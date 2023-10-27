ໂຄງການ LZ ໃນ South Dakota ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານຄວາມມືດທົ່ວໂລກ

ໃນການສະແຫວງຫາການຊອກຫາສິ່ງທີ່ມືດມົວ, ໂຄງການ LUX-ZEPLIN (LZ) ໃນລັດ South Dakota ໄດ້ປະກົດຕົວຂຶ້ນເປັນຕົວແທນ. ຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມໜ້າດິນເກືອບໜຶ່ງໄມລ໌ຢູ່ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າໃຕ້ດິນ Sanford (SURF) ໃນເມືອງ Lead, South Dakota, LZ ແມ່ນການທົດລອງວັດຖຸມືດທີ່ທັນສະໄໝທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຫ້ອງການວິທະຍາສາດຂອງກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ (DOE).
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຜ່ານມາຈາກ 60 ມື້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຄົ້ນຫາໄດ້ວາງຕໍາແຫນ່ງ LZ ລ່ວງຫນ້າຂອງການທົດລອງອື່ນໆທົ່ວໂລກ, ລວມທັງຢູ່ໃນການາດາ, ເກົາຫລີ, ຈີນ, ແລະເອີຣົບ. ໂຄສົກຂອງໂຄງການ, ດຣ. ຄວາມສຳເລັດນີ້ໝາຍເຖິງການເຂົ້າສູ່ເຂດການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ມີຕາຕະລາງສຳລັບໂຄງການ.
ວັດຖຸມືດ, ເປັນສານທີ່ສັບສົນທີ່ຄິດວ່າຈະປະກອບເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຈັກກະວານ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນມາດົນນານ. ມັນບໍ່ພົວພັນກັບແສງສະຫວ່າງ, ເຮັດໃຫ້ການຊອກຄົ້ນຫາໂດຍກົງມີຄວາມທ້າທາຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ຈຸດປະສົງຂອງການທົດລອງ LZ ແມ່ນເພື່ອກວດສອບການພົວພັນທີ່ຫາຍາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງອຸປະກອນຂອງຄວາມມືດແລະບັນດາສາມັນໂດຍການນໍາໃຊ້ tank ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ xenon ຂອງແຫຼວອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍເຄື່ອງກວດຈັບລະອຽດອ່ອນ.
ປະໂຫຍດຂອງ LZ ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ປັບປຸງແລະເປົ້າຫມາຍ xenon ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເມື່ອທຽບກັບການທົດລອງທີ່ຜ່ານມາ. ສະຖານທີ່ຂອງມັນເລິກລົງໃຕ້ດິນຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຈາກຮັງສີ cosmic, ຊ່ວຍໃຫ້ການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການມາເຖິງຕອນນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການແຂ່ງຂັນທົ່ວໂລກເພື່ອປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງເລື່ອງມືດ.
FAQ:
ຖາມ: ສິ່ງມືດແມ່ນຫຍັງ?
A: ວັດຖຸມືດແມ່ນເປັນຮູບແບບສົມມຸດຕິຖານຂອງວັດຖຸທີ່ເຊື່ອວ່າມີປະມານ 85% ຂອງມວນທັງໝົດຂອງຈັກກະວານ. ມັນບໍ່ພົວພັນກັບແສງສະຫວ່າງແລະພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການສັງເກດເຫັນໂດຍທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານຜົນກະທົບ gravitational ຂອງຕົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສັງເກດເຫັນ.
ຖາມ: ການທົດລອງ LZ ເຮັດວຽກແນວໃດ?
A: ການທົດລອງ LZ ໃຊ້ຖັງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ xenon ຂອງແຫຼວເປັນເປົ້າຫມາຍໃນການກວດສອບການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງອະນຸພາກຂອງສານຊ້ໍາແລະສິ່ງທໍາມະດາ. ເມື່ອອະນຸພາກຂອງສານມືດມາຕຳກັນກັບປະລໍາມະນູ xenon, ມັນຈະຜະລິດແສງກະພິບຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປ່ອຍອິເລັກຕອນ, ເຊິ່ງຖືກກວດພົບໂດຍເຄື່ອງມືທີ່ລະອຽດອ່ອນອ້ອມຖັງ.
Q: ເປັນຫຍັງ LZ ຈຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ດິນ?
A: LZ ຕັ້ງຢູ່ເລິກໃຕ້ດິນເພື່ອປ້ອງກັນການທົດລອງຈາກຮັງສີ cosmic, ເຊິ່ງສາມາດແຊກແຊງການກວດພົບຂອງອະນຸພາກຂອງສານຊ້ໍາ. ສະຖານທີ່ໃຕ້ດິນສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ງຽບສະຫງົບສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ.