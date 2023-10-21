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ISRO ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ເທິງດວງຈັນ

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
ISRO ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ເທິງດວງຈັນ

ISRO (ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​) ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ຫນ້າ​ໂດຍ Vikram lander ແລະ Pragyan rover ຢູ່​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ​. ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາວຸ​ໂສ​ຂອງ ISRO ຜູ້​ທີ່​ຂໍ​ບໍ່​ເປີດ​ເຜີຍ, ພື້ນ​ຜິວ​ດວງ​ຈັນ​ໄດ້​ຖືກ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ໂດຍ micrometeoroids ຢູ່​ສະ​ເໝີ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ.

ຍານ Chandrayaan 3, ພາລະກິດທີ່ຍານລົງຈອດ Vikram ແລະ Pragyan rover ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ, ໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດ 14 ມື້ຂອງຕົນຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າຍານອະວະກາດປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບນອນ, ມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກມົນຕີໂດຍ micrometeoroids ເຫຼົ່ານີ້.

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຫຼືຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ເວລາຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອບເຂດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນຫນ້າໂດຍ rover ແລະ lander. ມັນບໍ່ແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາຈະແຕກຫຼືປະສົບກັບບັນຫາອື່ນໆເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງ micrometeoroid ເຫຼົ່ານີ້.

ຍານຍົນ Vikram Lander ແລະ Pragyan rover ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມສໍາຫຼວດດວງຈັນທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງອິນເດຍ. ຍານລົງຈອດ Vikram ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສົ່ງຍານ Pragyan rover ໄປສູ່ພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ ແລະດໍາເນີນການທົດລອງແລະການສັງເກດການຕ່າງໆ.

ເພື່ອແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ micrometeoroids, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບ ISRO ທີ່ຈະຕິດຕາມສະຖານະການຢ່າງລະມັດລະວັງແລະສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນ. ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບການຕັ້ງຄ່າຮູບແບບການນອນຂອງຍານອະວະກາດ ແລະການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນຍານອາວະກາດ Vikram ແລະ Pragyan rover ຈາກຜົນກະທົບຂອງ micrometeoroids.

ຄວາມກັງວົນນີ້ທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍ ISRO ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ ແລະສິ່ງທ້າທາຍທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງພາລະກິດສຳຫຼວດດວງຈັນ. ໂດຍການກໍານົດແລະແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້, ອົງການອະວະກາດສາມາດຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດແລະອາຍຸຍືນຂອງຍານອະວະກາດຂອງພວກເຂົາຢູ່ເທິງດວງຈັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພະນັກງານ ISRO (ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່)
- ອິນ​ເດຍ​ໃນ​ມື້​ນີ້​

By Gabriel Botha

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