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Cosmic Airburst ແລະການເກີດຂອງກະສິກໍາໃນຊີເຣຍ

ByRobert Andrew

Oct 5, 2023
Cosmic Airburst ແລະການເກີດຂອງກະສິກໍາໃນຊີເຣຍ

ການ​ສຶກ​ສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ເຫດ​ການ cataclysmic 12,800 ປີ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າດາວຫາງທີ່ແຕກຫັກໄດ້ຕົກລົງກັບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດແລະການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ. ຜົນສະທ້ອນຂອງເຫດການນີ້ບັງຄັບໃຫ້ນັກລ່າສັດໃນບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານກ່ອນປະຫວັດສາດຂອງ Abu Hureyra ປະຕິບັດການກະສິກໍາເປັນວິທີການຢູ່ລອດ.

ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ Open: Airbursts ແລະຜົນກະທົບ Cratering, ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ Hypothesis ຜົນກະທົບຂອງໄວຫນຸ່ມ Dryas. ສົມມຸດຕິຖານນີ້ສະເຫນີວ່າຜົນກະທົບຂອງ cosmic ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເຢັນຢ່າງກະທັນຫັນແລະຜິດປົກກະຕິຂອງໂລກປະມານ 13,000 ປີກ່ອນ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າພາກພື້ນຂອງ Abu Hureyra ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຈາກສະພາບທີ່ຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍໄປສູ່ບ່ອນທີ່ແຫ້ງແລ້ງຫຼັງຈາກອາກາດຂອງ cosmic. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຫຼຸດ​ລົງ​ແລະ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ຊາວ​ອາ​ໃສ​ພັດ​ທະ​ນາ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ຖໍາ​. ການປູກຝັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາປູກຝັງອາຫານຂອງຕົນເອງແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນສະທ້ອນຂອງການເຫນັງຕີງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງອາກາດ.

ການຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນສົມມຸດຕິຖານນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຍ້ອນວ່າມັນສະຫນອງທັດສະນະໃຫມ່ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງກະສິກໍາໃນພາກພື້ນ. ໃນເມື່ອກ່ອນ, ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອຖືຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າກະສິກໍາພັດທະນາພຽງແຕ່ຜົນມາຈາກການແຊກແຊງຂອງມະນຸດໂດຍເຈດຕະນາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຫດການໄພພິບັດອາດຈະມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການເກີດຂື້ນຂອງມັນ.

ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຜົນກະທົບຂອງການລະເບີດຂອງ cosmic airburst ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກະສິກໍາໃນຕອນຕົ້ນແລະວິທີການທີ່ມັນ shaped ຫຼັກສູດຂອງອາລະຍະທໍາຂອງມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການໂຕ້ຕອບທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງເຫດການ cosmic, ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການປັບຕົວຂອງມະນຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ – Santa Barbara
– ວິທະຍາສາດເປີດ: ອາກາດລະເບີດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຂຸມຝັງສົບ

By Robert Andrew

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