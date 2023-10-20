ເລຊັນອາໂຄສຕິກຂະໜາດໃຫຍ່ເປີດໃຊ້ງານການວັດແທກພະລັງງານສຽງທີ່ຊັດເຈນ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue ໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຄວບຄຸມແລະອ່ານບ່ອນຫວ່າງຂອງຊິລິໂຄນພາຍໃນເຄື່ອງສະທ້ອນສຽງສຽງທີ່ຜະລິດຈາກ 4H silicon carbide (SiC). resonators ເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງຂະຫຍາຍຫຼືການກັ່ນຕອງຄື້ນຟອງສຽງ, ມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆລວມທັງ RF ໂທລະຄົມແລະເຕັກໂນໂລຊີ quantum. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວັດແທກພະລັງງານສຽງທີ່ເກັບໄວ້ໃນພວກມັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນໄລຍະເວລາແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ຍຸດທະສາດຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບຄວາມຖີ່ຂອງການດູດຊຶມຫຼືຂະຫຍາຍໂດຍຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງ resonator. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເອີ້ນວ່າ lateral overtone bulk resonator (LOBAR), ເຮັດດ້ວຍ 4H SiC, ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການຄວບຄຸມ spin-acoustic ຂອງ silicon vacancies. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມຖີ່ ແລະໃຊ້ການອ່ານແບບ optical ເພື່ອເບິ່ງພາບຂອງໂໝດສຽງສະທ້ອນຂອງອຸປະກອນ. ການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີການຮຸກຮານອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍານົດລັກສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງຄຸນສົມບັດສຽງຂອງລະບົບກົນຈັກໄມໂຄຣໄຟຟ້າ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດຂຶ້ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການ fabricating ອຸປະກອນປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະປະສິດທິພາບສູງ.
ເຄື່ອງສະທ້ອນສຽງສຽງເປັນຊຸດແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ຂະຫຍາຍ ຫຼື ກັ່ນຕອງຄື້ນສຽງ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ໃນເຕັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມ RF ແລະ quantum.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)