradiation ຂອງ methane. ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ປາກົດຂື້ນຂອງພວກມັນສາມາດຖືກອ້າງເຖິງວົງໂຄຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງສາມອົງການ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເກັບຮັກສາ methane ແລະການສໍາຜັດກັບອະນຸພາກທີ່ຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປະກົດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທາດໄຮໂດຄາບອນອ່ອນໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີມເຕັມຂອງ methane ໃນພື້ນຜິວຂອງ Sedna, Gonggong, ແລະ Quaoar. ມັນໄດ້ຖືກ postulated ວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ມີປະສົບການ melting ພາຍໃນແລະຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– astro-ph.EP