ໂຄງກະດູກໄດໂນເສົາອາຍຸ 150 ລ້ານປີທີ່ຫາຍາກພົບເຫັນຖືກປະມູນໃນປາຣີ

ໂຄງກະດູກ Camptosaurus ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ, ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ Barry, ຈະຖືກປະມູນໃນປາຣີໃນເດືອນໜ້າ. ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນ Wyoming, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໃນຊຸມປີ 1990, ໄດໂນເສົາໄດ້ຖືກຟື້ນຟູໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍນັກ paleontologist Barry James ໃນປີ 2000, ດັ່ງນັ້ນຊື່ຂອງມັນ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຫ້ອງທົດລອງຂອງອີຕາລີ Zoic ໄດ້ຮັບໂຄງກະດູກດັ່ງກ່າວແລະດຳເນີນການສ້ອມແປງຕື່ມອີກ. ມີຄວາມສູງ 2.10 ແມັດ ແລະ ຍາວ 5 ແມັດ, Barry ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ, ມີ 90% ຂອງກະໂຫຼກຫົວຂອງມັນ ແລະ 80% ຂອງໂຄງກະດູກທັງໝົດຂອງມັນຖືກຮັກສາໄວ້.
ອີງຕາມຜູ້ປະມູນຂອງໂຮງແຮມ Drouot Alexandre Giquello, ຄວາມສົມບູນຂອງ Barry ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດ. ຕົວຢ່າງໄດໂນເສົາຢູ່ໃນຕະຫຼາດສິນລະປະແມ່ນມີບໍ່ຄ່ອຍໄດ້, ມີພຽງແຕ່ຈໍານວນຫນ້ອຍການຂາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກໃນແຕ່ລະປີ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໃນເດືອນເມສາຂອງປີນີ້, ໂຄງກະດູກປະກອບຂອງ Tyrannosaurus Rex ຍັກໃຫຍ່, ປະກອບດ້ວຍກະດູກ 293 ທີ່ໄດ້ມາຈາກສາມ T-Rex, ຂາຍໃນລາຄາ 9.4 ລ້ານໂດລາໃນການປະມູນໃນ Zurich. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈແລະມູນຄ່າທີ່ສໍາຄັນທີ່ວາງໄວ້ຢູ່ໃນຟອດຊິວທໍາດັ່ງກ່າວ.
Camptosaurus ເປັນໄດໂນເສົາເປັນພືດເປັນພືດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງທ້າຍ Jurassic ຫາຍຸກ Cretaceous ຕົ້ນ. ດ້ວຍລາຄາປະມູນຂອງ Barry ຄາດວ່າຈະສູງເຖິງ 1.2 ລ້ານເອີໂຣ (1.98 ລ້ານໂດລາ), ຄວາມຫາຍາກແລະການເກັບຮັກສາພິເສດຂອງມັນປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບມູນຄ່າຂອງມັນ. ການຂາຍນີ້ສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ paleontology ແລະນັກສະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊິ້ນສ່ວນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນ. ໂຄງກະດູກດັ່ງກ່າວຈະຖືກນໍາມາວາງສະແດງຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ອນການປະມູນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດປະຫລາດໃຈກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ມີອາຍຸ 150 ລ້ານປີນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Reuters
- ຂ່າວ ABC