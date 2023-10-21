ISRO ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ເທິງດວງຈັນ

ISRO (ອົງການຄົ້ນຄ້ວາອາວະກາດຂອງອິນເດຍ) ໄດ້ຍົກອອກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະປະເຊີນຫນ້າໂດຍ Vikram lander ແລະ Pragyan rover ຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງ ISRO ຜູ້ທີ່ຂໍບໍ່ເປີດເຜີຍ, ພື້ນຜິວດວງຈັນໄດ້ຖືກມົນລະພິດໂດຍ micrometeoroids ຢູ່ສະເໝີ, ຊຶ່ງເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຍານອາວະກາດ.
ຍານ Chandrayaan 3, ພາລະກິດທີ່ຍານລົງຈອດ Vikram ແລະ Pragyan rover ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ, ໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດ 14 ມື້ຂອງຕົນຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າຍານອະວະກາດປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບນອນ, ມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກມົນຕີໂດຍ micrometeoroids ເຫຼົ່ານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຫຼືຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ເວລາຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອບເຂດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນຫນ້າໂດຍ rover ແລະ lander. ມັນບໍ່ແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາຈະແຕກຫຼືປະສົບກັບບັນຫາອື່ນໆເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງ micrometeoroid ເຫຼົ່ານີ້.
ຍານຍົນ Vikram Lander ແລະ Pragyan rover ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມສໍາຫຼວດດວງຈັນທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງອິນເດຍ. ຍານລົງຈອດ Vikram ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສົ່ງຍານ Pragyan rover ໄປສູ່ພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ ແລະດໍາເນີນການທົດລອງແລະການສັງເກດການຕ່າງໆ.
ເພື່ອແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ micrometeoroids, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບ ISRO ທີ່ຈະຕິດຕາມສະຖານະການຢ່າງລະມັດລະວັງແລະສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນ. ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບການຕັ້ງຄ່າຮູບແບບການນອນຂອງຍານອະວະກາດ ແລະການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນຍານອາວະກາດ Vikram ແລະ Pragyan rover ຈາກຜົນກະທົບຂອງ micrometeoroids.
ຄວາມກັງວົນນີ້ທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍ ISRO ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ ແລະສິ່ງທ້າທາຍທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງພາລະກິດສຳຫຼວດດວງຈັນ. ໂດຍການກໍານົດແລະແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້, ອົງການອະວະກາດສາມາດຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດແລະອາຍຸຍືນຂອງຍານອະວະກາດຂອງພວກເຂົາຢູ່ເທິງດວງຈັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພະນັກງານ ISRO (ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່)
- ອິນເດຍໃນມື້ນີ້