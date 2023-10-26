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ວິທີໃໝ່ໃນການໃຊ້ສານຕົກຄ້າງອາຫານ: ວິທີການແບບຍືນຍົງ

ByMampho Brescia

Oct 26, 2023
ວິທີໃໝ່ໃນການໃຊ້ສານຕົກຄ້າງອາຫານ: ວິທີການແບບຍືນຍົງ

ນັກວິທະຍາສາດເອີຣົບ, ເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບບໍລິສັດແລະກຸ່ມບໍລິສັດ, ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈພື້ນຖານທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດແລະເພີ່ມທ່າແຮງຂອງສານຕົກຄ້າງໃນການຜະລິດອາຫານ. ຊອບແວນະວັດຕະກໍານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ພິຈາລະນາທາງດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈເສດຖະກິດແລະຄວາມຍືນຍົງ, ການປະຕິວັດຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນອຸດສາຫະກໍາກະສິກໍາອາຫານ.

ໃນແຕ່ລະປີ, ອາຫານຫຼາຍລ້ານໂຕນຖືກສູນເສຍໄປ, ຫມາກໄມ້ແລະຜັກກວມເອົາ 45% ຂອງການສູນເສຍນີ້. ໂດຍປົກກະຕິ, ສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປຢູ່ໃນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼືຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນອາຫານສັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ແມ່ນວ່າຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ມີສານປະກອບອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດສະກັດເອົາແລະນໍາໃຊ້ໄດ້ດີກວ່າ.

ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາຂອງເອີຣົບ Model2Bio, ນັກວິທະຍາສາດ, ບໍລິສັດ, ແລະກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມກັນເພື່ອພັດທະນາຕົ້ນແບບສໍາລັບເຄື່ອງມືສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈ. ໂດຍການໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດທີ່ທັນສະໃໝ, ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດຕອບຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນສາມຢ່າງ: ສິ່ງທີ່ສາມາດຜະລິດຈາກສານຕົກຄ້າງ, ມັນສາມາດຜະລິດໄດ້ຢ່າງປະຫຍັດທີ່ສຸດ, ແລະຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຂອງເສັ້ນທາງການລີໄຊເຄີນທີ່ແນະນໍາແມ່ນຫຍັງ?

ປະກອບອາວຸດດ້ວຍຂໍ້ມູນນີ້, ເຄື່ອງມືສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດສໍາລັບການຟື້ນຕົວວັດສະດຸ, ສານເຄມີ, ຫຼືພະລັງງານຈາກສານຕົກຄ້າງໃນການຜະລິດອາຫານ. ນີ້ເປີດໂລກຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບບໍລິສັດກະສິກໍາອາຫານ, ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ແລະອຸດສາຫະກໍາຊີວະພາບ.

Tamara Fernández Arévalo, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສູນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ Ceit ໃນປະເທດສະເປນແລະຜູ້ປະສານງານຂອງໂຄງການ Model2Bio, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງເຄື່ອງມື: "ບໍລິສັດມັກຈະຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງພວກເຂົານອກເຫນືອຈາກການໃຊ້ພວກມັນເປັນອາຫານສັດ. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ສານ​ຕົກ​ຄ້າງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​, ເຊັ່ນ​: ການ​ຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຈາກ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ຫຼື​ການ​ສ້າງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ​.

ໃນຂະນະທີ່ທ່າອ່ຽງຂອງໂລກຫັນໄປສູ່ການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນຈາກສັດໜ້ອຍລົງ, ທາງເລືອກທາງເລືອກສຳລັບອາຫານກະເສດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ແທນທີ່ຈະໃຊ້ whey ເນີຍແຂງເປັນອາຫານສັດ, ທາດໂປຼຕີນສາມາດສະກັດຈາກມັນເພື່ອເສີມທາງເລືອກທີ່ບໍ່ແມ່ນສັດ. ນ້ໍາທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກຂະບວນການນີ້, ທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນ້ໍາຕານ, ສາມາດຫມັກດ້ວຍຈຸລິນຊີ. ໃນທີ່ປະທັບຂອງອົກຊີເຈນ, ຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານີ້ຜະລິດນ້ໍາມັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບນ້ໍາມັນປາມ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນ, ອາຊິດອິນຊີແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຊີວະພາບ.

ເຄື່ອງມືສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດຂະບວນການທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຸດທີ່ຈະດໍາເນີນການ. ໂດຍການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ການຜະລິດແລະການຂົນສົ່ງສອດຄ່ອງກັບມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ຈໍາກັດຂອບເຂດຂອງລະບົບນິເວດຂອງພວກເຂົາ.

ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ມື​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ນີ້​ເປັນ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ​ສ້າງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເປັນ​ວົງ​ກວ້າງ.

ຄໍາ​ຖາມ

ຈຸດປະສົງຂອງເຄື່ອງມືສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈທີ່ພັດທະນາໂດຍນັກວິທະຍາສາດເອີຣົບແມ່ນຫຍັງ?

ເຄື່ອງມືສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດແລະເພີ່ມທ່າແຮງຂອງສານຕົກຄ້າງໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານໂດຍການພິຈາລະນາປັດໃຈດ້ານວິຊາການ, ເສດຖະກິດແລະຄວາມຍືນຍົງ. ມັນສະຫນອງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຟື້ນຕົວວັດສະດຸ, ສານເຄມີ, ຫຼືພະລັງງານຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ໃນລັກສະນະທີ່ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຸດ.

ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະຊອກຫາວິທີໃຫມ່ໆເພື່ອນໍາໃຊ້ສານຕົກຄ້າງອາຫານ?

ການຊອກຫາວິທີປະດິດສ້າງເພື່ອນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ສູງສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ້. ແທນທີ່ຈະຖືກປະຖິ້ມ ຫຼືໃຊ້ເປັນອາຫານສັດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ່ຽນເປັນທາດປະກອບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນວົງກົມ.

ບາງຕົວຢ່າງຂອງການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກສໍາລັບອາຫານກະເສດຕົກຄ້າງແມ່ນຫຍັງ?

ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກສໍາລັບການຕົກຄ້າງອາຫານກະສິກໍາແມ່ນການສະກັດທາດໂປຼຕີນຈາກ whey ເນີຍແຂງເພື່ອເສີມທາງເລືອກທີ່ບໍ່ແມ່ນສັດ. ນ້ໍາທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກຂະບວນການນີ້ສາມາດຖືກຫມັກດ້ວຍຈຸລິນຊີ, ເຮັດໃຫ້ມີການຜະລິດນ້ໍາມັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບນ້ໍາມັນປາມໃນທີ່ປະທັບຂອງອົກຊີເຈນ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນ, ອາຊິດອິນຊີໄດ້ຖືກຜະລິດ, ເຊິ່ງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຊີວະພາບ, ໃນບັນດາການນໍາໃຊ້ອື່ນໆ.

ເຄື່ອງມືສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບໍລິສັດໃນອຸດສາຫະກໍາກະສິກໍາອາຫານແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈໃຫ້ບໍລິສັດອາຫານກະສິກໍາທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການສານຕົກຄ້າງຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມັນນໍາສະເຫນີວິທີການທາງເລືອກໃນການໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ: ການສ້າງພະລັງງານຈາກອາຍແກັສຊີວະພາບຫຼືການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມ. ໂດຍການຍອມຮັບການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງເຫຼົ່ານີ້, ບໍລິສັດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ, ເສີມຂະຫຍາຍຮ່ອງຮອຍທາງນິເວດວິທະຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະສາມາດຄົ້ນພົບແຫຼ່ງລາຍຮັບໃຫມ່.

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