ການບຸກທະລຸນະວັດຕະກໍາ: ເສັ້ນໄຍທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ໃນສິ່ງທໍ

ການພັດທະນາທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍທີມງານຢູ່ MIT, FibeRobo, ໄດ້ນໍາສະເຫນີເສັ້ນໄຍທີ່ສາມາດດໍາເນີນໂຄງການທີ່ສາມາດປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາສິ່ງທໍໄດ້. ເສັ້ນໄຍນີ້, ເອີ້ນວ່າເສັ້ນໄຍຂອງແຫຼວ crystal elastomer (LCE) ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມິດງຽບແລະປະຕິສໍາພັນກັບການໂຕ້ຕອບການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຝັງຢູ່ໃນແຜ່ນແພ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບເສັ້ນໃຍທີ່ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງທີ່ຜ່ານມາ, FibeRobo ບໍ່ຕ້ອງການເຊັນເຊີຝັງຫຼືອົງປະກອບທີ່ຊັບຊ້ອນ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນເຮັດສັນຍາເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມແລະຕົວມັນເອງກັບຄືນເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ. ການທໍາງານທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການ coupling ເສັ້ນໄຍທີ່ມີ thread ເປັນ conductive, ອະນຸຍາດໃຫ້ການຄວບຄຸມດິຈິຕອນກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງຂອງແຜ່ນແພໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ.
ການພັດທະນາຂອງ FibeRobo ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເສັ້ນໃຍທີ່ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງໃນປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງຕົ້ນຕໍໄດ້ຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າທົດລອງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເສັ້ນໃຍທີ່ມີຢູ່ອາດຈະຢຸດເຊົາການທໍາງານຫຼັງຈາກການປະຕິບັດພຽງແຕ່ສອງສາມຢ່າງ, ມີຄວາມສາມາດຫົດຕົວທີ່ຈໍາກັດ, ແລະຂາດຄວາມສາມາດໃນການກັບຄືນດ້ວຍຕົນເອງ. ທາງເລືອກອື່ນ, ເຊັ່ນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານລົມ, ຕ້ອງການໃຊ້ເຄື່ອງອັດອາກາດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າ MIT ໄດ້ນໍາໃຊ້ elastomer ໄປເຊຍກັນເປັນຂອງແຫຼວ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໂມເລກຸນທີ່ໄຫຼຄ້າຍຄືຂອງແຫຼວແຕ່ stack ເຂົ້າໄປໃນການຈັດລຽງໄປເຊຍກັນເປັນໄລຍະ. ໂດຍການລວມໂຄງສ້າງຜລຶກເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍ elastic, ພວກເຂົາສາມາດສ້າງເສັ້ນໄຍທີ່ເຮັດສັນຍາໃນເວລາທີ່ຄວາມຮ້ອນແລະ stretched ກັບຄວາມຍາວເດີມຂອງມັນເມື່ອເຢັນ.
ສໍາຄັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄວບຄຸມຄຸນລັກສະນະຂອງເສັ້ນໄຍໄດ້ຊັດເຈນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຫນາແລະອຸນຫະພູມທີ່ມັນກະຕຸ້ນ, ໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານຂອງສານເຄມີທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງລະມັດລະວັງ. ວິທີການກະກຽມທີ່ກ້າວຫນ້ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດເສັ້ນໄຍ LCE ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຜ້າທີ່ນຸ່ງເສື້ອໄດ້ແລະປອດໄພສໍາລັບຜິວຫນັງຂອງມະນຸດ, ເປັນຈຸດສໍາຄັນທີ່ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ກັບເສັ້ນໄຍ LCE ທີ່ຜ່ານມາ.
ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຜະລິດ, ທີມງານໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງຈັກໂດຍໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ພິມດ້ວຍ 3D ແລະ laser-cut, ພ້ອມກັບເອເລັກໂຕຣນິກພື້ນຖານ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງ LCE ຢາງ, extruding ມັນຜ່ານ nozzle, ປິ່ນປົວມັນດ້ວຍຮັງສີ UV, ເຄືອບມັນດ້ວຍນ້ໍາມັນ, ແລະສຸດທ້າຍ harnessing ຜົງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກຜະລິດແຜ່ນແພ. ຂໍ້ສັງເກດ, ຂະບວນການທັງຫມົດນີ້ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ຫນຶ່ງມື້ແລະໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານຫນຶ່ງກິໂລແມັດຂອງເສັ້ນໄຍທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
FibeRobo ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາສິ່ງທໍ, ແຕ່ຍັງສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນດ້ານລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ເສັ້ນໄຍສາມາດຜະລິດໄດ້ໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ 20 ເຊັນຕໍ່ແມັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນລາຄາຖືກກວ່າເສັ້ນໃຍທີ່ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງທີ່ຂາຍໄດ້ປະມານ 60 ເທົ່າ.
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄຫມນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໂດຍຜ່ານການສ້າງເສື້ອຜ້າ compression ສໍາລັບຫມາທີ່ມີຊື່ອາຈານ. ໂດຍການໄດ້ຮັບສັນຍານ Bluetooth ຈາກສະມາດໂຟນ, ເສື້ອກັນໜາວສາມາດ “ກອດ” ໝາໄດ້, ສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຜ່ອນຄາຍຄວາມວິຕົກກັງວົນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງ FibeRobo ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກແຜ່ນແພ, ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄາດຄະເນການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນຂົງເຂດອື່ນໆ, ຈາກຫຸ່ນຍົນໄປຫາການດູແລສຸຂະພາບ. ດ້ວຍທຳມະຊາດທີ່ງຽບໆ ແລະຕອບສະໜອງໄດ້, ເສັ້ນໃຍທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ນີ້ຈະປົດລັອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່, ປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາພົວພັນກັບວັດຖຸປະຈໍາວັນ.
FAQ:
Q: FibeRobo ແມ່ນຫຍັງ?
A: FibeRobo ແມ່ນເສັ້ນໄຍທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ທີ່ພັດທະນາໂດຍທີມງານ MIT interdisciplinary ທີ່ເຮັດສັນຍາເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມແລະຕົວຂອງມັນເອງຍ້ອນກັບເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ.
Q: FibeRobo ແຕກຕ່າງຈາກເສັ້ນໃຍທີ່ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງທີ່ຜ່ານມາແນວໃດ?
A: FibeRobo ບໍ່ຕ້ອງການເຊັນເຊີຝັງຫຼືອົງປະກອບທີ່ສັບສົນ. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນດ້ວຍໄຟຟ້າໂດຍໃຊ້ກະທູ້ conductive, ສະເຫນີການຄວບຄຸມດິຈິຕອນກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງຂອງແຜ່ນແພ.
Q: ຂໍ້ດີຂອງ FibeRobo ຫຼາຍກວ່າທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ແມ່ນຫຍັງ?
A: FibeRobo ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເສັ້ນໃຍທີ່ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງໃນປະຈຸບັນໂດຍສະເຫນີຄວາມສາມາດໃນການຫົດຕົວທີ່ສໍາຄັນ, ການກັບຄືນຂອງຕົວເອງ, ແລະການເຮັດວຽກທີ່ງຽບ. ມັນຍັງມີລາຄາຖືກກວ່າ, ລາຄາພຽງແຕ່ 20 ເຊັນຕໍ່ແມັດ.
Q: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ FibeRobo ແມ່ນຫຍັງ?
A: FibeRobo ມີຜົນສະທ້ອນໃນສິ່ງທໍ, ຫຸ່ນຍົນ, ການດູແລສຸຂະພາບ, ແລະອື່ນໆ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງວັດຖຸໂຕ້ຕອບແລະການປັບຕົວ, ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນໂດເມນຕ່າງໆ.