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ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບຂອງກະແສລົມເທິງດາວພະຫັດ

ByMampho Brescia

Oct 21, 2023
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບຂອງກະແສລົມເທິງດາວພະຫັດ

ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022, James Webb Space Telescope (JWST) ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ໃຊ້ NIRCam (ກ້ອງອິນຟາເຣດໃກ້) ເພື່ອບັນທຶກພາບອິນຟາເຣດທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດາວພະຫັດ ເຊິ່ງເປັນດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ. ພາຍໃນຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ - ກະແສລົມໃນເສັ້ນຂະຫນານທາງເຫນືອຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດແລະຂ້າງເທິງເມກຂອງມັນ. ກະແສລົມນີ້ ຍາວກວ່າ 4,800 ກິໂລແມັດ (3,000 ໄມ) ແລະ ມີຄວາມໄວສູງເຖິງ 515 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (320 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ), ເຮັດໃຫ້ມັນໄວກວ່າພະຍຸເຮີຣິເຄນປະເພດ 5 ຢູ່ໃນໂລກສອງເທົ່າ.

ການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາປະຫລາດໃຈ. ທ່ານດຣ Ricardo Hueso, ຜູ້ນໍາ ແລະ ອາຈານສອນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ປະເທດ Basque ໃນປະເທດສະເປນ ໄດ້ສະແດງຄວາມປະຫຼາດໃຈ ໂດຍກ່າວວ່າ ຜ່ານມານີ້ ໝອກຄວັນທີ່ມົວໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ ປະກົດວ່າເປັນລັກສະນະທີ່ຊັດເຈນ ທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ພ້ອມກັບການໝູນວຽນຂອງດາວເຄາະຢ່າງໄວວາ.

ຄວາມໄວທີ່ສູງຂອງກະແສລົມແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຜົນກະທົບຂອງ Coriolis, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງດາວເຄາະຫມຸນໄວຢູ່ເສັ້ນສູນສູດຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ໂລກໝູນໃນຄວາມໄວປະມານ 1,600 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (1,000 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ໃນເສັ້ນສູນສູດຂອງມັນ, ເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດປະສົບກັບຄວາມໄວປະມານ 43,000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (28,273 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ). ຄວາມໄວທີ່ຮ້າຍກາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ດາວພະຫັດໃນຮອບວຽນຂອງດາວພະຫັດ 9 ຊົ່ວໂມງ 50 ນາທີຢູ່ທີ່ເສັ້ນສູນສູດ ແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພາຍຸລົມແຮງຢູ່ພາຍໃນເມກຂະໜາດໃຫຍ່.

ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກ JWST ເພື່ອສັງເກດຄວາມສູງຂອງດາວພະຫັດ, ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ຂອງອົງການ NASA ໃຫ້ການສັງເກດການໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາ. ໂດຍການວິເຄາະຄວາມໄວລົມໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເອີ້ນວ່າ shears ລົມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດວ່າຄວາມໄວຂອງ jet stream ຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າລະດັບຄວາມສູງຫຼຸດລົງພາຍໃນບັນຍາກາດຂອງ Jupiter. ສອງສາມກິໂລແມັດພາຍໃຕ້ສາຍນ້ໍາ jet, ຄວາມໄວລົມໄດ້ຖືກວັດແທກຢູ່ທີ່ 362 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (225 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ແລະ 402 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (250 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ).

stratosphere ເສັ້ນເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດສະແດງຮູບແບບລົມ ແລະອຸນຫະພູມທີ່ສັບສົນ. Dr. Leigh Fletcher, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາແລະອາຈານຂອງວິທະຍາສາດດາວເຄາະຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester, ແນະນໍາວ່າ jet stream ທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮູບແບບ oscillating ນີ້. ການສັງເກດການໃນອະນາຄົດຈະຊ່ວຍໃຫ້ການທົດສອບທິດສະດີນີ້ແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງ jet stream ໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ມີ​ການ​ພົບ​ເຫັນ​ຍານ​ບິນ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ພະຫັດ. ໃນຊ່ວງຕົ້ນຊຸມປີ 2010, ຍານອະວະກາດ Cassini ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ເໜືອເສັ້ນສູນສູດຂອງອາຍແກັສ, ດ້ວຍຄວາມໄວຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ 523 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (325 ໄມລ໌ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ).

ຄຽງຂ້າງກະແສລົມ, ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍ JWST ຍັງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວົງແຫວນທີ່ອ່ອນເພຍຂອງດາວພະຫັດ, ວົງໂຄຈອນທາງເໜືອ ແລະໃຕ້ຂອງມັນ, ແລະດວງຈັນນ້ອຍກວ່າສອງດວງ, Amalthea ແລະ Adrastea. ວົງແຫວນຂອງດາວພະຫັດໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດໂດຍຍານອາວະກາດ Voyager 1 ຂອງອົງການ NASA ໃນປີ 1979, ແລະມັນໄດ້ຖືກທິດສະດີວ່າມາຈາກຜົນກະທົບຂອງອຸຕຸນິຍົມໃນດວງໜຶ່ງຂອງດາວພະຫັດ. ຄ້າຍກັບໂລກ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງດາວພະຫັດຈະສ້າງແສງແສງອາລຸນຂອງມັນ, ເຊິ່ງມີຄວາມແຮງກວ່າສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ 20,000 ເທົ່າ. ດວງຈັນ Amalthea ແລະ Adrastea ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 1892 ແລະ 1979 ຕາມລໍາດັບ, ແລະໂຄຈອນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງ Io, ຫນຶ່ງຂອງດວງຈັນ Galilean ຂອງ Jupiter.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຈະສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃໝ່ກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງດາວພະຫັດໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ນັກວິທະຍາສາດຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນການຄົ້ນພົບໃນອະນາຄົດທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ສຶກ​ສາ​ຈັດ​ພີມ​ມາ​ໃນ​ດາ​ລາ​ສາດ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​
- ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດ Basque
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester

By Mampho Brescia

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