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ການຫົດຕົວຂອງ Mercury: ຄວາມເຂົ້າໃຈສົດກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະ

ByRobert Andrew

Oct 21, 2023
ການຫົດຕົວຂອງ Mercury: ຄວາມເຂົ້າໃຈສົດກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະ

ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຮູ້ມາດົນແລ້ວວ່າ Mercury, ດາວເຄາະທີ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດທີ່ສຸດ, ໄດ້ຫົດຕົວລົງມາເປັນເວລາຫຼາຍຕື້ປີ. ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ທີ່ຕີພິມໃນ Nature Geoscience ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຫົດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະກິດຈະກໍາທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະ.

ພາຍໃນຂອງ Mercury ໄດ້ຄ່ອຍໆເຢັນລົງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຫຼຸດລົງໃນປະລິມານ. ດັ່ງນັ້ນ, ພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະພັດທະນາ "ຄວາມຜິດຂອງຄວາມດັນ," ບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ຫນຶ່ງຂອງດິນໄດ້ຖືກ pushed ເຫນືອພູມສັນຖານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ຄ້າຍຄືກັນກັບ wrinkles ປະກອບເປັນຫມາກໂປມອາຍຸ. ຮອຍແປ້ວ, ຫຼືເປີ້ນພູທີ່ສູງຫຼາຍກິໂລແມັດ, ຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງ Mercury ໃຫ້ຫຼັກຖານຂອງການຫົດຕົວນີ້.

ອາຍຸຂອງຫນ້າດິນຂອງ Mercury ສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍການນັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ craters ຜົນກະທົບ. ຮອຍແປ້ວ, ເປັນວັດຖຸບູຮານພໍສົມຄວນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນມີຢູ່ປະມານ 3 ຕື້ປີແລ້ວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖາມຍັງຄົງຢູ່ວ່າ scarps ເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວໃນທຸກມື້ນີ້ຫຼືຖ້າພວກເຂົາຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວດົນນານມາແລ້ວ.

ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ scarps ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາທາງທໍລະນີສາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກລິເລີ່ມຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນເມື່ອປະລິນຍາເອກ. ນັກຮຽນສັງເກດເຫັນຮອຍແຕກນ້ອຍໆທີ່ເອີ້ນວ່າ “grabens” piggybacking ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງ scarps ບາງ. ການຈັບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປືອກເປືອກແຂງໄດ້ງໍຍ້ອນວ່າມັນຖືກຍູ້ຜ່ານພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວແຕກ.

ຮ່ອງຮອຍແມ່ນລັກສະນະທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ, ກວ້າງບໍ່ເກີນ 1 ກິໂລແມັດແລະເລິກບໍ່ເກີນ 100 ແມັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າໂຄງສ້າງເກົ່າແກ່ທີ່ເຂົາເຈົ້ານັ່ງ. ອີງຕາມອັດຕາການມົວທີ່ເກີດຈາກສວນຜົນກະທົບ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ grabens ຄາດວ່າຈະມີອາຍຸຫນ້ອຍກວ່າ 300 ລ້ານປີ, ແນະນໍາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜ່ານມາ.

ການສຶກສາໄດ້ກໍານົດ 48 ຮອຍແປ້ວຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີ grabens ຢືນຢັນແລະ scarps ເພີ່ມເຕີມ 244 ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ grabens. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຕື່ມອີກໂດຍລະບົບຮູບພາບໃນພາລະກິດ BepiColombo, ເຊິ່ງເປັນພາລະກິດຮ່ວມກັນຂອງເອີຣົບ / ຍີ່ປຸ່ນທີ່ກໍານົດຈະໂຄຈອນວົງໂຄຈອນຂອງ Mercury ໃນປີ 2026.

ດວງຈັນ, ເຊິ່ງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເຢັນແລະການຫົດຕົວ, ສະຫນອງຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມສໍາລັບກິດຈະກໍາທາງທໍລະນີສາດທີ່ຜ່ານມາ. ການວິເຄາະຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນດວງຈັນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍເຄື່ອງວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ປະໄວ້ເທິງພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນໂດຍພາລະກິດຂອງ Apollo ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຜ່ນດິນໄຫວໃນດວງຈັນເປັນກຸ່ມຢູ່ໃກ້ກັບຮອຍແປ້ວຂອງ lobate. ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ດ້ານ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ຈາກ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່​ເຮັດ​ໂດຍ​ກ້ອນ​ຫີນ​ກະ​ໂດດ​ລົງ​ໃບ​ຫນ້າ​ scarp​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​.

ໃນຂະນະທີ່ພາລະກິດຂອງ BepiColombo ຈະບໍ່ສະຫນອງຂໍ້ມູນແຜ່ນດິນໄຫວ, ຮູບພາບລາຍລະອຽດຂອງມັນສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງກ້ອນຫີນທີ່ເປັນຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນ Mercury ທີ່ຜ່ານມາ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງທໍລະນີສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການຫົດຕົວຂອງ Mercury, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງດາວເຄາະໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Nature Geoscience (ວາ​ລະ​ສານ​)
- ການ​ສົນ​ທະ​ນາ (ບົດ​ຄວາມ​)

By Robert Andrew

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