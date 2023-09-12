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ຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິສໍາລັບການຮັກສາຊີວິດສຸຂະພາບ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິສໍາລັບການຮັກສາຊີວິດສຸຂະພາບ

ການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍບົນພື້ນຖານທີ່ສອດຄ່ອງແມ່ນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນຫລາຍສໍາລັບທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ. ຈາກການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກໄປສູ່ການປັບປຸງສຸຂະພາບຈິດ, ການລວມເອົາການອອກກໍາລັງກາຍເຂົ້າໄປໃນກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນແມ່ນສໍາຄັນ.

ການອອກກໍາລັງກາຍແມ່ນຖືກກໍານົດວ່າເປັນການເຄື່ອນໄຫວໃດໆຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກ້າມຊີ້ນເຮັດວຽກແລະນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ. ມັນມາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ກິດຈະກໍາ cardiovascular ເຊັ່ນ: ແລ່ນ, ຂີ່ລົດຖີບ, ຫຼືລອຍນ້ໍາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອອກກໍາລັງກາຍການຝຶກອົບຮົມຄວາມເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນ: ການຍົກນ້ໍາຫນັກຫຼືການຝຶກອົບຮົມຕ້ານທານ.

ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິແມ່ນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກ. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຊ່ວຍເຜົາຜານແຄລໍລີ່, ດັ່ງນັ້ນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສູນເສຍນ້ໍາຫນັກຫຼືການຮັກສານ້ໍາຫນັກ. ມັນຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການພັດທະນາຂອງພະຍາດຊໍາເຮື້ອເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ແລະພະຍາດເບົາຫວານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການອອກກໍາລັງກາຍມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ. ມັນປ່ອຍ endorphins, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຮໍໂມນ "ຄວາມຮູ້ສຶກດີ", ແລະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຊຶມເສົ້າແລະຄວາມກັງວົນ. ກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິຍັງຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການນອນ, ປັບປຸງຫນ້າທີ່ຂອງມັນສະຫມອງ, ແລະເພີ່ມອາລົມໂດຍລວມແລະຄວາມນັບຖືຕົນເອງ.

ເພື່ອເກັບກ່ຽວຜົນປະໂຫຍດຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫນ້ອຍ 150 ນາທີຂອງກິດຈະກໍາ aerobic ປານກາງຫຼື 75 ນາທີຂອງກິດຈະກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ອາທິດ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເລືອກກິດຈະ ກຳ ທີ່ຄົນເຮົາມັກເພື່ອເພີ່ມຄວາມສອດຄ່ອງແລະຍຶດ ໝັ້ນ ກັບກົດລະບຽບການອອກ ກຳ ລັງກາຍ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳແມ່ນຈຳເປັນຕໍ່ການຮັກສາຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ມັນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຈໍານວນຫລາຍ, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ, ປັບປຸງອາລົມ, ແລະປັບປຸງຫນ້າທີ່ຂອງມັນສະຫມອງ. ການລວມເອົາການອອກກໍາລັງກາຍເຂົ້າໄປໃນປະຈໍາວັນສາມາດປັບປຸງສະຫວັດດີການໂດຍລວມແລະຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ນິຍາມ:
– ອອກ​ກໍາ​ລັງ​ກາຍ​: ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ຮ່າງ​ກາຍ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ກ້າມ​ເນື້ອ​ແລະ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​ຫົວ​ໃຈ​.
– Endorphins: ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫມອງ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ອາ​ການ​ເຈັບ​ປວດ​ແລະ​ເພີ່ມ​ອາ​ລົມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສະ​ຖາ​ບັນ​ພະ​ຍາດ​ເບົາ​ຫວານ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ຍ່ອຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ແລະ​ພະ​ຍາດ​ຫມາກ​ໄຂ່​ຫຼັງ​
– ຄລີນິກ Mayo

By Gabriel Botha

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