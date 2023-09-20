ນັກບິນອະວະກາດ Frank Rubio ທໍາລາຍສະຖິຕິສໍາລັບການເດີນທາງໃນອາວະກາດທີ່ຍາວທີ່ສຸດໂດຍຊາວອາເມຣິກັນ

ນັກບິນອະວະກາດ Frank Rubio, ຊາວ Miami, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະບັນລຸຈຸດສໍາຄັນໂດຍການກາຍເປັນນັກອາວະກາດອາເມລິກາທີ່ມີການເດີນທາງໃນອະວະກາດທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ຫຼັງຈາກຈົບການສຶກສາຈາກໂຄງການນັກອາວະກາດຂອງອົງການ NASA ໃນປີ 2019, Rubio ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງໃນອາວະກາດຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2022. ມາຮອດວັນພະຫັດ, ລາວຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນອາວະກາດເປັນເວລາ 371 ມື້, ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງ 355 ມື້ທີ່ຖືໂດຍ Mark Vande Hei. . ການເດີນທາງຂອງ Rubio ເປັນການປະສົມຂອງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ລາງວັນ, ມີຊ່ວງເວລາທາງດ້ານອາລົມ ແລະ ຜົນສຳເລັດດ້ານວິຊາຊີບອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
ໃນການສໍາພາດຈາກສະຖານີອາວະກາດສາກົນ, Rubio ສະແດງຄວາມຂອບໃຈທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຫ້ອງການແລະທີມງານຂອງລາວໃນພາລະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. ລາວໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງການເດີນທາງ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳເລັດ ແລະ ເປັນກຽດທີ່ນຳມາໃຫ້ລາວ. ຄວາມຄາດຫວັງເດີມຂອງ Rubio ແມ່ນສໍາລັບພາລະກິດຫົກເດືອນ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫລຂອງ coolant ໃນຍານອະວະກາດທີ່ລາວຢູ່ເທິງຍົນ, ການກັບຄືນສູ່ໂລກປົກກະຕິໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ດ້ວຍເຫດນີ້, ອົງການອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງຍານອາວະກາດທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນທຸກລຳນຶ່ງ ໄປເກັບເອົາ Rubio ແລະນັກບິນອະວະກາດສອງຄົນ ທີ່ເຂົາກຳລັງແບ່ງປັນສະຖານີອະວະກາດນຳ.
ຕະຫຼອດພາລະກິດ, Rubio ໄດ້ໃຊ້ກົນໄກຮັບມືຕ່າງໆ, ລວມທັງການຢູ່ໃນທາງບວກ, ການຕິດຕໍ່ກັບຄົນທີ່ຮັກກັບບ້ານ, ແລະອີງໃສ່ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທີມງານຂອງລາວ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າ, Rubio ເຊື່ອວ່າເມື່ອທ່ານຫມັ້ນສັນຍາກັບພາລະກິດແລະຜ່ານການຝຶກອົບຮົມສອງປີຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຫນ້າທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະເກີດຂຶ້ນ.
ກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນນັກອາວະກາດ, Rubio ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນພັນເອກໃນກອງທັບສະຫະລັດແລະໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ມີຄຸນຄ່າເປັນທະຫານສູ້ຮົບແລະນັກບິນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກຂອງແພດສາດແລະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນແພດຫມໍຄອບຄົວແລະຫມໍຜ່າຕັດການບິນ.
ລໍຖ້າການກັບຄືນສູ່ໂລກ, Rubio ຍອມຮັບວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາສໍາລັບຮ່າງກາຍຂອງລາວທີ່ຈະປັບຕົວກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ມັນສາມາດໃຊ້ເວລາຈາກສອງຫາຫົກເດືອນເພື່ອໃຫ້ລາວສາມາດເຄື່ອນທີ່ປົກກະຕິໄດ້ ແລະຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ຢ່າງສະບາຍ.
ຊ່ວງເວລາທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ສຸດຂອງ Rubio ເມື່ອລາວກັບມາແມ່ນໄດ້ໝູນວຽນມາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ເພີດເພີນກັບຄວາມງຽບສະຫງົບຂອງສວນຫລັງບ້ານຂອງລາວ, ແລະຮັບປະທານສະຫຼັດສົດໆ. ການເດີນທາງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງລາວເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ນັກເດີນທາງອະວະກາດໃນອະນາຄົດ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນ ແລະການເສຍສະຫຼະຂອງນັກບິນອາວະກາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາສາດ ແລະການສໍາຫຼວດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- NPR