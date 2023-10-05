Cosmic Airburst ແລະການເກີດຂອງກະສິກໍາໃນຊີເຣຍ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການກະສິກໍາໃນຊີເຣຍອາດຈະເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກເຫດການ cataclysmic 12,800 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າດາວຫາງທີ່ແຕກຫັກໄດ້ຕົກລົງກັບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດແລະການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ. ຜົນສະທ້ອນຂອງເຫດການນີ້ບັງຄັບໃຫ້ນັກລ່າສັດໃນບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານກ່ອນປະຫວັດສາດຂອງ Abu Hureyra ປະຕິບັດການກະສິກໍາເປັນວິທີການຢູ່ລອດ.
ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ Open: Airbursts ແລະຜົນກະທົບ Cratering, ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ Hypothesis ຜົນກະທົບຂອງໄວຫນຸ່ມ Dryas. ສົມມຸດຕິຖານນີ້ສະເຫນີວ່າຜົນກະທົບຂອງ cosmic ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເຢັນຢ່າງກະທັນຫັນແລະຜິດປົກກະຕິຂອງໂລກປະມານ 13,000 ປີກ່ອນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າພາກພື້ນຂອງ Abu Hureyra ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຈາກສະພາບທີ່ຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍໄປສູ່ບ່ອນທີ່ແຫ້ງແລ້ງຫຼັງຈາກອາກາດຂອງ cosmic. ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນຫຼຸດລົງແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ຊາວອາໃສພັດທະນາກະສິກໍາເປັນອຸປະຖໍາ. ການປູກຝັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາປູກຝັງອາຫານຂອງຕົນເອງແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນສະທ້ອນຂອງການເຫນັງຕີງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງອາກາດ.
ການຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນສົມມຸດຕິຖານນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຍ້ອນວ່າມັນສະຫນອງທັດສະນະໃຫມ່ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງກະສິກໍາໃນພາກພື້ນ. ໃນເມື່ອກ່ອນ, ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອຖືຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າກະສິກໍາພັດທະນາພຽງແຕ່ຜົນມາຈາກການແຊກແຊງຂອງມະນຸດໂດຍເຈດຕະນາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຫດການໄພພິບັດອາດຈະມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການເກີດຂື້ນຂອງມັນ.
ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຜົນກະທົບຂອງການລະເບີດຂອງ cosmic airburst ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກະສິກໍາໃນຕອນຕົ້ນແລະວິທີການທີ່ມັນ shaped ຫຼັກສູດຂອງອາລະຍະທໍາຂອງມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການໂຕ້ຕອບທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງເຫດການ cosmic, ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການປັບຕົວຂອງມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ – Santa Barbara
– ວິທະຍາສາດເປີດ: ອາກາດລະເບີດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຂຸມຝັງສົບ