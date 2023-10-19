ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າຕໍ່ກັບທຽນໄຂ: ໂຄມໄຟອຸ່ນທຽນ

ຖ້າທ່ານເພີດເພີນກັບບັນຍາກາດແລະກິ່ນຫອມຂອງທຽນໄຂແຕ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ, ພິຈາລະນາການລົງທຶນໃສ່ໂຄມໄຟທີ່ອົບອຸ່ນຂອງທຽນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບທຽນໄຂແບບດັ້ງເດີມທີ່ເຜົາໄຫມ້ແລະປ່ອຍມົນລະພິດໄປສູ່ອາກາດ, ໂຄມໄຟທີ່ອົບອຸ່ນຂອງທຽນໄຂໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງຂີ້ເຜີ້ງທີ່ຈະປ່ອຍກິ່ນຫອມຂອງມັນດ້ວຍມົນລະພິດຫນ້ອຍແລະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄຫມ້.
ການເຜົາໄຫມ້ທຽນໄຂ, ບໍ່ວ່າຈະມີກິ່ນຫອມຫຼືບໍ່ມີກິ່ນ, ສາມາດຜະລິດອະນຸພາກແລະຄາບອນໂມໂນໄຊ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍ (VOCs). VOCs ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປວດຮາກ, ວິນຫົວ, ເມື່ອຍລ້າ, ເຈັບຫົວ, ແລະການລະຄາຍເຄືອງທາງຫາຍໃຈ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຝຸ່ນລະອຽດຈາກທຽນໄຂສາມາດເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດແລະຜົນກະທົບຫົວໃຈ.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໃນປີ 2014 ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າທຽນໄຂທີ່ມີກິ່ນຫອມບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ຮູ້ຈັກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ, ມັນຍັງແນະນໍາໃຫ້ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ. ໂຄມໄຟທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນດ້ວຍທຽນໄຂໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າໂດຍການລະລາຍຂີ້ເຜີ້ງ ແລະ ປ່ອຍກິ່ນຫອມໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດແປວໄຟ. ເຖິງວ່າໂຄມໄຟທີ່ອຸ່ນກວ່າທຽນໄຂຍັງປ່ອຍ VOCs, ແຕ່ພວກມັນຜະລິດອະນຸພາກໜ້ອຍລົງ ແລະ ມີຄາບອນໂມໂນໄຊໜ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທຽນໄຂ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕື່ມອີກ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ເປີດປ່ອງຢ້ຽມໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ໂຄມໄຟທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນດ້ວຍທຽນເພື່ອປັບປຸງການລະບາຍອາກາດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂຄມໄຟທີ່ອົບອຸ່ນຂອງທຽນ, ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບກິ່ນຫອມຂອງທຽນໄຂທີ່ທ່ານມັກໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມີໂຄມໄຟອົບອຸ່ນທຽນໄຂທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດ, ແຕ່ລະຄົນສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະແລະການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ. ບາງທາງເລືອກທີ່ນິຍົມປະກອບມີ:
- ໂຄມໄຟອົບອຸ່ນຂອງ Funistree Black Candle: ໂຄມໄຟທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນນີ້ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ອ່ອນໂຍນເພື່ອລະລາຍຂີ້ເຜີ້ງ ແລະ ປ່ອຍກິ່ນຫອມ. ມັນມີຄໍທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເພື່ອຮອງຮັບຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ jars ທຽນໄຂ.
- Habitu Candle Warmer Lamp: ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດການາດາ, ໂຄມໄຟນີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນໂຄມໄຟສີດໍາຫຼືສີຂາວ. ມັນມີຄໍປັບໄດ້ແລະຕັ້ງເວລາຕັ້ງໂຄງການສໍາລັບການປິດອັດຕະໂນມັດ.
- Liknapho Vintage Candle Warmer Lamp: ດ້ວຍຮູບຊົງແບບ vintage ແລະຮູບຊົງແກ້ວນົມ, ໂຄມໄຟນີ້ສາມາດບັນຈຸທຽນໄດ້ເຖິງ 13 ນິ້ວ. ມັນຍັງມີຟັງຊັນຈັບເວລາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ.
- Light It Upp Finds Candle Warmer Lamp: ໂຄມໄຟທອງເຫລືອງນີ້ເປັນເຄື່ອງຖະແຫຼງທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນທັງໄຟສຳນຽງ ແລະ ທຽນອຸ່ນ. ມັນມາຢູ່ໃນຈຸດລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນແຕ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສູງສໍາລັບການອອກແບບຂອງມັນ.
- ການດຳລົງຊີວິດດ້ວຍໂຄມໄຟອຸ່ນ Candella Candle: ມີການອອກແບບໜ້ອຍສຸດໃນສີເທົາ matte, ໂຄມໄຟນີ້ມີຄໍທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ຈັບເວລາຕາມໂປຣແກຣມ, ແລະຖືກສົ່ງມາຈາກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນປະເທດການາດາ.
ການລົງທຶນໃສ່ໂຄມໄຟທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນດ້ວຍທຽນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນກັບບັນຍາກາດທີ່ຜ່ອນຄາຍ ແລະກິ່ນຫອມຂອງທຽນໄຂ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຜົາໄຫມ້ພວກມັນໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າ ແລະເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການທຽນຂອງທ່ານດ້ວຍໂຄມໄຟທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນດ້ວຍທຽນ.
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ນິຍາມ:
- ຝຸ່ນລະອອງ: ອະນຸພາກນ້ອຍໆທີ່ລະງັບຢູ່ໃນອາກາດທີ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍເມື່ອຫາຍໃຈເຂົ້າ
- ຄາບອນໂມໂນໄຊ: ເປັນອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີສີ, ບໍ່ມີກິ່ນທີ່ສາມາດເປັນພິດໃນເວລາທີ່ຫາຍໃຈໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງ
- ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍ (VOCs): ສານເຄມີທີ່ລະເຫີຍໄປໃນອາກາດໄດ້ງ່າຍໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບ.
- ການສຶກສາທີ່ທົບທວນຄືນໂດຍ Peer-reviewed: ການສຶກສາທີ່ໄດ້ຖືກປະເມີນແລະທົບທວນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນພາກສະຫນາມກ່ອນທີ່ຈະຈັດພີມມາ
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ສຸຂະພາບຂອງຫ້ອງການຄຸນນະພາບນ້ໍາແລະອາກາດຂອງການາດາ (Brancis Lavoie)
ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ, "ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າກັບທຽນໄຂ: ໂຄມໄຟອຸ່ນທຽນ," ບໍ່ມີ URL ແຫຼ່ງສະເພາະ.