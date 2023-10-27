ການສຶກສາໃໝ່ເປີດເຜີຍເຫດການການສູນພັນວັດຖຸບູຮານທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການສຶກສາອັນໃໝ່ທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫາຍຕົວໄປຢ່າງລຶກລັບຂອງກຸ່ມສັດທະເລທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Malvinoxhosan biota ຈາກທະວີບບູຮານ Gondwana. ສໍາລັບສັດຕະວັດແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັບສົນກັບການສູນພັນຢ່າງກະທັນຫັນຂອງສັດທີ່ຢູ່ອາໃສນ້ໍາເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນປະມານ 390 ລ້ານປີກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດໃນປັດຈຸບັນວ່າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເສຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Earth-Science Reviews, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ວິເຄາະຟອດຊິວທໍາຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດທີ່ເປັນຂອງ Malvinoxhosan biota. ຜົນການຄົ້ນພົບຂອງເຂົາເຈົ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັດທະເລເຫຼົ່ານີ້. ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາຂອງມັນເອງບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ການສູນພັນຂອງພວກມັນ, ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ Malvinoxhosan biota ບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້.
ຫນຶ່ງໃນຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແມ່ນການລົບກວນຂອງກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດປະມານຂົ້ວໂລກໃຕ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍ "ອຸປະສັກຄວາມຮ້ອນຂອງວົງຈອນ." ສິ່ງກີດຂວາງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາອຸ່ນຈາກເສັ້ນສູນສູດປະສົມກັບນ້ໍາພາກໃຕ້ທີ່ເຢັນກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊີວະວິທະຍາ Malvinoxhosan ໄດ້ພັດທະນາໄປໃນນ້ໍາທີ່ເຢັນກວ່າ, ແລະການຂັດຂວາງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາຢ່າງກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ພວກມັນຫາຍໄປ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ລະບົບນິເວດທັງໝົດອ້ອມຂົ້ວໂລກໃຕ້ຈຶ່ງພັງທະລາຍລົງ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ resonates ທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນປະຈຸບັນ, ພິຈາລະນາວິກິດການຊີວະນາໆພັນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນໃນປັດຈຸບັນ. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກ ແລະລະບົບນິເວດທີ່ມີຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນໍ້າທະເລ ແລະອຸນຫະພູມ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ການປ່ຽນແປງໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະບົບນິເວດທີ່ອ່ອນແອເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນຄືນໄດ້.
ເຫດການສູນພັນວັດຖຸບູຮານນີ້ເຮັດໃຫ້ການສະທ້ອນເຖິງສະຖານະການຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນ. ການຂະຫນານລະຫວ່າງອະດີດແລະປະຈຸບັນແມ່ນຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ແລະໃຊ້ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະປົກປ້ອງຄວາມສົມດູນທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງລະບົບນິເວດຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມ
ຖາມ: Gondwana ແມ່ນຫຍັງ?
A: Gondwana ແມ່ນ supercontinent ທີ່ມີຕັ້ງແຕ່ປະມານ 550 ລ້ານປີກ່ອນເຖິງປະມານ 180 ລ້ານປີກ່ອນ. ມັນປະກອບດ້ວຍອາເມລິກາໃຕ້, ອາຟຣິກາ, ອາຣັບບິດາ, Madagascar, ອິນເດຍ, ອົດສະຕາລີ, ແລະ Antarctica ໃນປະຈຸບັນ.
ຖາມ: ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota ແມ່ນເກີດມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລທີ່ລົບກວນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາ.
ຖາມ: ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ Malvinoxhosan biota?
A: ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລໄດ້ລົບກວນກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດທີ່ອ້ອມຮອບຂົ້ວໂລກໃຕ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍອຸປະສັກຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດທີ່ Malvinoxhosan biota ເພິ່ງພາອາໄສ, ໃນທີ່ສຸດກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກມັນສູນພັນ.
ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກແລະລະບົບນິເວດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະອຸນຫະພູມ. ມັນໃຊ້ເປັນການເຕືອນໄພກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ທີ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາມາດມີຕໍ່ລະບົບນິເວດທີ່ອ່ອນແອທັງໃນອະດີດແລະປະຈຸບັນ.