ຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄື້ນວິທະຍຸໄວ ແລະຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ

ສະຫຼຸບສັງລວມ: ນັກດາລາສາດມີຄວາມສົນໃຈມາດົນນານກັບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ, ກະພິບຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ມີເວລາພຽງສອງສາມວິນາທີ ແຕ່ປ່ອຍພະລັງງານຫຼາຍເທົ່າທີ່ດວງອາທິດເຮັດໃນຫຼາຍປີ. ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ມີຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງດາວນິວຕຣອນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກສູງ, ການປະທະກັນຂອງດາວທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ຫຼືປະກົດການແປກປະຫລາດອື່ນໆ. ເພື່ອກໍານົດທິດສະດີໃດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຫັນໄປຫາ telescopes ຄື້ນ gravitational ເພື່ອຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່.
ຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ເຊິ່ງເປັນຄື້ນໃນຜ້າຂອງຈັກກະວານ, ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ. ບໍ່ຄືກັບສັນຍານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຊັ່ນ: ແສງ ຫຼືຄື້ນວິທະຍຸ, ຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈະຜ່ານເລື່ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ນັກດາລາສາດໄດ້ກວດພົບຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈາກລະບົບການປະທະກັນຂອງດາວກະທັດຮັດ ແລະ ຮູ້ວ່າການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວອາດຈະສ້າງສັນຍານຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງໄດ້.
ໃນການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Astrophysical, ນັກຄົ້ນຄວ້າຂ້າມຂໍ້ມູນຈາກອາຍແກັສຂອງວິທະຍຸໄວການສັງເກດການທີ່ມີຂໍ້ມູນຈາກ telescopes ຄື້ນ gravitational. ໂດຍການຄາດຄະເນໄລຍະຫ່າງແລະສະຖານທີ່ຂອງວິທະຍຸແຕກໄວແຕ່ລະຄົນ, ວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນຫາສໍາລັບສັນຍານຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງອ້ອມຮອບເວລາແລະຕໍາແຫນ່ງທ້ອງຟ້າຂອງແຕ່ລະເຫດການ.
ເຖິງແມ່ນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ສະຫຼຸບໃດໆລະຫວ່າງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແລະຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນການສຶກສານີ້, ການລະເບີດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດໃນຕົວຢ່າງຂອງພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະຫ່າງຂອງການລະເບີດຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງກວດຈັບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງກໍາລັງປິດຢູ່ໃນມັນ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າແຫຼ່ງຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງສາມາດກວມເອົາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ.
ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການສັງເກດການແລະຂໍ້ມູນຫຼາຍຊ່ອງທາງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງປະກົດການທາງອາວະກາດ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກດາລາສາດວິທະຍຸແລະນັກດາລາສາດຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸໄວແລະບົດບາດຂອງຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນການຜະລິດຂອງມັນ.
ນິຍາມ:
– ວິທະຍຸກະຈາຍໄວ: ການກະພິບຂອງຄື້ນວິທະຍຸຈາກອາວະກາດທີ່ຮຸນແຮງເປັນເວລາສັ້ນໆ, ແຕ່ປ່ອຍພະລັງງານຫຼາຍເທົ່າກັບດວງອາທິດໃນຫຼາຍປີ.
– ຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ: ຄື້ນໃນຜ້າຂອງຍານອະວະກາດເກີດຈາກການເລັ່ງຂອງວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຄາດຄະເນໂດຍທິດສະດີຂອງ Einstein ກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປແລະຖືກກວດພົບໂດຍກົງຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2015.
– ສັນຍານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ: ຄື້ນຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ ແລະແມ່ເຫຼັກທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຜ່ານອາວະກາດ ເຊັ່ນ: ແສງ, ຄື້ນວິທະຍຸ ແລະ ແສງ X-rays.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– *The Astrophysical Journal*: ສຶກສາການອ້າງອີງຂ້າມຄື້ນວິທະຍຸໄວ ແລະຂໍ້ມູນຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.