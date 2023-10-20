ກົນໄກຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ໃນ Touch Receptor Neurons

ການສໍາພັດມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການລວມ sensory, ການສະແດງອອກທາງດ້ານອາລົມ, ແລະການພັດທະນາມັນສະຫມອງ. ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮັບຮູ້ສໍາພັດອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນອື່ນແລະເຂົ້າໃຈໂລກທີ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. ແຕ່ຈຸລັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດແລະສົ່ງກໍາລັງກົນຈັກ?
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາໃນ Nature Cell Biology ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ ICFO ແລະ IRB Barcelona ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ການປ່ຽນແປງຈາກສະພາບຂອງແຫຼວໄປສູ່ລັດແຂງໃນ neurons receptor ການສໍາພັດ. ທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນ biomolecular ທີ່ມີບົດບາດໃນຂະບວນການທາງກາຍະພາບແລະ pathological ຕ່າງໆ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ທາດໂປຼຕີນທີ່ເອີ້ນວ່າ MEC-2, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບກົນໄກຂອງເຍື່ອແລະກິດຈະກໍາຊ່ອງທາງ ion. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ MEC-2 ປະກອບເປັນ condensates ໃນ neurons receptor ການສໍາພັດ. ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບ fluorescence ແລະກ້ອງຈຸລະທັດໂມເລກຸນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນສອງປະຊາກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ MEC-2: ສະນຸກເກີຂອງແຫຼວຢູ່ໃກ້ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຊນທີ່ຊ່ວຍການຂົນສົ່ງ, ແລະປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຄ້າຍຄືແຂງຢູ່ໃນ neurite ປາຍທີ່ສະຫນັບສະຫນູນກໍາລັງກົນຈັກໃນລະຫວ່າງການສໍາພັດ.
ການທົດລອງເພີ່ມເຕີມໄດ້ເປີດເຜີຍກົນໄກໂມເລກຸນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂະບວນການຂົ້ນແລະວິທີການຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງ condensates ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າທາດໂປຼຕີນອື່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ UNC-89 ສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ condensates MEC-2, ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໃນການເຮັດວຽກທາງຊີວະພາບ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ໃນ mechanotransduction, ບ່ອນທີ່ຈຸລັງປ່ຽນການກະຕຸ້ນກົນຈັກເຂົ້າໄປໃນກິດຈະກໍາ electrochemical. ການຫັນປ່ຽນຈາກທາດແຫຼວໄປສູ່ສະພາບທີ່ຄ້າຍຄືແຂງຈະປ່ຽນການເຮັດວຽກຂອງ condensates, ເຮັດໃຫ້ມັນສະດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງແລະການປ່ຽນຂອງ cues ກົນຈັກໃນລະຫວ່າງການ mechanosensation.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາການປິ່ນປົວແລະການປິ່ນປົວແບບປະດິດສ້າງ. ມັນອາດຈະຊ່ວຍໃນການກໍານົດລາຍລະອຽດຂອງໂມເລກຸນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫັນປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນສຸຂະພາບແລະພະຍາດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງ neurological.
ທີ່ມາ: Nature Cell Biology (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)
ນິຍາມ:
– ທາດໂປຼຕີນຈາກ condensates: ສະລັບສັບຊ້ອນ biomolecular ທີ່ປະກອບເປັນໂຄງສ້າງຂອງແຫຼວໃນຈຸລັງ.
– Mechanotransduction: ຂະບວນການທີ່ຈຸລັງປ່ຽນການກະຕຸ້ນກົນຈັກເປັນກິດຈະກໍາ electrochemical.
– ການເຕີບໂຕຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ: ການປ່ຽນແປງຂອງ condensates ຈາກສະພາບຂອງນ້ໍາເປັນລັດແຂງ.
– Mechanosensation: ການຮັບຮູ້ຂອງກໍາລັງກົນຈັກໂດຍຈຸລັງ.