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ວິທະຍາສາດ

ຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄື້ນວິທະຍຸໄວ ແລະຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ

ByGabriel Botha

Sep 29, 2023
ຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄື້ນວິທະຍຸໄວ ແລະຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ

ສະຫຼຸບສັງລວມ: ນັກດາລາສາດມີຄວາມສົນໃຈມາດົນນານກັບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ, ກະພິບຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ມີເວລາພຽງສອງສາມວິນາທີ ແຕ່ປ່ອຍພະລັງງານຫຼາຍເທົ່າທີ່ດວງອາທິດເຮັດໃນຫຼາຍປີ. ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ມີຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງດາວນິວຕຣອນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກສູງ, ການປະທະກັນຂອງດາວທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ຫຼືປະກົດການແປກປະຫລາດອື່ນໆ. ເພື່ອກໍານົດທິດສະດີໃດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຫັນໄປຫາ telescopes ຄື້ນ gravitational ເພື່ອຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່.

ຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ເຊິ່ງເປັນຄື້ນໃນຜ້າຂອງຈັກກະວານ, ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ. ບໍ່ຄືກັບສັນຍານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຊັ່ນ: ແສງ ຫຼືຄື້ນວິທະຍຸ, ຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈະຜ່ານເລື່ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ນັກດາລາສາດໄດ້ກວດພົບຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈາກລະບົບການປະທະກັນຂອງດາວກະທັດຮັດ ແລະ ຮູ້ວ່າການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວອາດຈະສ້າງສັນຍານຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງໄດ້.

ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃຫມ່​ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວາ​ລະ​ສານ Astrophysical​, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂ້າມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ໄວ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ທີ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ telescopes ຄື້ນ gravitational​. ໂດຍ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ແຕກ​ໄວ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ຫາ​ສໍາ​ລັບ​ສັນ​ຍານ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ​ອ້ອມ​ຮອບ​ເວ​ລາ​ແລະ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ເຫດ​ການ​.

ເຖິງແມ່ນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ສະຫຼຸບໃດໆລະຫວ່າງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແລະຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນການສຶກສານີ້, ການລະເບີດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດໃນຕົວຢ່າງຂອງພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະຫ່າງຂອງການລະເບີດຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງກວດຈັບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງກໍາລັງປິດຢູ່ໃນມັນ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າແຫຼ່ງຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງສາມາດກວມເອົາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ.

ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງການສັງເກດການແລະຂໍ້ມູນຫຼາຍຊ່ອງທາງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງປະກົດການທາງອາວະກາດ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກດາລາສາດວິທະຍຸແລະນັກດາລາສາດຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸໄວແລະບົດບາດຂອງຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນການຜະລິດຂອງມັນ.

ນິຍາມ:
– ວິທະຍຸກະຈາຍໄວ: ການກະພິບຂອງຄື້ນວິທະຍຸຈາກອາວະກາດທີ່ຮຸນແຮງເປັນເວລາສັ້ນໆ, ແຕ່ປ່ອຍພະລັງງານຫຼາຍເທົ່າກັບດວງອາທິດໃນຫຼາຍປີ.
– ຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ: ຄື້ນໃນຜ້າຂອງຍານອະວະກາດເກີດຈາກການເລັ່ງຂອງວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຄາດຄະເນໂດຍທິດສະດີຂອງ Einstein ກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປແລະຖືກກວດພົບໂດຍກົງຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2015.
– ສັນຍານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ: ຄື້ນຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ ແລະແມ່ເຫຼັກທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຜ່ານອາວະກາດ ເຊັ່ນ: ແສງ, ຄື້ນວິທະຍຸ ແລະ ແສງ X-rays.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– *The Astrophysical Journal*: ສຶກສາການອ້າງອີງຂ້າມຄື້ນວິທະຍຸໄວ ແລະຂໍ້ມູນຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.

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