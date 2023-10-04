ສະຫຼຸບສັງລວມ: ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງຕົນຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ໄດ້ນໍາເອົາຕົວຢ່າງດາວເຄາະທໍາອິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກັບສະຫະລັດໃນເດືອນກັນຍາ 24. ຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບກໍາຕົວຢ່າງຫຼາຍເກີນໄປຈາກຫນ້າດິນຂອງດາວເຄາະ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການສໍາເລັດການສໍາຜັດກັບຕົວຢ່າງສໍາຜັດແລະໄປ. ກົນໄກການຊື້ (TAGSM). ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການ NASA ໄດ້ປະກາດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ໃກ້ຈະມາຮອດ, Asteroid 2023 SN6, ເຊິ່ງຈະຜ່ານໂລກໃນມື້ນີ້ໃນໄລຍະທາງ 4.8 ລ້ານກິໂລແມັດ.
ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ກັບຄືນສູ່ໂລກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຫຼັງຈາກເດີນທາງໄກເຖິງ 7 ຕື້ກິໂລແມັດ. ຍານອະວະກາດໄດ້ລົງຈອດເທິງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ແລະເກັບຕົວຢ່າງຂີ້ຝຸ່ນ ແລະຫີນຈາກພື້ນຜິວຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງຊັກຊ້າ. Christopher Snead, ຮອງຫົວຫນ້າອົງການ OSIRIS-REx ຢູ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບວັດຖຸອຸດົມສົມບູນທີ່ເກັບກໍາມາຈາກຮູບດາວ.
ໃນການພັດທະນາແຍກຕ່າງຫາກ, NASA ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຮູບດາວທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາ, Asteroid 2023 SN6. ດາວເຄາະນ້ອຍໜ່ວຍນີ້ກຳລັງເດີນທາງໄປຫາໂລກດ້ວຍຄວາມໄວ 30,564 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະຈະເຂົ້າໃກ້ທີ່ສຸດໃນມື້ນີ້ຢູ່ທີ່ 4.8 ລ້ານກິໂລແມັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະຫ່າງນີ້ເບິ່ງຄືວ່າໃຫຍ່, ມັນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍໂດຍພິຈາລະນາຂະຫນາດຂອງດາລາສາດ.
ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 SN6 ມີຄວາມກວ້າງປະມານ 86 ຟຸດ, ເຊິ່ງບໍ່ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະຖືກຈັດປະເພດເປັນວັດຖຸທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ມັນແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມ Apollo ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກ, ຊື່ຕາມຮູບດາວ Apollo 1862 ທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍ Karl Reinmuth. ອັນນີ້ຈະເປັນຮູບດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 SN6 ທຳອິດ ແລະອັນດຽວທີ່ໃກ້ກັບໂລກ, ຕາມການຄາດເດົາຂອງ NASA.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA
– ສູນການສຶກສາວັດຖຸຢູ່ໃກ້ໂລກ (CNEOS) ຂອງ NASA