ນັກດາລາສາດກວດພົບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວທີ່ສຸດ, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຂາດຫາຍໄປຂອງຈັກກະວານ

ທີມງານຂອງນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ - ພວກເຂົາອ້າງວ່າໄດ້ກວດພົບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸທີ່ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນ. ການລະເບີດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຖືກກວດພົບຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022 ໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), ເຊື່ອວ່າມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກກຸ່ມກາແລັກຊີທີ່ຮວມຕົວກັນ. ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງເຫດການ cosmic ນີ້ຄາດວ່າຈະເທົ່າກັບ 30 ປີຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຂອງແສງຕາເວັນທັງຫມົດ, condensed ເປັນແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ millisecond.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ອາເຣຂອງຖ້ວຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບ telescope ວິທະຍຸ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດແຄບລົງແຫຼ່ງຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍຂອງ Observatory ພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບເພື່ອຄົ້ນຫາ galaxy ທີ່ເກີດມາຈາກການລະເບີດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລະເບີດຊະນິດນີ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີທັງອາຍຸ ແລະໄກກວ່າການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວທີ່ກວດພົບມາກ່ອນໜ້ານີ້.
ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ, ເຊິ່ງເປັນກຳມະຈອນໃນໄລຍະສັ້ນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດວິທະຍຸທີ່ຮຸນແຮງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສັບສົນຫຼາຍປີແລ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ປະມານ 50 ໄດ້ຖືກຊີ້ອອກມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າມີຫຼາຍພັນຄົນລໍຖ້າທີ່ຈະຖືກກວດພົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາແນະນໍາວ່າການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການວັດແທກມະຫາຊົນຂອງຈັກກະວານ.
ວິທີການປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນມະຫາຊົນຂອງຈັກກະວານໄດ້ຜະລິດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຂັດແຍ້ງທີ່ທ້າທາຍຮູບແບບມາດຕະຖານຂອງ cosmology. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຄົ້ນພົບນີ້ສະເຫນີວ່າການສຶກສາການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວສາມາດຊ່ວຍຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊິ້ນສ່ວນທີ່ຂາດຫາຍໄປຂອງປິດສະຫນາ. ໂດຍສະເພາະ, ໂດຍການສັງເກດການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດວັດແທກບັນຫາ "ຫາຍໄປ" ລະຫວ່າງ galaxies ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າກ່ຽວກັບມະຫາຊົນຂອງຈັກກະວານ.
ອີງຕາມສາດສະດາຈານ Ryan Shannon, ຜູ້ນໍາຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງວັດຖຸປົກກະຕິທີ່ຄາດໄວ້ຢູ່ໃນຈັກກະວານແມ່ນຫາຍໄປ. ເລື່ອງນີ້ເຊື່ອວ່າຈະຕັ້ງຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກາແລັກຊີ, ແຕ່ລັກສະນະທີ່ແຜ່ກະຈາຍແລະຮ້ອນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກວດພົບໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກແບບດັ້ງເດີມ. ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການເຮັດວຽກຂອງນັກດາລາສາດຊາວອົດສະຕຣາລີ Jean-Pierre Macquart, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະແດງໃນປີ 2020 ວ່າວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີ່ໄວກວ່າທີ່ໄກກວ່ານັ້ນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນທາດອາຍແກັສກະຈາຍລະຫວ່າງກາແລັກຊີ.
ການຄົ້ນພົບຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ ເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ແຕກຂຶ້ນໄວໃນ cosmos ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນທີ່ອາດມີຕໍ່ການສຶກສາໂຄງສ້າງຂອງຈັກກະວານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທີມງານຍອມຮັບວ່າການຜະລິດ telescopes ໃນປະຈຸບັນອາດຈະເຖິງຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການກວດສອບການລະເບີດທີ່ໄກຫຼາຍ. ໃນອະນາຄົດ, ອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງປະກົດການ cosmic ເຫຼົ່ານີ້.
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