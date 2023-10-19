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ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າຕໍ່ກັບທຽນໄຂ: ໂຄມໄຟອຸ່ນທຽນ

ByGabriel Botha

Oct 19, 2023
ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າຕໍ່ກັບທຽນໄຂ: ໂຄມໄຟອຸ່ນທຽນ

ຖ້າທ່ານເພີດເພີນກັບບັນຍາກາດແລະກິ່ນຫອມຂອງທຽນໄຂແຕ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ, ພິຈາລະນາການລົງທຶນໃສ່ໂຄມໄຟທີ່ອົບອຸ່ນຂອງທຽນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບທຽນໄຂແບບດັ້ງເດີມທີ່ເຜົາໄຫມ້ແລະປ່ອຍມົນລະພິດໄປສູ່ອາກາດ, ໂຄມໄຟທີ່ອົບອຸ່ນຂອງທຽນໄຂໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງຂີ້ເຜີ້ງທີ່ຈະປ່ອຍກິ່ນຫອມຂອງມັນດ້ວຍມົນລະພິດຫນ້ອຍແລະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄຫມ້.

ການເຜົາໄຫມ້ທຽນໄຂ, ບໍ່ວ່າຈະມີກິ່ນຫອມຫຼືບໍ່ມີກິ່ນ, ສາມາດຜະລິດອະນຸພາກແລະຄາບອນໂມໂນໄຊ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍ (VOCs). VOCs ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປວດຮາກ, ວິນຫົວ, ເມື່ອຍລ້າ, ເຈັບຫົວ, ແລະການລະຄາຍເຄືອງທາງຫາຍໃຈ. ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ, ຝຸ່ນ​ລະ​ອຽດ​ຈາກ​ທຽນ​ໄຂ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ແລະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຫົວ​ໃຈ.

ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໃນປີ 2014 ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າທຽນໄຂທີ່ມີກິ່ນຫອມບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ຮູ້ຈັກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ, ມັນຍັງແນະນໍາໃຫ້ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ. ໂຄມໄຟທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນດ້ວຍທຽນໄຂໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າໂດຍການລະລາຍຂີ້ເຜີ້ງ ແລະ ປ່ອຍກິ່ນຫອມໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດແປວໄຟ. ເຖິງວ່າໂຄມໄຟທີ່ອຸ່ນກວ່າທຽນໄຂຍັງປ່ອຍ VOCs, ແຕ່ພວກມັນຜະລິດອະນຸພາກໜ້ອຍລົງ ແລະ ມີຄາບອນໂມໂນໄຊໜ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທຽນໄຂ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕື່ມອີກ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ເປີດປ່ອງຢ້ຽມໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ໂຄມໄຟທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນດ້ວຍທຽນເພື່ອປັບປຸງການລະບາຍອາກາດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂຄມໄຟທີ່ອົບອຸ່ນຂອງທຽນ, ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບກິ່ນຫອມຂອງທຽນໄຂທີ່ທ່ານມັກໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມີ​ໂຄມ​ໄຟ​ອົບ​ອຸ່ນ​ທຽນ​ໄຂ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ, ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ແລະ​ການ​ອອກ​ແບບ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ. ບາງທາງເລືອກທີ່ນິຍົມປະກອບມີ:

  1. ໂຄມໄຟອົບອຸ່ນຂອງ Funistree Black Candle: ໂຄມໄຟທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນນີ້ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ອ່ອນໂຍນເພື່ອລະລາຍຂີ້ເຜີ້ງ ແລະ ປ່ອຍກິ່ນຫອມ. ມັນມີຄໍທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເພື່ອຮອງຮັບຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ jars ທຽນໄຂ.
  2. Habitu Candle Warmer Lamp: ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດການາດາ, ໂຄມໄຟນີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນໂຄມໄຟສີດໍາຫຼືສີຂາວ. ມັນ​ມີ​ຄໍ​ປັບ​ໄດ້​ແລະ​ຕັ້ງ​ເວ​ລາ​ຕັ້ງ​ໂຄງ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປິດ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​.
  3. Liknapho Vintage Candle Warmer Lamp: ດ້ວຍຮູບຊົງແບບ vintage ແລະຮູບຊົງແກ້ວນົມ, ໂຄມໄຟນີ້ສາມາດບັນຈຸທຽນໄດ້ເຖິງ 13 ນິ້ວ. ມັນຍັງມີຟັງຊັນຈັບເວລາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ.
  4. Light It Upp Finds Candle Warmer Lamp: ໂຄມໄຟທອງເຫລືອງນີ້ເປັນເຄື່ອງຖະແຫຼງທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນທັງໄຟສຳນຽງ ແລະ ທຽນອຸ່ນ. ມັນມາຢູ່ໃນຈຸດລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນແຕ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສູງສໍາລັບການອອກແບບຂອງມັນ.
  5. ການດຳລົງຊີວິດດ້ວຍໂຄມໄຟອຸ່ນ Candella Candle: ມີການອອກແບບໜ້ອຍສຸດໃນສີເທົາ matte, ໂຄມໄຟນີ້ມີຄໍທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ຈັບເວລາຕາມໂປຣແກຣມ, ແລະຖືກສົ່ງມາຈາກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນປະເທດການາດາ.

ການລົງທຶນໃສ່ໂຄມໄຟທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນດ້ວຍທຽນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນກັບບັນຍາກາດທີ່ຜ່ອນຄາຍ ແລະກິ່ນຫອມຂອງທຽນໄຂ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຜົາໄຫມ້ພວກມັນໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າ ແລະເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການທຽນຂອງທ່ານດ້ວຍໂຄມໄຟທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນດ້ວຍທຽນ.

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ນິຍາມ:

  • ຝຸ່ນລະອອງ: ອະນຸພາກນ້ອຍໆທີ່ລະງັບຢູ່ໃນອາກາດທີ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍເມື່ອຫາຍໃຈເຂົ້າ
  • ຄາບອນໂມໂນໄຊ: ເປັນອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີສີ, ບໍ່ມີກິ່ນທີ່ສາມາດເປັນພິດໃນເວລາທີ່ຫາຍໃຈໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງ
  • ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍ (VOCs): ສານເຄມີທີ່ລະເຫີຍໄປໃນອາກາດໄດ້ງ່າຍໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບ.
  • ການສຶກສາທີ່ທົບທວນຄືນໂດຍ Peer-reviewed: ການສຶກສາທີ່ໄດ້ຖືກປະເມີນແລະທົບທວນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນພາກສະຫນາມກ່ອນທີ່ຈະຈັດພີມມາ

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ນ​້​ໍ​າ​ແລະ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ (Brancis Lavoie)
ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ, "ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າກັບທຽນໄຂ: ໂຄມໄຟອຸ່ນທຽນ," ບໍ່ມີ URL ແຫຼ່ງສະເພາະ.

By Gabriel Botha

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