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ເຫດການພູເຂົາໄຟຢູ່ແຫຼມ Kamchatka ຂອງລັດເຊຍ

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ເຫດການພູເຂົາໄຟຢູ່ແຫຼມ Kamchatka ຂອງລັດເຊຍ

ໃນກາງເດືອນຕຸລາປີ 2023, ພູເຂົາໄຟໃກ້ຄຽງຢູ່ແຫຼມ Kamchatka ຂອງລັດເຊຍໄດ້ລະເບີດໂດຍຜ່ານຮູບພາບທີ່ບັນທຶກໂດຍ Operational Land Imager (OLI) ໃນ Landsat 8. ຮູບພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນພູເຂົາໄຟ stratovolcano Klyuchevskoy, ເຊິ່ງເປັນພູເຂົາໄຟທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນ Eurasia. ອາຍແກັສ, ອາຍ, ແລະຂີ້ເທົ່າໄປສູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ. ຮູບຊົງຮູບຈວຍທີ່ຊັດເຈນຂອງພູເຂົາແລະ plume ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຂົາ shadows ສຸດ snow ອ້ອມຂ້າງ, ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສາມມິຕິລະດັບ.

ໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ 2023, ທີມງານຕອບສະຫນອງການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟ Kamchatka (KVERT) ລາຍງານການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລະເບີດຂອງ Strombolian ທີ່ Klyuchevskoy. ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ມີການກວດພົບການໄຫຼຂອງ lava ໃໝ່ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງມັນ. ພູ​ເຂົາ​ໄຟ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ປະສົບ​ກັບ​ການ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ​ເຊິ່ງສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ຂີ້​ເທົ່າ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໄປ​ສູ່​ບັນຍາກາດ. ລະ​ຫັດ​ສີ​ການ​ບິນ​ໄດ້​ຍົກ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ສີ​ສົ້ມ​ໃນ​ບາງ​ຄັ້ງ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ຂີ້​ເທົ່າ​ແລະ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ. ນໍາພາເຖິງການຈັບພາບ, ກິດຈະກໍາຢູ່ Klyuchevskoy ເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີການໄຫຼຂອງ lava ເພີ່ມຂຶ້ນແລະວັດສະດຸ incandescent ຍິງສູງເຖິງ 300 ແມັດຂ້າງເທິງຂອບ crater ໄດ້.

ພູເຂົາໄຟອີກລູກໜຶ່ງ, ເບຊີມຽນນີ, ຍັງໄດ້ປ່ອຍພອຍພູໄຟໃນລະຫວ່າງນີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ຈະຈໍາແນກໃນຮູບພາບເນື່ອງຈາກທະນາຄານເມຄ. ໃນວັນທີ 16 ເດືອນຕຸລາ, KVERT ໄດ້ສັງເກດເຫັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງກິດຈະກໍາທີ່ Bezymianny, ລວມທັງການລະເບີດຂອງຫິມະແລະຂີ້ເທົ່າທີ່ຖືກພັດໄປປະມານ 70 ກິໂລແມັດທາງຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຂອງພູເຂົາໄຟ.

ແຫຼມ Kamchatka ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟ, ເປັນບ້ານຂອງຫຼາຍກວ່າ 300 ພູເຂົາໄຟ. ຂອບເຂດ Klyuchevskaya, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບພາບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນມັກຈະເປັນລະຄອນທໍລະນີສາດ. ຮູບຖ່າຍຂອງນັກບິນອາວະກາດທີ່ຖ່າຍຈາກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດຍັງໄດ້ບັນທຶກອາການຂອງການລະເບີດໃນມໍ່ໆມານີ້ຈາກທັງພູເຂົາໄຟ Klyuchevskoy ແລະ Bezymianny.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຮູບພາບຂອງອົງການ NASA Earth Observatory ໂດຍ Wanmei Liang, ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ Landsat ຈາກການສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດສະຫະລັດ. ເລື່ອງໂດຍ Lindsey Doermann.

By Robert Andrew

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