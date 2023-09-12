ຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິສໍາລັບການຮັກສາຊີວິດສຸຂະພາບ

ການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍບົນພື້ນຖານທີ່ສອດຄ່ອງແມ່ນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນຫລາຍສໍາລັບທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ. ຈາກການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກໄປສູ່ການປັບປຸງສຸຂະພາບຈິດ, ການລວມເອົາການອອກກໍາລັງກາຍເຂົ້າໄປໃນກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນແມ່ນສໍາຄັນ.
ການອອກກໍາລັງກາຍແມ່ນຖືກກໍານົດວ່າເປັນການເຄື່ອນໄຫວໃດໆຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກ້າມຊີ້ນເຮັດວຽກແລະນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ. ມັນມາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ກິດຈະກໍາ cardiovascular ເຊັ່ນ: ແລ່ນ, ຂີ່ລົດຖີບ, ຫຼືລອຍນ້ໍາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອອກກໍາລັງກາຍການຝຶກອົບຮົມຄວາມເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນ: ການຍົກນ້ໍາຫນັກຫຼືການຝຶກອົບຮົມຕ້ານທານ.
ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິແມ່ນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກ. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຊ່ວຍເຜົາຜານແຄລໍລີ່, ດັ່ງນັ້ນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສູນເສຍນ້ໍາຫນັກຫຼືການຮັກສານ້ໍາຫນັກ. ມັນຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການພັດທະນາຂອງພະຍາດຊໍາເຮື້ອເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ແລະພະຍາດເບົາຫວານ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການອອກກໍາລັງກາຍມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ. ມັນປ່ອຍ endorphins, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຮໍໂມນ "ຄວາມຮູ້ສຶກດີ", ແລະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຊຶມເສົ້າແລະຄວາມກັງວົນ. ກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິຍັງຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການນອນ, ປັບປຸງຫນ້າທີ່ຂອງມັນສະຫມອງ, ແລະເພີ່ມອາລົມໂດຍລວມແລະຄວາມນັບຖືຕົນເອງ.
ເພື່ອເກັບກ່ຽວຜົນປະໂຫຍດຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫນ້ອຍ 150 ນາທີຂອງກິດຈະກໍາ aerobic ປານກາງຫຼື 75 ນາທີຂອງກິດຈະກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ອາທິດ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເລືອກກິດຈະ ກຳ ທີ່ຄົນເຮົາມັກເພື່ອເພີ່ມຄວາມສອດຄ່ອງແລະຍຶດ ໝັ້ນ ກັບກົດລະບຽບການອອກ ກຳ ລັງກາຍ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳແມ່ນຈຳເປັນຕໍ່ການຮັກສາຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ມັນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຈໍານວນຫລາຍ, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ, ປັບປຸງອາລົມ, ແລະປັບປຸງຫນ້າທີ່ຂອງມັນສະຫມອງ. ການລວມເອົາການອອກກໍາລັງກາຍເຂົ້າໄປໃນປະຈໍາວັນສາມາດປັບປຸງສະຫວັດດີການໂດຍລວມແລະຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ນິຍາມ:
– ອອກກໍາລັງກາຍ: ການເຄື່ອນໄຫວທາງຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກຂອງກ້າມເນື້ອແລະເພີ່ມທະວີການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ.
– Endorphins: ສານເຄມີທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນສະຫມອງທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບປວດແລະເພີ່ມອາລົມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສະຖາບັນພະຍາດເບົາຫວານແລະເຄື່ອງຍ່ອຍແຫ່ງຊາດແລະພະຍາດຫມາກໄຂ່ຫຼັງ
– ຄລີນິກ Mayo