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ກົນໄກຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ໃນ Touch Receptor Neurons

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ກົນໄກຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ໃນ Touch Receptor Neurons

ການສໍາພັດມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການລວມ sensory, ການສະແດງອອກທາງດ້ານອາລົມ, ແລະການພັດທະນາມັນສະຫມອງ. ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ສໍາ​ພັດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ​ແລະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໂລກ​ທີ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ພວກ​ເຮົາ​. ແຕ່ຈຸລັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດແລະສົ່ງກໍາລັງກົນຈັກ?

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາໃນ Nature Cell Biology ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ ICFO ແລະ IRB Barcelona ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ການປ່ຽນແປງຈາກສະພາບຂອງແຫຼວໄປສູ່ລັດແຂງໃນ neurons receptor ການສໍາພັດ. ທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນ biomolecular ທີ່ມີບົດບາດໃນຂະບວນການທາງກາຍະພາບແລະ pathological ຕ່າງໆ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ທາດໂປຼຕີນທີ່ເອີ້ນວ່າ MEC-2, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບກົນໄກຂອງເຍື່ອແລະກິດຈະກໍາຊ່ອງທາງ ion. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ MEC-2 ປະກອບເປັນ condensates ໃນ neurons receptor ການສໍາພັດ. ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບ fluorescence ແລະກ້ອງຈຸລະທັດໂມເລກຸນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນສອງປະຊາກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ MEC-2: ສະນຸກເກີຂອງແຫຼວຢູ່ໃກ້ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຊນທີ່ຊ່ວຍການຂົນສົ່ງ, ແລະປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຄ້າຍຄືແຂງຢູ່ໃນ neurite ປາຍທີ່ສະຫນັບສະຫນູນກໍາລັງກົນຈັກໃນລະຫວ່າງການສໍາພັດ.

ການທົດລອງເພີ່ມເຕີມໄດ້ເປີດເຜີຍກົນໄກໂມເລກຸນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂະບວນການຂົ້ນແລະວິທີການຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງ condensates ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າທາດໂປຼຕີນອື່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ UNC-89 ສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ condensates MEC-2, ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໃນການເຮັດວຽກທາງຊີວະພາບ.

ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ໃນ mechanotransduction, ບ່ອນທີ່ຈຸລັງປ່ຽນການກະຕຸ້ນກົນຈັກເຂົ້າໄປໃນກິດຈະກໍາ electrochemical. ການຫັນປ່ຽນຈາກທາດແຫຼວໄປສູ່ສະພາບທີ່ຄ້າຍຄືແຂງຈະປ່ຽນການເຮັດວຽກຂອງ condensates, ເຮັດໃຫ້ມັນສະດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງແລະການປ່ຽນຂອງ cues ກົນຈັກໃນລະຫວ່າງການ mechanosensation.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາການປິ່ນປົວແລະການປິ່ນປົວແບບປະດິດສ້າງ. ມັນອາດຈະຊ່ວຍໃນການກໍານົດລາຍລະອຽດຂອງໂມເລກຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫັນປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນສຸຂະພາບແລະພະຍາດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງ neurological.

ທີ່ມາ: Nature Cell Biology (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)
ນິຍາມ:
– ທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates: ສະລັບສັບຊ້ອນ biomolecular ທີ່ປະກອບເປັນໂຄງສ້າງຂອງແຫຼວໃນຈຸລັງ.
– Mechanotransduction: ຂະບວນການທີ່ຈຸລັງປ່ຽນການກະຕຸ້ນກົນຈັກເປັນກິດຈະກໍາ electrochemical.
– ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​: ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ condensates ຈາກ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ເປັນ​ລັດ​ແຂງ​.
– Mechanosensation: ການຮັບຮູ້ຂອງກໍາລັງກົນຈັກໂດຍຈຸລັງ.

By Robert Andrew

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