ກ້ອງຈຸລະທັດຂະຫຍາຍ: ປັບປຸງຄວາມລະອຽດຂອງກ້ອງຈຸລະທັດແສງສະຫວ່າງ

ກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ໃຊ້ເລນແກ້ວ ແລະແສງໄດ້ເປັນພື້ນຖານຂອງການຄົ້ນຄວ້າຫ້ອງທົດລອງມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເຊັ່ນກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກໂຕຣນິກມີຢູ່, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາເຮັດໃຫ້ພວກມັນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ສໍາລັບຫ້ອງທົດລອງສ່ວນໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ກ້ອງຈຸລະທັດ confocal, ເຊິ່ງໃຊ້ແສງ ແລະ ເລນເພື່ອຂະຫຍາຍວັດຖຸ, ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າຈໍານວນຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ້ອງຈຸລະທັດເຫຼົ່ານີ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການແກ້ໄຂວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຍາວຄື່ນຂອງແສງທີ່ໃຊ້, ນໍາໄປສູ່ການບິດເບືອນຮູບພາບໂດຍຜ່ານການ disffraction.
ຈຸລິນຊີເຊັ່ນ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ເຊື້ອເຫັດ, ແລະໄວຣັສຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂະຫນາດນີ້, ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບນັກຈຸລິນຊີແລະນັກວິນິດໄສທີ່ຊອກຫາການສຶກສາແລະວິນິດໄສພວກມັນ. ເພື່ອເອົາຊະນະອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້, ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍກ້ອງຈຸລະທັດໄດ້ປະກົດຂຶ້ນໃນໄລຍະ XNUMX ປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງການແກ້ໄຂຂອງກ້ອງຈຸລະທັດແບບດັ້ງເດີມໂດຍການຂະຫຍາຍຂະຫນາດຂອງຈຸລິນຊີທີ່ສັງເກດເຫັນ.
ການຂະຫຍາຍກ້ອງຈຸລະທັດໃຊ້ hydrogel polyelectrolyte ເພື່ອຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ. gels ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນດູດຊຶມສູງແລະໃຄ່ບວມເມື່ອນ້ໍາຖືກຕື່ມ. ຕົວຢ່າງ, ລວມທັງຊີວະໂມເລກຸນສະເພາະເຊັ່ນ: ທາດໂປຼຕີນ, ແມ່ນຍຶດຕິດກັບ gel matrix ນີ້. ໃນຂະນະທີ່ gels ໃຄ່ບວມ, ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກເປັນສີ່ເທົ່າ, ລົບລ້າງການບິດເບືອນທີ່ເກີດຈາກການບິດເບືອນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂະຫຍາຍກ້ອງຈຸລະທັດພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງທີ່ເປັນເອກະພາບ. ການປະກົດຕົວຂອງຝາຂອງເຊນໃນຫຼາຍໆຈຸລິນຊີຂັດຂວາງການຂະຫຍາຍ, ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຍຶດເອົາສະເພາະສໍາລັບແຕ່ລະຊີວະໂມເລກຸນ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍແລະມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະເພດຂອງຕົວຢ່າງທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້.
ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2023, ທີມນັກວິໄຈດ້ານຊີວະວິທະຍາທີ່ນຳພາໂດຍ Yongxin Zhao ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Carnegie Mellon ໄດ້ພັດທະນາແພລະຕະຟອມກ້ອງຈຸລະທັດຂະຫຍາຍໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ µMagnify. ແພລະຕະຟອມນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ hydrogel ທີ່ຜູກມັດ biomolecules ທົ່ວໄປໃນທົ່ວ gel matrix, ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເປັນເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນແລະຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງສິ່ງມີຊີວິດແລະແພຈຸລັງທີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍສອງຢ່າງຍັງຄົງຢູ່: ບັນຫາກໍາແພງຫີນແລະຄວາມສາມາດໃນການຕິດປ້າຍແລະກໍານົດໂຄງສ້າງສະເພາະ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງກໍາແພງເຊນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສົມທົບການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຄັອກເທນຂອງເອນໄຊການຍ່ອຍອາຫານຂອງກໍາແພງເຊນ, ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອພະຍາດແລະແພຈຸລັງທີ່ຕິດເຊື້ອ, ລວມທັງຊີວະພາບເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະເຊື້ອເຫັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດສະຫຼາກທາດໂປຼຕີນເພື່ອກໍານົດໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນຫຼືທາດໂປຼຕີນພາຍໃນຈຸລັງພາຍໃຕ້ການສັງເກດ. ການຕິດສະຫຼາກ fluorescent ແມ່ນໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ, ແຕ່ຕາມປະເພນີພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຈໍານວນຈໍາກັດຂອງສີເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ທັບຊ້ອນກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທີມງານຂອງ Zhao ພັດທະນາວິທີການລ້າງແລະເຮັດຊ້ໍາອີກຄັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດສະຫຼາກຫຼາຍຮອບໃນຕົວຢ່າງດຽວ. ນີ້ລວມກັບການຂະຫຍາຍຮູບພາບທີ່ປັບປຸງໃຫ້ເຫັນພາບຂອງປະຕິສໍາພັນຂອງທາດໂປຼຕີນຫຼາຍແລະໂຄງສ້າງໃນ 3D.
ລະບົບ µMagnify ສະຫນອງການແກ້ໄຂຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະງ່າຍດາຍເພື່ອເພີ່ມພະລັງງານແລະຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ confocal ທີ່ມີຢູ່. ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 10 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຕົວຢ່າງ, ຫ້ອງທົດລອງທົ່ວໂລກສາມາດນຳໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ໄດ້. ໃນເຂດພື້ນທີ່ຈໍາກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນທີ່ມີອັດຕາການແຜ່ລະບາດຂອງຈຸລິນຊີສູງ, ເຊັ່ນ: ອະນຸພາກພື້ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາແລະອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ລະບົບມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ພັດທະນາໂຄງການຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ virtual ທີ່ເອີ້ນວ່າ ExMicroVR ສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນຂໍ້ມູນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍໆຄົນໃນຕົວຢ່າງດຽວກັນ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Yongxin Zhao et al., ວິທະຍາສາດຂັ້ນສູງ)