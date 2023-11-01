Trou au Natron: A Volcanic Enigma ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງມັນ

ຮູບພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ຖ່າຍຈາກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຕຶກອາຄານ Trou au Natron ທີ່ເປັນຕາຢ້ານ, ຂຸມພູເຂົາໄຟ ແລະທະເລສາບໂຊດາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ Chad. ຈາກດ້ານເທິງ, ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍລະນີວິທະຍາທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້ ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບຜີປີສາດທີ່ແນມເບິ່ງໜ້າທ້ອງຟ້າ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າພາບລວງຕາທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການຫຼິ້ນເງົາໂດຍຂອບຂອງ caldera, ປະເພດຂອງ crater ພູເຂົາໄຟທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດທີ່ມີອໍານາດຫຼືຫນ້າດິນໄດ້ຕົກລົງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ magma ທີ່ຖືກລະບາຍນ້ໍາບາງສ່ວນ.
ລັກສະນະຄ້າຍຄື "ຕາ" ແລະ "ດັງ" ແມ່ນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໂກນຫມາກຂີ້ຫູດ - ສູງຊັນ, ຮູບຮ່າງເປັນຮູບໂກນທີ່ປະກົດຕົວຢູ່ອ້ອມຮອບ volcanic vents. ໂກນ cinder ເຫຼົ່າ ນີ້ ແມ່ນ ຄາດ ວ່າ ຈະ ຂ້ອນ ຂ້າງ ອ່ອນ, ອາດ ຈະ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໃນ ໄລ ຍະ ບໍ່ ຫຼາຍ ປານ ໃດ ລ້ານ ຫຼື ແມ່ນ ແຕ່ ພັນ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ. ອ້ອມຮອບ "ປາກ" ຂອງໃບຫນ້າແມ່ນເປືອກສີຂາວທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ປະກອບດ້ວຍ natron, ປະສົມປະສານເປັນເອກະລັກຂອງ sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium chloride, ແລະ sodium sulfate. ກິດຈະກໍາຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນໃນພາກພື້ນເຮັດໃຫ້ນ້ໍາພາກຮຽນ spring ສະສົມຢູ່ເທິງຫນ້າດິນ, evaporate, ແລະປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງແຮ່ທາດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງ crust ແຮ່ທາດນີ້.
ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ Tarso Toussidé—ເປັນໂຄງສ້າງພູເຂົາໄຟທີ່ໂດດເດັ່ນດ້ວຍ fumaroles ແລະ stratovolcano ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ—Trou au Natron ເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍພູພູເຂົາໄຟທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພູເຂົາ Tibesti. ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງມັນມີສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນວິທະຍາສາດ, ແຕ່ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໃນຊຸມປີ 1960 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Trou au Natron ເຄີຍເຕັມໄປດ້ວຍທະເລສາບ glacial ທີ່ຍາວຫຼາຍຮ້ອຍແມັດເລິກປະມານ 14,000 ປີກ່ອນ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ການສຳຫຼວດໃນປີ 2015 ທີ່ນຳພາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວເຢຍລະມັນ ທ່ານ Stefan Kröpelin ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ໄປຮອດສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ເກັບເອົາຕົວຢ່າງຂອງສາຫຼ່າຍໃນນ້ຳທີ່ເປັນຟອດຊິວສິກ ທີ່ມີມາເປັນເວລາປະມານ 120,000 ປີ.
ຂໍຂອບໃຈກັບການສັງເກດການຈາກດາວທຽມ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພາກພື້ນໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີ ASTER ຂອງດາວທຽມ Terra ຂອງ Nasa ເພື່ອສ້າງໄລຍະເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟຢູ່ໃນພື້ນທີ່. ການວິເຄາະຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການສ້າງຕັ້ງຂອງ Trou au Natron ແມ່ນໃນບັນດາເຫດການທໍລະນີສາດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນພາກພື້ນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວນີ້.
ຮູບພາບທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນທີ່ມີປ້າຍຊື່ ISS068-E-53507 ຖືກຈັບດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ Nikon D5 ທີ່ມີຄວາມຍາວໂຟກັສ 500 ມິນລິແມັດ. ມັນໄດ້ຖືກດັດແປງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດ ແລະລົບລ້າງສິ່ງປະດິດຂອງເລນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜ່ານສູນສັງເກດການໂລກຂອງ ISS ແລະໜ່ວຍວິທະຍາສາດໂລກ ແລະການຮັບຮູ້ທາງໄກຢູ່ສູນອາວະກາດ Johnson. ໂຄງການສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງນັກບິນອາວະກາດ ທີ່ຖ່າຍຮູບໜ່ວຍໂລກອັນລ້ຳຄ່າເຫຼົ່ານີ້, ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຂອງພວກມັນສຳລັບການສຳຫຼວດທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
- ຖາມ: Trou au Natron ແມ່ນຫຍັງ?
- A: Trou au Natron ເປັນຂຸມພູເຂົາໄຟແລະທະເລສາບໂຊດາຕັ້ງຢູ່ພາກເຫນືອຂອງ Chad.
- ຖາມ: ສິ່ງທີ່ສ້າງພາບລວງຕາຂອງໃບຫນ້າ ghostly ໃນ Trou au Natron?
- A: ພາບລວງຕາຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍເງົາທີ່ຖືກໂຍນລົງໂດຍຂອບຂອງ caldera, ປະເພດຂອງ crater volcanic.
- Q: ໂກນດອກ cinder ແມ່ນຫຍັງ?
- A: ໂກນດອກກຸຫຼາບເປັນພູທີ່ສູງຊັນ, ເປັນຮູບຊົງໂກນ, ອ້ອມຮອບຊ່ອງອາກາດຂອງພູເຂົາໄຟ.
- ຖາມ: ເປືອກສີຂາວທີ່ອ້ອມຮອບ "ປາກ" ຂອງໃບຫນ້າແມ່ນຫຍັງ?
- A: ເປືອກສີຂາວປະກອບດ້ວຍ natron, ເກືອປະສົມຂອງ sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium chloride, ແລະ sodium sulfate.
- ຖາມ: ໂກນຫມາກຂີ້ຫູດໃນ Trou au Natron ມີອາຍຸເທົ່າໃດ?
- A: ໂກນດອກກຸຫຼາບແມ່ນເຊື່ອວ່າຍັງອ່ອນທາງດ້ານທໍລະນີສາດ, ອາດຈະສ້າງຂື້ນພາຍໃນສອງສາມລ້ານຫຼືແມ້ກະທັ້ງພັນປີ.
- ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເດີນທາງໃນປີ 2015 ແມ່ນຫຍັງ?
- A: ການເດີນທາງສຳຫຼວດປີ 2015 ທີ່ນຳພາໂດຍ Stefan Kröpelin ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຂອງສາຫຼ່າຍໃນນ້ຳທີ່ເປັນຟອດຊິວສິກທີ່ເຊື່ອວ່າມີອາຍຸປະມານ 120,000 ປີ.