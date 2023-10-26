NIST ພັດທະນາກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງສຸດດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນມາດຕະຖານ ແລະເທັກໂນໂລຍີແຫ່ງຊາດ (NIST) ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃນເທັກໂນໂລຍີການຖ່າຍພາບໂດຍການສ້າງກ້ອງຖ່າຍຮູບ superconducting ທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 400,000 pixels ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ. ອຸປະກອນທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້, ເຊິ່ງມີ 400 ເທົ່າ pixels ຫຼາຍກ່ວາກ້ອງຖ່າຍຮູບອື່ນໆຂອງປະເພດຂອງມັນ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການຖ່າຍຮູບຊີວະພາບ.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ superconducting, ກ້ອງຖ່າຍຮູບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈັບສັນຍານແສງສະຫວ່າງທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຫຼືວິເຄາະພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງສະຫມອງຂອງມະນຸດ. ດ້ວຍການນັບ pixels ລວງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດຄາດການວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫມ່ທີ່ກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດຕ່າງໆ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ພັດທະນາໂດຍ NIST ປະກອບດ້ວຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟ ultrathin ທີ່ແຊ່ເຢັນຢູ່ໃກ້ກັບອຸນຫະພູມສູນຢ່າງແທ້ຈິງ. ອຸນຫະພູມຕໍ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງກະແສຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ຕ້ານໃດໆຈົນກ່ວາ photon ໂຈມຕີສາຍຫນຶ່ງ. ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ທີ່ຊັດເຈນນັ້ນ, superconductivity ຖືກລົບກວນ, ເຮັດໃຫ້ການກວດພົບ photon ເຫດການ. ໂດຍການລວມເອົາສະຖານທີ່ແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂຟຕອນຫຼາຍ, ຮູບພາບທີ່ລະອຽດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
ການເຮັດຊ້ຳໆໃນຕົ້ນໆຂອງກ້ອງທີ່ນຳມາແຮງດັນສູງແມ່ນຈຳກັດພຽງແຕ່ສອງສາມພັນພິກເຊລເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບຫຼາຍແອັບພລິເຄຊັນ. ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍໃນການເພີ່ມຈໍານວນ pixels ລວງແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະ pixels ລວງກັບເສັ້ນ readout ຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເນື່ອງຈາກວ່າອົງປະກອບ superconducting ຕ້ອງການອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຕ່ໍາສຸດ.
ເພື່ອເອົາຊະນະອຸປະສັກນີ້, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາ NIST, ພ້ອມກັບຜູ້ຮ່ວມມືຂອງພວກເຂົາຈາກຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງ NASA ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado Boulder, ໄດ້ວາງແຜນການແກ້ໄຂທີ່ສະຫລາດ. ພວກມັນປະສົມປະສານສັນຍານຈາກຫຼາຍ pixels ໃສ່ສາຍການອ່ານອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ໂດຍການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີທີ່ປະຈຸບັນຕໍ່າກວ່າເກນສູງສຸດຂອງພວກມັນ, ຄວາມສາມາດຂອງຕົວນໍາຊຸບເປີຈະຖືກລົບກວນເມື່ອ photon ໂຈມຕີ pixels ລວງ. ສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ເປັນຜົນໄດ້ຖືກກວດພົບທັນທີ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຈັບພາບໄດ້ໄວ.
ການອອກແບບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃໝ່ໃຊ້ອະເຣທີ່ຕັດກັນຂອງສາຍ nanowires superconducting, ຄ້າຍກັບເກມ tic-tac-toe. ແຕ່ລະ pixels ລວງເປັນຕົວແທນຂອງພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ຈຸດຕັດກັນຂອງ nanowires ຕັ້ງແລະແນວນອນ. ໂດຍການວັດແທກສັນຍານຈາກແຖວທັງໝົດ ຫຼືຖັນຂອງ pixels ພ້ອມກັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຫຼຸດຈໍານວນສາຍການອ່ານທີ່ຈຳເປັນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການພັດທະນານີ້ເຮັດໃຫ້ທີມງານສາມາດເພີ່ມຈໍານວນ pixels ລວງຢ່າງໄວວາຈາກ 20,000 ເປັນ 400,000 ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໃນສອງສາມອາທິດ. ການຂະຫຍາຍເທັກໂນໂລຍີໃຫ້ກັບກ້ອງທີ່ມີຫຼາຍສິບ ຫຼືຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານພິກເຊລປະກົດວ່າເປັນໄປໄດ້ທັງໝົດ.
ໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈະສຸມໃສ່ການເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອເກັບກໍາເກືອບທຸກ photon ທີ່ເຂົ້າມາ. ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບດີເລີດໃນວຽກງານທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ: ການຖ່າຍຮູບກາແລັກຊີທີ່ອ່ອນເພຍຫຼືດາວທີ່ຢູ່ໄກ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄອມພິວເຕີ້ຄວັນຕອມທີ່ໃຊ້ photon, ແລະຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າຊີວະວິທະຍາໂດຍການໃຊ້ແສງໃກ້ອິນຟາເລດເພື່ອເບິ່ງເຫັນເນື້ອເຍື່ອຂອງມະນຸດ.
ຂໍຂອບໃຈກັບຜົນງານອັນເປັນພື້ນຖານຂອງທີມງານ NIST, ອະນາຄົດຂອງກ້ອງອັດສະລິຍະພາບສູງຄວາມລະອຽດສູງເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມໂດດເດັ່ນເປັນພິເສດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ superconducting ແມ່ນຫຍັງ?
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ superconducting ເປັນອຸປະກອນການຖ່າຍຮູບທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ superconducting ເພື່ອກວດພົບສັນຍານແສງສະຫວ່າງທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ. ມັນປະຕິບັດການໂດຍການເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟຟ້າ ultrathin ເຢັນລົງຢູ່ໃກ້ກັບສູນຢ່າງແທ້ຈິງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງກະແສທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນຈົນກ່ວາ photon ໂຈມຕີສາຍໄຟຫນຶ່ງ, ລົບກວນ superconductivity ແລະເຮັດໃຫ້ການກວດພົບ photon.
ຂໍ້ດີຂອງການນັບ pixels ລວງສູງໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ superconducting ມີຫຍັງແດ່?
ການເພີ່ມຈໍານວນ pixels ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ superconducting ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັບພາບທີ່ລະອຽດກວ່າແລະຊັດເຈນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈໍານວນ pixels ລວງທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຊັ່ນ: ການກວດສອບວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຫຼືການສຶກສາພາກພື້ນສະເພາະຂອງສະຫມອງຂອງມະນຸດ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາ NIST ເອົາຊະນະຄວາມທ້າທາຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະ pixels ລວງກັບເສັ້ນ readout ຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບແນວໃດ?
ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ NIST ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະ pixels ລວງກັບເສັ້ນ readout. ພວກມັນປະສົມປະສານສັນຍານຈາກຫຼາຍ pixels ໃສ່ສາຍການອ່ານອຸນຫະພູມຫ້ອງຈໍານວນຫນ້ອຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕ້ອງການ. ໂດຍການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີຕ່ໍາກວ່າເກນປັດຈຸບັນສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າເລັກນ້ອຍ, ການລົບກວນທີ່ເກີດຈາກ photon ໂຈມຕີ pixels ລວງສາມາດໄດ້ຮັບການກວດພົບ, ເຮັດໃຫ້ການຈັບພາບປະສິດທິພາບ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ superconducting ນີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ພັດທະນາໂດຍ NIST ມີແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍຢ່າງ. ມັນສາມາດໃຊ້ເພື່ອບັນທຶກຮູບພາບຂອງກາແລັກຊີທີ່ມືດມົວ ຫຼືດາວເຄາະນອກລະບົບສຸລິຍະພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄອມພິວເຕີ້ quantum ທີ່ອີງໃສ່ photon ແລະຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາໂດຍການເບິ່ງເຫັນເນື້ອເຍື່ອຂອງມະນຸດໂດຍໃຊ້ແສງອິນຟາເລດໃກ້ໆ.