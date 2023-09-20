ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບ Gene ທີ່ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງຮາກຜົມ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ລະບຸເຊື້ອພັນພືດທີ່ເອີ້ນວ່າ 'BUZZ' ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຕີບໂຕຂອງຮາກຜົມໃນພືດ. ຮາກຜົມ, ເຊິ່ງພັດທະນາແຕກຕ່າງຈາກຈຸລັງພືດຊະນິດອື່ນ, ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການດູດຊຶມສານອາຫານແລະການດູດຊຶມນ້ໍາ. ການສຶກສາຍັງແນະນໍາວ່າ gene ອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິທີການທີ່ພືດຕັ້ງແລະນໍາໃຊ້ nitrates, ແຫຼ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງໄນໂຕຣເຈນສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ.
ການພັດທະນາຂອງຜົມຮາກເກີດຂຶ້ນໃນສອງໄລຍະ: ການກໍານົດຊະນິດຂອງຈຸລັງແລະການຂະຫຍາຍຕົວ. ຈຸລັງ epidermal ສາມາດກາຍເປັນຈຸລັງ epidermal ປົກກະຕິຫຼືແຍກອອກເປັນຈຸລັງຮາກຜົມ. ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ, ຜິວເນື້ອສີຂາປະກົດຂຶ້ນຢູ່ໃນຈຸລັງ epidermal parenchymatous ປົກກະຕິ, ເຊິ່ງຕໍ່ມາຂະຫຍາຍຜ່ານການຂະຫຍາຍຕົວປາຍ. ເມື່ອການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປາຍມີອັດຕາທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຈຸລັງ epidermal ຢຸດເຊົາການຂະຫຍາຍຕົວ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ gene BUZZ ຄວບຄຸມທັງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮາກແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຮາກທາງຂ້າງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ nitrates ໃນດິນອ້ອມຂ້າງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າ gene ແມ່ນສະແດງອອກໃນລະດັບຕ່ໍາແລະບໍ່ເຄີຍມີເອກະສານມາກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍໃນການຊອກຫາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີພືດຄວບຄຸມການດູດຊຶມ nitrate ແລະສັນຍານແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນໃນການກະສິກໍາແລະວົງຈອນໄນໂຕຣເຈນໂດຍລວມ.
gene BUZZ ຖືກຫັນຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະຫນອງກັບ nitrate, urea, ແລະ ammonia, ເຮັດໃຫ້ຮາກສາມາດຊອກຫາໄນໂຕຣເຈນຢູ່ໃນດິນ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ການສະຫນອງ nitrate ແມ່ນອຸດົມສົມບູນ, ການສູນເສຍຂອງ gene ນໍາໄປສູ່ການ phenotype ຮາກອາຫານ. ການຕອບສະ ໜອງ ທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ gene BUZZ ໃນຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາແລະນໍາໃຊ້ nitrate ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງພືດ.
ການກໍານົດພັນທຸກໍາໃນຊະນິດຫຍ້າແບບຈໍາລອງເຊັ່ນ Brachypodium distachyon ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາເຊັ່ນ: ເຂົ້າສາລີ, ເຂົ້າ, ສາລີ, ແລະເຂົ້າບາເລ. ການປູກພືດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ, ແລະການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຮັບແລະນໍາໃຊ້ nitrate ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ດ້ວຍການຄົ້ນພົບ gene BUZZ ແລະບົດບາດຂອງມັນໃນການເຕີບໂຕຂອງຮາກຜົມແລະການດູດຊຶມສານອາຫານ, ປະຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ພືດໃຊ້ gene ນີ້ເພື່ອ modulate nitrate ແລະການພັດທະນາລະບົບຮາກ. ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບກົນໄກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ແລະ ຖືທ່າແຮງໃນການປັບປຸງການປະຕິບັດກະສິກຳ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.
Reference Journal:
Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah et al. BUZZ: gene ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮາກຜົມ postinitiation ແລະການໄກ່ເກ່ຍຂອງຖາປັດຕະຍະຂອງຮາກໃນ Brachypodium distachyon. ແພດສາດໃໝ່. DOI: 10.1111/nph.19079
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກຄົ້ນຄວ້າມະຫາວິທະຍາໄລລັດວໍຊິງຕັນຄົ້ນພົບພັນທຸກໍາຂອງພືດສໍາລັບການເຕີບໂຕຂອງຮາກຜົມ, ການດູດຊຶມສານອາຫານ (WSU Insider)
– Lehman, TA, Rosas, MA, Brew-Appiah, RAT, et al. BUZZ: ເປັນພັນທຸກໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮາກຜົມ postinitiation ແລະການໄກ່ເກ່ຍຂອງຖາປັດຕະຍະຂອງຮາກໃນ Brachypodium distachyon. ແພດສາດໃໝ່.