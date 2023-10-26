ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ຕີພິມໃນ Communications Earth & Environment ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານໃໝ່ທີ່ຊີ້ບອກເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈລະຫວ່າງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກ ແລະດວງຈັນຂອງພວກເຮົາ. ເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ Kamo'oalewa, ຮູບດາວດວງນີ້ໄດ້ໂຄຈອນຢູ່ພາຍໃນ 9 ລ້ານໄມລ໌ຂອງໂລກໃນທຸກໆເດືອນເມສານັບຕັ້ງແຕ່ການຄົ້ນພົບໃນປີ 2016. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນພຽງແຕ່ໃນປີ 2021 ທີ່ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ແປກປະຫຼາດໃນອົງປະກອບຂອງດວງຈັນ.
ຜູ້ຂຽນຜູ້ນໍາ Renu Malhotra, ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ອະທິບາຍວ່າການວິເຄາະໃຫມ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນດວງຈັນເປັນແຫຼ່ງທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຂອງ Kamo'oalewa, ເຊິ່ງແປວ່າ "ຊິ້ນສ່ວນທີ່ສັ່ນສະເທືອນ" ໃນຮາວາຍ. ຄຸນສົມບັດວົງໂຄຈອນທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງຮູບດາວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການສືບສວນຕື່ມອີກ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, Kamo'oalewa ປະກົດວ່າໂຄຈອນຮອບໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນແມ່ນດວງອາທິດ. ອັນທີສອງ, ບໍ່ຄືກັບວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນກວ່າ, ເປັນຮູບດາວດວງນີ້ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນໃກ້ກັບໂລກຫຼາຍລ້ານປີ.
ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມຂອງ spectra ຂອງ Kamo'oalewa ເປີດເຜີຍວ່າ ການປ່ອຍແສງ ແລະຄຸນສົມບັດການດູດຊຶມຂອງດາວເຄາະນ້ອຍແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຫີນດວງຈັນ. ການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຈໍາລອງຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເທິງດວງຈັນ, ຄົ້ນຫາກໍາລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕໍ່ໄປທີ່ສາມາດຂັບໄລ່ຊິ້ນສ່ວນຂອງດວງຈັນເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນໃກ້ກັບໂລກ. ດ້ວຍຄວາມແປກໃຈຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກ້ອນຫີນເຫຼົ່ານີ້ແນ່ນອນສາມາດສິ້ນສຸດຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຫ່າງໄກຂອງດວງອາທິດແທນທີ່ຈະລົງຈອດເທິງໂລກຫຼືກັບຄືນສູ່ຫນ້າດິນຂອງດວງຈັນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ Kamo'oalewa. ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າແກ່ນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຮູບດາວທີ່ໃກ້ກັບໂລກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງອົງຄະທາດຊັ້ນສູງໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ທີມງານມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນພົບເງື່ອນໄຂທີ່ຊັດເຈນທີ່ອ້ອມຮອບການປ່ຽນຫີນເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນໃນປະຈຸບັນແລະກໍານົດເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງເຫດການຜົນກະທົບ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຂອງ Kamo'oalewa ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງດວງຈັນແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຮູບດາວຢູ່ໃນເຂດ cosmic ຂອງພວກເຮົາ.
FAQ
ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງຮູບດາວ Kamo'oalewa ແມ່ນຫຍັງ?
A: ດາວເຄາະນ້ອຍ Kamo'oalewa ມີຄວາມສຳຄັນເພາະມັນສະແດງອົງປະກອບທີ່ຄ້າຍກັບດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງດວງຈັນ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງ Kamo'oalewa ຈຶ່ງຖືກຖືວ່າເປັນ "ດາວທຽມເຄິ່ງ" ຂອງໂລກ?
A: Kamo'oalewa ຖືກຖືວ່າເປັນດາວທຽມເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ ເພາະມັນໂຄຈອນໃກ້ກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ເຖິງວ່າຄູ່ຕົວຈິງຂອງມັນແມ່ນດວງອາທິດກໍຕາມ.
ຖາມ: ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Kamo'oalewa ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກດາລາສາດແນວໃດ?
A: ນັກດາລາສາດໄດ້ຖືກແຕ້ມໄປຫາ Kamo'oalewa ເນື່ອງຈາກວົງໂຄຈອນຮອບໂລກທີ່ຜິດປົກກະຕິແລະການຄາດຄະເນຂອງມັນຢູ່ໃກ້ກັບດາວຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະຍາວ.
ຖາມ: ນັກວິທະຍາສາດກໍານົດແນວໃດວ່າ Kamo'oalewa ແມ່ນເຮັດຈາກຫີນດວງຈັນ?
A: ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ວິເຄາະແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາ ແລະຖືກດູດຊຶມໂດຍ Kamo'oalewa, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບຂອງມັນເປັນຫີນດວງຈັນ.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ?
A: ການຄົ້ນພົບໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນຂອງຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ຖາມ: ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແມ່ນຫຍັງ?
A: ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປລວມມີການສືບສວນເງື່ອນໄຂທີ່ນໍາໄປສູ່ວົງໂຄຈອນປັດຈຸບັນຂອງ Kamo'oalewa ແລະກໍານົດເວລາທີ່ຊັດເຈນຂອງຜົນກະທົບທີ່ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນດວງຈັນທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກ.