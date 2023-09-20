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ໂຄງກະດູກໄດໂນເສົາອາຍຸ 150 ລ້ານປີທີ່ຫາຍາກພົບເຫັນຖືກປະມູນໃນປາຣີ

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ໂຄງກະດູກໄດໂນເສົາອາຍຸ 150 ລ້ານປີທີ່ຫາຍາກພົບເຫັນຖືກປະມູນໃນປາຣີ

ໂຄງກະດູກ Camptosaurus ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ, ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ Barry, ຈະຖືກປະມູນໃນປາຣີໃນເດືອນໜ້າ. ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນ Wyoming, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໃນຊຸມປີ 1990, ໄດໂນເສົາໄດ້ຖືກຟື້ນຟູໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍນັກ paleontologist Barry James ໃນປີ 2000, ດັ່ງນັ້ນຊື່ຂອງມັນ. ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ຂອງ​ອີ​ຕາ​ລີ Zoic ໄດ້​ຮັບ​ໂຄງ​ກະດູກ​ດັ່ງກ່າວ​ແລະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ຕື່ມ​ອີກ. ມີຄວາມສູງ 2.10 ແມັດ ແລະ ຍາວ 5 ແມັດ, Barry ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ, ມີ 90% ຂອງກະໂຫຼກຫົວຂອງມັນ ແລະ 80% ຂອງໂຄງກະດູກທັງໝົດຂອງມັນຖືກຮັກສາໄວ້.

ອີງຕາມຜູ້ປະມູນຂອງໂຮງແຮມ Drouot Alexandre Giquello, ຄວາມສົມບູນຂອງ Barry ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດ. ຕົວ​ຢ່າງ​ໄດ​ໂນ​ເສົາ​ຢູ່​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ສິນ​ລະ​ປະ​ແມ່ນ​ມີ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ໄດ້​, ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ຈໍາ​ນວນ​ຫນ້ອຍ​ການ​ຂາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ​. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໃນເດືອນເມສາຂອງປີນີ້, ໂຄງກະດູກປະກອບຂອງ Tyrannosaurus Rex ຍັກໃຫຍ່, ປະກອບດ້ວຍກະດູກ 293 ທີ່ໄດ້ມາຈາກສາມ T-Rex, ຂາຍໃນລາຄາ 9.4 ລ້ານໂດລາໃນການປະມູນໃນ Zurich. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈແລະມູນຄ່າທີ່ສໍາຄັນທີ່ວາງໄວ້ຢູ່ໃນຟອດຊິວທໍາດັ່ງກ່າວ.

Camptosaurus ເປັນໄດໂນເສົາເປັນພືດເປັນພືດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງທ້າຍ Jurassic ຫາຍຸກ Cretaceous ຕົ້ນ. ດ້ວຍລາຄາປະມູນຂອງ Barry ຄາດວ່າຈະສູງເຖິງ 1.2 ລ້ານເອີໂຣ (1.98 ລ້ານໂດລາ), ຄວາມຫາຍາກແລະການເກັບຮັກສາພິເສດຂອງມັນປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບມູນຄ່າຂອງມັນ. ການຂາຍນີ້ສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ paleontology ແລະນັກສະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊິ້ນສ່ວນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນ. ໂຄງກະດູກດັ່ງກ່າວຈະຖືກນໍາມາວາງສະແດງຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ອນການປະມູນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດປະຫລາດໃຈກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ມີອາຍຸ 150 ລ້ານປີນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Reuters
- ຂ່າວ ABC

By Robert Andrew

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