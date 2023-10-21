ການຫົດຕົວຂອງ Mercury: ຄວາມເຂົ້າໃຈສົດກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະ

ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຮູ້ມາດົນແລ້ວວ່າ Mercury, ດາວເຄາະທີ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດທີ່ສຸດ, ໄດ້ຫົດຕົວລົງມາເປັນເວລາຫຼາຍຕື້ປີ. ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ທີ່ຕີພິມໃນ Nature Geoscience ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຫົດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະກິດຈະກໍາທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະ.
ພາຍໃນຂອງ Mercury ໄດ້ຄ່ອຍໆເຢັນລົງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຫຼຸດລົງໃນປະລິມານ. ດັ່ງນັ້ນ, ພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະພັດທະນາ "ຄວາມຜິດຂອງຄວາມດັນ," ບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ຫນຶ່ງຂອງດິນໄດ້ຖືກ pushed ເຫນືອພູມສັນຖານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ຄ້າຍຄືກັນກັບ wrinkles ປະກອບເປັນຫມາກໂປມອາຍຸ. ຮອຍແປ້ວ, ຫຼືເປີ້ນພູທີ່ສູງຫຼາຍກິໂລແມັດ, ຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງ Mercury ໃຫ້ຫຼັກຖານຂອງການຫົດຕົວນີ້.
ອາຍຸຂອງຫນ້າດິນຂອງ Mercury ສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍການນັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ craters ຜົນກະທົບ. ຮອຍແປ້ວ, ເປັນວັດຖຸບູຮານພໍສົມຄວນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນມີຢູ່ປະມານ 3 ຕື້ປີແລ້ວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖາມຍັງຄົງຢູ່ວ່າ scarps ເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວໃນທຸກມື້ນີ້ຫຼືຖ້າພວກເຂົາຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວດົນນານມາແລ້ວ.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ scarps ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາທາງທໍລະນີສາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກລິເລີ່ມຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນເມື່ອປະລິນຍາເອກ. ນັກຮຽນສັງເກດເຫັນຮອຍແຕກນ້ອຍໆທີ່ເອີ້ນວ່າ “grabens” piggybacking ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງ scarps ບາງ. ການຈັບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປືອກເປືອກແຂງໄດ້ງໍຍ້ອນວ່າມັນຖືກຍູ້ຜ່ານພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວແຕກ.
ຮ່ອງຮອຍແມ່ນລັກສະນະທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ, ກວ້າງບໍ່ເກີນ 1 ກິໂລແມັດແລະເລິກບໍ່ເກີນ 100 ແມັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າໂຄງສ້າງເກົ່າແກ່ທີ່ເຂົາເຈົ້ານັ່ງ. ອີງຕາມອັດຕາການມົວທີ່ເກີດຈາກສວນຜົນກະທົບ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ grabens ຄາດວ່າຈະມີອາຍຸຫນ້ອຍກວ່າ 300 ລ້ານປີ, ແນະນໍາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜ່ານມາ.
ການສຶກສາໄດ້ກໍານົດ 48 ຮອຍແປ້ວຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີ grabens ຢືນຢັນແລະ scarps ເພີ່ມເຕີມ 244 ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ grabens. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຕື່ມອີກໂດຍລະບົບຮູບພາບໃນພາລະກິດ BepiColombo, ເຊິ່ງເປັນພາລະກິດຮ່ວມກັນຂອງເອີຣົບ / ຍີ່ປຸ່ນທີ່ກໍານົດຈະໂຄຈອນວົງໂຄຈອນຂອງ Mercury ໃນປີ 2026.
ດວງຈັນ, ເຊິ່ງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເຢັນແລະການຫົດຕົວ, ສະຫນອງຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມສໍາລັບກິດຈະກໍາທາງທໍລະນີສາດທີ່ຜ່ານມາ. ການວິເຄາະຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນດວງຈັນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍເຄື່ອງວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ປະໄວ້ເທິງພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນໂດຍພາລະກິດຂອງ Apollo ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຜ່ນດິນໄຫວໃນດວງຈັນເປັນກຸ່ມຢູ່ໃກ້ກັບຮອຍແປ້ວຂອງ lobate. ຮູບພາບທີ່ລະອຽດຂອງດ້ານຂອງດວງຈັນຈາກວົງໂຄຈອນສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງທີ່ເຮັດໂດຍກ້ອນຫີນກະໂດດລົງໃບຫນ້າ scarp, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນຂະນະທີ່ພາລະກິດຂອງ BepiColombo ຈະບໍ່ສະຫນອງຂໍ້ມູນແຜ່ນດິນໄຫວ, ຮູບພາບລາຍລະອຽດຂອງມັນສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງກ້ອນຫີນທີ່ເປັນຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນ Mercury ທີ່ຜ່ານມາ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງທໍລະນີສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການຫົດຕົວຂອງ Mercury, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງດາວເຄາະໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Nature Geoscience (ວາລະສານ)
- ການສົນທະນາ (ບົດຄວາມ)