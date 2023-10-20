ນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາວິທີການໄຟຟ້າເພື່ອປ່ຽນການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໃນວັດສະດຸ Quantum

ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Penn State ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທີ່ສໍາຄັນໃນວັດສະດຸ quantum ໂດຍການພັດທະນາວິທີການໄຟຟ້າໃຫມ່ເພື່ອປ່ຽນທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ. ວິທີການຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນວັດສະດຸທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງ quantum anomalous Hall (QAH), ອາດຈະມີຜົນກະທົບສໍາລັບການພັດທະນາອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແລະຄອມພິວເຕີ້ quantum ລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ຜົນກະທົບຂອງ QAH ແມ່ນດີໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກວ່າມັນອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຕາມແຄມຂອງວັດສະດຸໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານໃດໆ. ການໄຫຼທີ່ບໍ່ມີການແຜ່ກະຈາຍນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ chiral edge current, ລົບລ້າງ backscattering ແລະ boasts quantized Hall resistance ແລະຄວາມຕ້ານທານຕາມລວງຍາວສູນ.
ໃນການສຶກສານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ອອກແບບ insulator QAH ທີ່ມີຄຸນສົມບັດສະເພາະທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ກໍາມະຈອນປະຈຸບັນ 5-millisecond ກັບ insulator, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຂອງວັດສະດຸແລະຕໍ່ມາມີການປ່ຽນແປງທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ. ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນທິດທາງນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນສູງສຸດ, ການເກັບຮັກສາ, ແລະການດຶງຂໍ້ມູນໃນເຕັກໂນໂລຢີ quantum.
ວິທີການທີ່ຜ່ານມາຂອງການປ່ຽນແປງທິດທາງຂອງການໄຫຼຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນອີງໃສ່ແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ, ແຕ່ວິທີການນີ້ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສະດວກສະບາຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແມ່ເຫຼັກຂະຫນາດໃຫຍ່. ໂດຍການເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ນໍາໃຊ້ແລະຮັດແຄບອຸປະກອນ insulator QAH, ພວກເຂົາເຈົ້າບັນລຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງປະຈຸບັນສູງຫຼາຍ, ປະສິດທິພາບສະຫຼັບທິດທາງການສະກົດຈິດແລະທິດທາງຂອງການຂົນສົ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າປຽບທຽບການປ່ຽນແປງນີ້ຈາກແມ່ເຫຼັກກັບການຄວບຄຸມໄຟຟ້າໃນວັດສະດຸ quantum ກັບການຫັນປ່ຽນການເກັບຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາແບບດັ້ງເດີມຈາກວິທີການທີ່ໃຊ້ແມ່ເຫຼັກເກົ່າໄປສູ່ວິທີການເອເລັກໂຕຣນິກໃຫມ່. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສະຫນອງການຕີຄວາມທິດສະດີຂອງວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຫຼັກຖານປະຕິບັດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນພົບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປະຈຸບັນທີມງານກຳລັງເຮັດວຽກຫາວິທີຢຸດອີເລັກໂທຣນິກໄວ້ຊົ່ວຄາວໃນຂະນະທີ່ພວກມັນກ້າວໄປໜ້າເພື່ອເປີດ ແລະ ປິດລະບົບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງກໍາລັງສືບສວນວິທີການເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບ QAH ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຖືຄໍາຫມັ້ນສັນຍາສໍາລັບການພັດທະນາອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍແລະການຮັບຮູ້ທ່າແຮງຂອງຄອມພິວເຕີ້ quantum.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. ການສະຫຼັບໄຟຟ້າຂອງແຂບໃນປະຈຸບັນ chirality ໃນ quantum ຜິດປົກກະຕິ insulators Hall. ນັດ. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y