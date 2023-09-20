ມີດາວເຄາະດວງທີ XNUMX ຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາບໍ?

ຫຼັກຖານທີ່ໜ້າສົນໃຈໄດ້ປະກົດອອກມາສຳລັບການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະໜ່ວຍທີ XNUMX ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານດາລາສາດ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ສຳຫຼວດວົງໂຄຈອນທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງວັດຖຸຢູ່ໃນສາຍແອວ Kuiper Belt ທີ່ຢູ່ໄກ, ເປັນເຂດທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນແຜ່ນນອກເໜືອດາວເນປຕູນ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະ ວັດຖຸ Trans-Neptunian (TNOs). ໃນຂະນະທີ່ມີການຮຽກຮ້ອງທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະທີ່ເກົ້າໂດຍອີງໃສ່ການສັງເກດການຂອງ TNO ເຊັ່ນ Sedna, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການສຶກສາແນະນໍາວ່າວົງໂຄຈອນທີ່ແປກປະຫຼາດແລະຍາວຂອງ Sedna, ຄຽງຄູ່ກັບວົງໂຄຈອນ inclined ຂອງ TNOs ອື່ນໆ, ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍການມີດາວເຄາະຂະຫນາດໂລກ. ການຈຳລອງທາງຄອມພິວເຕີຊີ້ບອກວ່າດາວເຄາະສົມມຸດຖານນີ້ຈະຕ້ອງມີຂະໜາດ 1.5-3 ເທົ່າຂອງມະຫາຊົນຂອງໂລກ ແລະຕັ້ງຢູ່ຫ່າງລະຫວ່າງໂລກກັບດວງອາທິດ 250-500 ເທົ່າ. ວົງໂຄຈອນຂອງມັນຍັງຈະມີທ່າອຽງ 30° ໄປຫາຍົນຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ປະກົດການເອີ້ນວ່າ "ສະຖານະການດາວເຄາະສາຍແອວ Kuiper."
ການຄົ້ນພົບດາວເຄາະຂະໜາດເທົ່າໜ່ວຍໂລກຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະທາງນອກຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ວິທະຍາສາດດາວເຄາະ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຄືນໃຫມ່ຂອງຄໍານິຍາມຂອງດາວເຄາະ, ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຊັ້ນໃຫມ່ຂອງດາວເຄາະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທິດສະດີຂອງການສ້າງລະບົບສຸລິຍະ ແລະການພັດທະນາດາວເຄາະຈະຕ້ອງມີການທົບທວນຄືນ.
ທິດສະດີສາມາດຖືກທົດສອບໄດ້ໂດຍການຊອກຫາກຸ່ມຂອງ TNOs ປະມານ 150 ເທົ່າຂອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂລກແລະດວງອາທິດ. ການກວດພົບວັດຖຸດັ່ງກ່າວຈະເປັນຫຼັກຖານສໍາລັບການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະທີ່ເກົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຄົ້ນພົບ TNOs ໃຫມ່ຈໍານວນຫນ້ອຍກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງດາວເຄາະດວງທີ XNUMX ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ສະເໜີຫົນທາງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ສຳລັບການສຳຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບເຂດນອກຂອງເຂດຊັ້ນສູງຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Astronomical Journal: [ຊື່ແຫຼ່ງ]
- ການສົນທະນາ: [ຊື່ແຫຼ່ງ]